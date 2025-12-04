Ми приведемо орендовані колишні "приватівські" АЗС до стандартів UPG за 9 місяців, — Володимир Петренко

За останній рік UPG увірвалась в ТОП-5 мереж АЗС за кількістю заправних станцій. Це стало можливим завдяки угоді про оренду близько 400 заправних станцій, які належали колишньому гегемону ринку — групі "Приват" (колишні мережі АВІАС, ANP та інші). У вересні UPG запустила "приватівські" АЗС після реконструкції, і за кілька місяців вже можна підбити перші підсумки такої бізнес-моделі.

Власник мережі UPG Володимир Петренко в інтерв'ю Delo.ua розповів про те як працюють орендовані АЗС і коли окупляться перші вкладення у них, коли запрацюють усі 400 орендованих АЗС і як мережа планує розвиватися в майбутньому.

Нещодавно ваш СEO звільнився та перейшов в нову компанію, що робитимете? Шукатимете нового?

— Операційка мене не відпускає. Хотів трошки відійти від справ — але очевидно така моя доля, бути з UPG 24/7. Знайти професійного СЕО зараз дуже складно, взагалі на ринку з професійними кадрами не просто. Поки основна наша задача масштабування, тому рухаємось за планом — побудова структури, топова команда і ріст.

Наразі для масштабування бізнесу ви використовуєте одночасно дві моделі: будівництво власних АЗК та оренда. Які недоліки та переваги ви бачите в кожній моделі? Як ви плануєте далі розширяти мережу?

— Щодо наших великих комплексів, то це повний спектр послуг, які ми можемо надати кожному подорожуючому на великих комплексах АЗК: пальне, їжа від шеф-кухаря, обслуговування та затишна атмосфера на наших великих комплексах АЗК.

Щодо оренди, це дало нам можливість швидко масштабувати бізнес. Ми зробили такий крок, щоб збільшити присутність на всій території країни. І сьогодні ми пропонуємо нашим клієнтам якісне пальне. Так, на жаль, ці заправки відрізняються, всі це розуміють і ми сьогодні інвестуємо дуже багато коштів, щоб приблизити їх до наших стандартів. Так, ресторани будуть не всюди, але там буде кава, будуть хот-доги, будуть санвузли та торгівельний зал.

Які інвестиції ви вклали в розвиток мережі в цьому році та скільки плануєте вкласти в наступному? Які інвестиційні ресурси ви використовуєте?

— Ми самодостатня компанія, і будуємо нові АЗС та реконструюємо орендовані за власні кошти. Наразі ми побудували 8 станцій та зараз близько 60 знаходяться в реконструкції. Що стосується бюджету, то він для кожного об'єкта різний тож дуже важко сказати скільки ми витрачаємо на кожну станцію. Загалом в цьому році бюджет на цей напрямок у нас складе близько $10 млн.

А у наступному?

— Ми будемо будувати та запускати перш ті комплекси, які взяли в оренду. Але загалом порахувати витрати нереально, бо на кожній заправці свої проблеми. Ми коли починали впорядковувати орендовані АЗС, то думали, що просто зробимо косметичний ремонт та запустимо станцію. Але десь проблеми з водою та каналізацією, десь потрібно всередині все зносити під нуль та робити капремонт. Тому все вийшло не так, як ми планували.

У вересні ви запустили перші 34 АЗС. Скажіть як би ви оцінили перші результати роботи цих заправок чи окупили вони вкладені інвестиції?

— Це були початкові інвестиції для швидкого старту: почистити резервуари, перевірити ємності, поставити стели, десь зробити першочергове перебрендування, щоб люди бачили, що це UPG. Тобто це невеликі кошти, близько 1 млн грн на одну заправну станцію. Наразі ми їх ще не окупили, бо після запуску зрозуміли що там потрібна реконструкція. Я думаю, що в першому кварталі 2026 року це окупиться.

Фото: пресслужба UPG

Ви раніше казали, що за результатами роботи розглянете можливість їх купівлі, скільки з орендованих заправок які вже працюють ви б купили?

— Ми зараз подали до Антимонопольного комітету заяву щодо купівлі перших 34 АЗС. Частину з них нам вже погодили. Зараз чекаємо на рішення, і після цього, ми зможемо планувати купівлю.

Мова йде про ті АЗС які ви запустили у вересні?

— Ні, ті що ми запустили у вересні всі в реконструкції. І як тільки вони виходитимуть ми бачитимемо їх результат. А купуємо ми ті станції, де ми знаємо, що вони знаходяться в хороших місцях.

Наразі мережа UPG має дозвіл на оренду понад 400 АЗС колишніх мереж ANP/Авіас. Коли ви плануєте запустити всі ці заправки?

— Це загалом 383 заправки, які ми вже взяли в оренду. Я думаю, що ми їх запустимо за 7-8 місяців, не раніше.

Тобто вони всі запрацюють десь у липні 2026 року?

