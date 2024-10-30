"Луцькводоканал" оштрафували на майже пів мільйона гривень: у чому причина

Антимонопольний комітет України оштрафував КП "Луцькводоканал" на 483 758 гривень за те, що підприємство зобов’язувало споживачів встановлювати за власні кошти автоматичні стаціонарні пробовідбірники для контролю обсягу скиду стічних вод.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що під час розгляду справи встановлено, що КП "Луцькводоканал" у період з грудня 2022 року по 28 жовтня 2024 року займало монопольне становище на ринку послуг з централізованого водовідведення в територіальних межах міста Луцьк та навколишніх сіл (Зміїнець, Прилуцьке, Рованці, Боратин, Великий Омеляник, Жидичин, Підгайці, Липини, Липляни, Крупа, Лище, Тарасове, Голишів, Новостав, Струмівка, Всеволодівка, Городок, Забороль, Одеради, Охотин, Сьомаки, Шепель, Боголюби, Рокині, Брище, Княгининок, Милуші, Клепачів, Іванчиці, Озденіж, Богушівка), де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, із часткою 100%.

"КП "Луцькводоканал" при наданні послуг з централізованого водовідведення зобов’язує споживачів, у яких середньомісячний обсяг скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення перевищує 100 м3, встановлювати на контрольному колодязі автоматичні стаціонарні пробовідбірники і забезпечувати їх функціонування на постійній основі і все це здійснювати за власні кошти", - підкреслюють в АМКУ.

У відомстві наголошують, що правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення визначено, що як виконавці послуг (КП "Луцькводоканал"), так і споживачі, мають обов'язок контролювати кількість та якість стічних вод.

Крім того, нормативно-правовими актами у сфері централізованого водовідведення не передбачено поділ споживачів відповідно до середньомісячного обсягу скиду стічних вод та вимог встановлення на контрольному колодязі автоматичних стаціонарних пробовідбірників.

В АМКУ зауважують, що інші суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на ринку послуг з централізованого водовідведення у Західному регіоні України, не зобов’язували споживачів, у яких середньомісячний обсяг скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення перевищує 100 м3, встановлювати на контрольному колодязі автоматичні стаціонарні пробовідбірники і забезпечувати їх функціонування на постійній основі.

"Зобов’язання КП "Луцькводоканал" призводить до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб-підприємців, підприємств, організацій, установ), оскільки останні необґрунтовано несуть витрати на придбання автоматичних стаціонарних пробовідбірників орієнтовною вартістю в межах півмільйона гривень та більше, а в подальшому на їх обслуговування", - констатують в АМКУ.

Там додають, що дії КП "Луцькводоканал" є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, тому підприємство оштрафували на загальну суму 483 758 гривень та зобов’язали припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції протягом 2 місяців.

Раніше АМКУ визнав змову компаній "Авест Буд" і "Автодорбудпостач" під час участі у двох торгах із перевезення шлаку і золи, проведених комунальним підприємством "Київтеплоенерго" на загальну очікувану вартість 27,71 млн грн.