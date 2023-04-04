Махінації в Укренерго: Кудрицький змушує компанію двічі заплатити за одну й ту ж послугу

Національна енергетична компанія «Укренерго» має двічі заплатити за одну й ту ж послугу майже 55 мільйонів гривень. До цих схем безпосередньо причетний голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та менеджмент компанії одіозного експремʼєр-міністра азарова «Зв`язоктехсервіс», яка роками обслуговувала братів Клюєвих.

Мова йде про роботи згідно договору № 335/01-11 від 2011 року між ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс». Після Револіції Гідності «Укренерго» припинило виплати за цим договором, але наприкінці 2014-го «Зв`язоктехсервіс» спробував через суд стягнути 55 788 907,14 грн, подавши позов. У 2016- му році, коли судовий розгляд ще тривав, а на посаду керівника офісу управління проєктами «Укренерго» прийшов Володимир Кудрицький, ТОВ «Зв`язоктехсервіс» передав права вимоги за вищевказаним договором підряду ТОВ «Ай-Тек Україна», про що надійшов відповідний лист і до НЕК, і до суду.

За два роки, у 2018 - му році Кудрицький отримав посаду заступника директора з інвестицій та увійшов до Економічної ради «Укренерго». І саме у цей час до НЕК «УКРЕНЕРГО» надходить повідомлення про те, що компанія знову винна гроші ТОВ «Зв`язоктехсервіс», а не ТОВ «Ай-тек Україна». Економічна рада «Укренерго» поспіхом ухвалює рішення про мирову угоду з ТОВ «Звʼязоктехсервіс» і, не чекаючи остаточних результатів розслідування та погодження такої угоди судом, дає добро на перерахунок 53 064 001,02 грн «Звʼязоктехсервісу».

Фігуранти судових справ поспішали недарма. За кілька тижнів за результатами судового розгляду виявилося, що лист від ТОВ «Зв`язоктехсервіс» до НЕК «УКРЕНЕРГО» про нібито припинення договору правонаступлення прав по вищевказаному договору з «Ай-Тек Україна» був недійсним. Державною аудиторською службою України встановлено, що перерахування коштів на рахунок ТОВ «Зв`язоктехсервіс» на виконання умов Мирової угоди є збитками для ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

Таким чином у вересні 2019 року Господарський суд міста Києва відмовив у затвердженні мирової угоди і вказав, що НЕК «УКРЕНЕРГО» винен відповідні кошти «Ай-Тек Україна». Зрозуміло, що «Зв`язоктехсервіс» гроші не повернув, і тепер державна компанія «УКРЕНЕРГО», яку очолює Кудрицький, має сплатити за відповідні послуги двічі.