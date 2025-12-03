Мы приведем арендованные "приватовские" АЗС к стандартам UPG за 9 месяцев, — Владимир Петренко

За последний год UPG ворвалась в ТОП-5 сетей АЗС по количеству заправочных станций. Это стало возможным благодаря соглашению с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) об аренде около 400 заправочных станций, принадлежавших бывшему гегемону рынка – группе "Приват" (бывшие сети АВИАС, ANP и другие). В сентябре UPG запустила "приватовские" АЗС после реконструкции, и через несколько месяцев уже можно подвести первые итоги такой бизнес-модели.

Владелец сети UPG Владимир Петренко в интервью Delo.ua рассказал о том, как работают арендованные АЗС и когда окупятся первые вложения в них, когда заработают все 400 арендованных АЗС и как сеть планирует развиваться в будущем.

Недавно ваш СEO уволился и перешел в новую компанию, что будете делать? Будете искать нового?

— Операционка меня не отпускает. Хотел немного отойти от дел — но очевидно такова моя судьба, быть с UPG 24/7. Найти профессионального СЭО сейчас очень сложно, вообще на рынке с профессиональными кадрами не просто. Пока наша основная задача масштабирования, поэтому движемся по плану — построение структуры, топовая команда и рост.

Для масштабирования бизнеса вы используете одновременно две модели: строительство собственных АЗК и аренда. Какие недостатки вы видите в каждой модели? Как вы планируете расширять сеть?

— Что касается наших больших комплексов, то это полный спектр услуг, которые мы можем предоставить каждому путешественнику на больших комплексах АЗК: горючее, еда от шеф-повара, обслуживание и уютная атмосфера на наших крупных комплексах АЗК.

Что касается аренды, это позволило нам быстро масштабировать бизнес. Мы сделали такой шаг для увеличения присутствия на всей территории страны. И сегодня мы предлагаем нашим клиентам качественное горючее. Да, к сожалению, эти заправки отличаются, все это понимают и мы сегодня инвестируем очень много средств, чтобы приблизить их к нашим стандартам. Да, рестораны будут не везде, но там будет кофе, будут хот-доги, будут санузлы и торговый зал.

Какие инвестиции вы вложили в развитие сети в этом году, и сколько вы планируете вложить в следующем? Какие инвестиционные ресурсы вы используете?

— Мы самодостаточная компания и строим новые АЗС и реконструируем арендованные за собственные средства. Мы построили 8 станций и сейчас около 60 находятся в реконструкции. Что касается бюджета, то он для каждого объекта разный, поэтому очень трудно сказать, сколько мы тратим на каждую станцию. В целом в этом году бюджет на это направление у нас составит около $10 млн.

А в следующем?

— Мы будем строить и запускать сперва те комплексы, которые взяли в аренду. Но вообще сосчитать затраты нереально, потому что на каждой заправке свои проблемы. Мы когда начинали приводить в порядок арендованные АЗС, то думали, что просто сделаем косметический ремонт и запустим станцию. Но где-то проблемы с водой и канализацией, где нужно внутри все сносить под ноль и делать капремонт. Потому все получилось не так, как мы планировали.

В сентябре вы запустили первые 34 АЗС. Скажите, как бы вы оценили первые результаты работы этих заправок, окупили ли они вложенные инвестиции?

— Это были первоначальные инвестиции для быстрого старта: почистить резервуары, проверить емкости, поставить стелы, сделать первоочередное перебрендирование, чтобы люди видели, что это UPG. То есть это небольшие средства, около 1 млн. грн. на одну заправочную станцию. Пока мы их еще не окупили, потому что после запуска поняли, что там нужна реконструкция. Я думаю, что в первом квартале 2026 это окупится.

Фото: пресс-служба UPG

Вы раньше говорили, что по результатам работы рассмотрите возможность их покупки, сколько из арендуемых заправок, которые уже работают, вы бы купили?

— Мы сейчас подали в Антимонопольный комитет заявление о покупке первых 34 АЗС. Часть из них уже согласовали. Сейчас ждем решения, и после этого мы сможем планировать покупку.

Речь идет о тех АЗС, которые вы запустили в сентябре?

— Нет, те, что мы запустили в сентябре все в реконструкции. И как только они будут выходить, мы будем видеть их результат. А покупаем мы станции, где мы знаем, что они находятся в хороших местах.

В настоящее время у сети UPG есть разрешение на аренду более 400 АЗС бывших сетей ANP/Авиас. Когда вы собираетесь запустить все эти заправки?

— Это всего 383 заправки, которые мы уже взяли в аренду. Я думаю, что мы их запустим через 7-8 месяцев, не раньше.

То есть они все заработают где-нибудь в июле 2026 года?

