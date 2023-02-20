Нефть дорожает из-за ожиданий спроса в Китае и опасений относительно предложения

Цены на нефть в понедельник 20 февраля выросли на фоне оптимизма по поводу возобновления спроса в Китае и опасений, что недостаточный объем инвестиций может сократить объем поставок в будущем. Об этом пишет Reuters.

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Нефть марки Brent подорожала на 70 центов, или 0,8%, до 83,70 доллара за баррель. Мартовская нефть марки West Texas Intermediate (WTI), срок годности которой истекает во вторник, стоила 76,89 доллара за баррель, что на 55 центов или 0,7% больше. Более активный апрельский контракт вырос на 0,8% до $77,14.

В пятницу индексы снизились на 2 доллара за баррель, а на прошлой неделе закрылись понижением примерно на 4% после того, как США сообщили о росте запасов нефти и бензина.

"Сегодня утром цены на нефть марки Brent и WTI немного выросли после распродажи на фоне недавнего комментария ФРС после более сильных, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен и индексу цен производителей, опубликованным в США", - сказал Reuters Баден Мур, глава отдела сырьевых исследований товаров в Национальном банке Австралии

В то время как объявление на прошлой неделе о том, что США продадут 26 миллионов баррелей сырой нефти из своих стратегических нефтяных резервов, оказывает определенное понижающее давление на рынок, мировое предложение, похоже, останется «без изменений» по сравнению с предыдущим соответствующим периодом с учетом сокращения добычи Россией. и ОПЕК+, добавил Мур.

Он имел в виду соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+, в октябре прошлого года о сокращении целевых показателей добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки) до конца 2023 года .

Россия планирует сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки или примерно на 5% добычи в марте после того, как Запад ввел ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.

"В этом контексте мы по-прежнему наблюдаем повторное открытие Китая, а также восстановление в Китае и мирового спроса на самолеты, что повышает риск роста цен", – сказал Мур. Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире.

Аналитики ожидают, что импорт нефти в Китай достигнет рекордно высокого уровня в 2023 году из-за увеличения спроса на транспортное топливо и ввода в действие новых нефтеперерабатывающих заводов.

Китай вместе с Индией стали самыми крупными покупателями российской нефти после эмбарго Европейского Союза.

В то же время будущая нехватка нефти, вероятно, подтолкнет цены до 100 долларов за баррель до конца года, заявили аналитики Goldman Sachs в записке от 19 февраля.

Цены будут расти, "поскольку рынок возвращается к дефициту из-за недоинвестирования, ограничений на сланцевую промышленность и дисциплину ОПЕК, которая гарантирует, что предложение не соответствует спросу", - написали они.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.