— Так. Це дуже велика робота. Якщо ви, як автовласник заїжджаєте на АЗС, то хочете окрім пального купити каву та хот-дог та сходити в туалет. На віконце ви для цього не поїдете, тож у нас є великий спектр робіт, який ми виконуємо. За 7-8 місяців я думаю що ми запустимо ці 383 АЗС.

Орендовані АЗС трохи скромнішого формату ніж той преміум-сервіс до якого звикли ваші клієнти. Чи це не змінить сприйняття вашого бренду, який ви вибудовували всі ці роки?

— Щоб запустити ці заправки ми на старті вкладаємо мінімальні інвестиції. Але такі АЗС ще не працюють на повну потужність, тож поступово робимо їх повний ребрендинг і ремонт всередині.

Фото: пресслужба UPG

Тобто всі 400 орендованих заправок ви хочете привести під ті стандарти UPG до яких звикли ваші клієнти?

— Так. І ми це зробимо десь за 8-9 місяців. Ми намагатимемося це робити якомога швидше, але зараз складно з робітниками.

А як у вас взагалі з кадрами?

— Так, ми відчуваємо дефіцит, але ми платимо достатню заробітну платню і я б не сказав, що це критично. У нас на АЗС жінки працюють касирами, в сервісі. Крім того, в нас є своя академія, яка навчає персонал та програма стажування.

На 2025 рік у Вас в планах було побудувати з нуля 20 АЗК. Станом на липень було побудовано сім. Чи вдалося реалізувати ці плани до кінця року?

— У цьому році з нуля ми побудуємо вісім станцій. У нас з'явилася велика кількість орендованих АЗС, тому ми мусили переглянути ці плани.

Ви формуєте нову культуру споживання на своїх фірмових АЗК. Яка частина з ваших клієнтів готова переорієнтуватися з хотдогів на страви від шефа? Скажіть наскільки окуповується цей напрямок бізнесу чи він є планово збитковим?

— Сьогодні ресторани — це додаткова точка дотику до клієнта, яка дозволяє задовольнити будь-які потреби в дорозі. Тобто, якщо ви полюбляєте десерти, вони у нас є, і все готується з-під ножа. Якщо ви хочете фреш салати, вони у нас є на будь-який смак. Борщ, різні бульйони, м'ясні та рибні страви — все, що готується свіже.

Тому це є прибутковим бізнесом, і це є магнітом, я скажу, для клієнтів, які з'їжджають на UPG. Люди виїжджають з АЗК за заказ захватів і повертаються знову до нас.

А на вашу думку клієнтам цікавіше? Пальне чи непаливні товари?

— Якщо подивитися по чеках та оцінювати ресторан, магазин та пальне, то це десь 50 на 50. До нас заїжджають не лише автовласники, але й автобуси з людьми.

Фото: пресслужба UPG

Тобто половина вашого обороту з $1 млрд сформована супутніми послугами та товарами?

— Це я про кількість чеків. А дохід — 60 на 40 в середньому за місяць. Бо виторг в будні дні та вихідні відрізняється.

Ви раніше говорили, що найближчим часом плануєте встановлювати електрозарядки в себе. Ви не могли б розкрити деталі?

— Ми зараз придбали багато зарядних станцій, щоб встановити їх. Спершу ми встановимо близько 30 потужних зарядних станцій на 240 кВт та 120 кВт на 15 наших АЗС. Перші вже встановлюються в Києві (на вул. Добробутній), в Немішаєво (Бучанський район, Київської області), на виїзді Житомира (по дорозі до Коростеня) та у Рівному (нова АЗС на трасі Київ-Чоп). Вони будуть розкидані по всій Україні. Це наші станції без партнерів і ми плануємо запустити їх на початку року.

Ви бачите в цьому бізнес? Зараз багато хто говорить, що люди заряджають свої електромобілі вдома…

— Якщо Ви виїхали з Києва й у вас довга подорож на Закарпаття, то десь в дорозі вам потрібно буде зарядити автомобіль: або в Житомирі, або в Рівному чи Коростені. Тому ми ставимо наші зарядні станції на трасах.

З 1 січня 2025 в Україні мав почати діяти закон про мінімальні запаси нафтопродуктів. В грудні 2024 закон відтермінували на рік, бо ринок виявився до цього не готовим. Чи змінилась ситуація з того часу?

— А зараз ринок взагалі не готовий. Зараз в нас постійні прильоти ракет та дронів. Всі працюють "з коліс" на базах ніхто нічого не тримає. Ви уявляєте як зараз можна змусити людей тримати запаси?

За результатами 2024 року ви сплатили 14 млрд грн податків, а в першому півріччі 2025 — 8 млрд грн. Яку суму за попередньою оцінкою ви сплатите у 2025? Який обсяг доходу ви очікуєте за результатами 2025?

— Я думаю, це буде близько 17-18 млрд грн. Про дохід ми зможемо говорити вже в наступному році.