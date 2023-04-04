Махинации в Укрэнерго: Кудрицкий заставляет компанию дважды заплатить за одну и ту же услугу

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» должна дважды заплатить за одну и ту же услугу почти 55 миллионов гривен. К этим схемам непосредственно причастен председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и менеджмент компании одиозного экс-премьер-министра азарова «Связьтехсервис», которая годами обслуживала братьев Клюевых.

Речь идет о работах согласно договору № 335/01-11 от 2011 года между ГП «НЕК «УКРЭНЕРГО» и ООО «Связьтехсервис». После Революции Достоинства «Укрэнерго» прекратило выплаты по этому договору, но в конце 2014-го «Связьтехсервис» попытался через суд взыскать 55 788 907,14 грн, подав иск. В 2016 году, когда судебное разбирательство еще длилось, а на должность руководителя офиса управления проектами «Укрэнерго» пришел Владимир Кудрицкий, ООО «Связьтехсервис» передал права требования по вышеуказанному договору подряда ООО «Ай-Тек Украина», о чем поступило соответствующее письмо и в НЭК, и в суд.

За два года, в 2018 году Кудрицкий получил должность заместителя директора по инвестициям и вошел в Экономический совет «Укрэнерго». И именно в это время в НЭК «УКРЭНЕРГО» поступает сообщение о том, что компания снова должна деньги ООО «Связьтехсервис», а не ООО «Ай-тек Украина». Экономический совет «Укрэнерго» в спешке принимает решение о мировом соглашении с ООО «Связьтехсервис» и, не дожидаясь окончательных результатов расследования и согласования такого соглашения судом, дает добро на перевод 53 064 001,02 грн «Связьтехсервису».

Фигуранты судебных дел спешили не зря. Через несколько недель по результатам судебного разбирательства оказалось, что письмо от ООО «Связьтехсервис» к НЭК «УКРЭНЕРГО» о якобы прекращении договора правоприемственности прав по вышеуказанному договору с «Ай-Тек Украина» было недействительным. Государственной аудиторской службой Украины установлено, что перечисление средств на счет ООО «Связьтехсервис» во исполнение условий Мирового соглашения является убытком для ГП «НЕК «УКРЭНЕРГО».

Таким образом, в сентябре 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал в утверждении мирового соглашения и указал, что НЭК «УКРЭНЕРГО» виноват соответствующие средства «Ай-Тек Украина». Понятно, что «Связьтехсервис» деньги не вернул, и теперь государственная компания «УКРЭНЕРГО», возглавляемая Кудрицким, должна оплатить соответствующие услуги дважды.