На украинском рынке стремительно дешевеет автогаз

В оптовом секторе украинского рынка наблюдается быстрое снижение цен на сжиженный газ. За неделю с 4 по 11 декабря стоимость LPG снизилась на 9 800 грн/т, до 48 850 грн/т.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

На состоявшемся 6 декабря аукционе государственных компаний средняя стоимость газа снизилась на 11 655 грн/т, до 47 949 грн/т. Как сообщили участники торгов, активности на аукционе почти не было. В результате из предложенных 6175 т газа реализовали лишь 24%.

8 декабря "Укрнафта" провела еще один аукцион, на котором цена на газ снизилась еще почти на 5 700 грн/т. Таким образом, было реализовано всего 1,5 тыс. тонн газа, а средняя цена на него составляла 41 690 грн/т.

На торгах Regal Petroleum 11 декабря цены колебались в диапазоне 39 450 - 42 650 грн/т.

Следовательно, стоимость газа, произведенного в Украине, уже опустилась ниже уровня импортного ресурса. Такая ситуация может привести к значительным потерям оптовых компаний, растаможивших газ в декабре или ожидающих получения новых партий по ценам, согласованным в ноябре.

Большинство трейдеров признают, что они не ожидали столь стремительного обвала цен. Представитель небольшой оптовой компании замечает, что все понимали, что цена 60+ слишком высока, но никто не прогнозировал ее падение на 30% в течение недели.

Такая скорость падения цен, очевидно, была вызвана резким насыщением рынка импортным ресурсом в условиях сезонного понижения продаж. Поставки импортного газа в ноябре были ограничены, в частности, из-за низких темпов обработки грузов "Укрзализныцей", которые заметно выросли к началу декабря. Кроме того, на рынок поступило несколько партий морского газа. С другой стороны, повышение цен на автогаз до 36 грн/л вместе с похолоданием значительно сократило объемы розничной реализации.

Динамика цен на автогаз в Украине, грн/т. Иллюстрация: Консалтинговая группа "А-95"

По словам аналитика Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, украинский рынок может вернуться в свое привычное профицитное состояние в течение одной-двух недель. Он объясняет это тем, что в пути находится еще достаточно законтрактованного в период ажиотажа ресурса, который уже невозможно отменить или переадресовать. Таким образом, вероятно, что некоторое время стоимость импортного газа будет ниже цены в опте.

Цены на автогаз на украинских АЗС

Тем временем цены на украинских АЗС продолжают снижаться. За выходные с 8 по 11 декабря, средняя розничная цена на автогаз снизилась на 0,32 грн - до 34,94 грн/л.

Наибольшее падение стоимости автогаза в размере 1,70 грн/л за выходные произошло в сети VostokGaz. Там стоимость автогаза была установлена на уровне 34,29 грн/л. Меньшее падение цены наблюдалось в сети WOG – стоимость снизилась на 0,03 грн/л до 35,53 грн/л.

Самым дешевым автогаз оказался в сети Avantage7 – 32,45 грн/л.