— Да. Это очень большая работа. Если вы, как автовладелец заезжаете на АЗС, хотите кроме горючего купить кофе и хот-дог и сходить в туалет. На окошко вы для этого не поедете, поэтому у нас большой спектр работ, который мы выполняем. За 7-8 месяцев я думаю, что мы запустим эти 383 АЗС.

Арендованные АЗС более скромного формата, чем тот премиум-сервис, к которому привыкли ваши клиенты. Не изменит ли это восприятие вашего бренда, который вы выстраивали все эти годы?

— Чтобы запустить эти заправки, мы на старте вкладываем минимальные инвестиции. Но такие АЗС еще не работают на полную мощность, так что постепенно делаем их полный ребрендинг и ремонт внутри.

Фото: пресс-служба UPG

То есть все 400 арендованных заправок вы хотите привести под те стандарты UPG, к которым привыкли ваши клиенты?

— Да. И мы это сделаем где-то через 8-9 месяцев. Мы будем стараться это делать как можно скорее, но сейчас сложно с рабочими.

А как у вас вообще с кадрами?

— Да, мы испытываем дефицит, но мы платим достаточное заработное жалованье и я бы не сказал, что это критично. У нас на АЗС женщины работают кассирами, в сервисе. Кроме того, у нас есть своя академия, обучающая персонал и стажировочная программа.

На 2025 год у Вас в планах было построить с нуля 20 АЗК. По состоянию на июль было построено семь. Удалось ли реализовать эти планы до конца года?

— В этом году с нуля мы построим восемь станций. У нас появилось большое количество арендованных АЗС, поэтому мы должны были просмотреть эти планы.

Вы формируете новую культуру потребления на своих фирменных АЗК. Какая часть ваших клиентов готова переориентироваться с хот-догов на блюда от шефа? Скажите насколько окупается это направление бизнеса или оно является планово убыточным?

— Сегодня рестораны — это дополнительная точка соприкосновения с клиентом, позволяющая удовлетворить любые потребности в пути. То есть, если вы любите десерты, они у нас есть, и все готовится из-под ножа. Если вы хотите фреш салаты, они у нас есть на любой вкус. Борщ, разные бульоны, мясные и рыбные блюда – все, что готовится свежее.

Поэтому это прибыльный бизнес, и это магнит, я скажу, для клиентов, съезжающих на UPG. Люди выезжают с АЗК за заказ восторгов и возвращаются снова к нам.

А по-вашему клиентам интереснее? Горючее или не топливные товары?

— Если посмотреть по чекам и оценивать ресторан, магазин и горючее, то это где-то 50 на 50. К нам заезжают не только автовладельцы, но и автобусы с людьми.

Фото: пресс-служба UPG

То есть половина вашего оборота с $ 1 млрд сформирована сопутствующими услугами и товарами?

— Это я о количестве чеков. А доход — 60% на 40% в среднем за месяц. Потому что выручка в будние дни и выходные отличается.

Вы раньше говорили, что в ближайшее время планируете устанавливать электрозарядки у себя. Вы не могли бы раскрыть детали?

— Мы приобрели много зарядных станций, чтобы установить их. Сначала мы установим около 30 мощных зарядных станций на 240 кВт и 120 кВт на 15 наших АЗС. Первые уже устанавливаются в Киеве (на ул. Добробутной), в Немешаево (Бучанский район, Киевской области), на выезде Житомира (по дороге в Коростень) и в Ровно (новая АЗС на трассе Киев-Чоп). Они будут разбросаны по всей Украине. Это наши станции без партнеров, и мы планируем запустить их в начале года.

Вы видите в этом бизнес? Сейчас многие говорят, что люди заряжают свои электромобили дома…

— Если Вы уехали из Киева и у вас долгое путешествие на Закарпатье, то где-нибудь в дороге вам нужно будет зарядить автомобиль: либо в Житомире, либо в Ровно или в Коростене. Потому мы ставим наши зарядные станции на трассах.

С 1 января 2025 г. в Украине должен был начать действовать закон о минимальных запасах нефтепродуктов. В декабре 2024 года закон отсрочили на год, потому что рынок оказался к этому не готов. Изменилась ли ситуация с тех пор?

— А сейчас рынок вообще не готов. Сейчас у нас постоянные прилеты ракет и дронов. Все работающие с колес на базах никто ничего не держит. Вы представляете, как сейчас, можно заставить людей держать запасы?

По результатам 2024 года вы уплатили 14 млрд грн налогов, а в первом полугодии 2025 — 8 млрд грн. Какую сумму по предварительной оценке вы оплатите в 2025 году? Какой объем дохода вы ожидаете по результатам 2025 года?

— Я думаю, это будет около 17-18 млрд грн. О доходе мы сможем говорить уже в следующем году.