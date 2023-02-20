Нафта дорожчає через очікування попиту в Китаї та побоювань щодо пропозиції

Ціни на нафту в понеділок 20 лютого виросли на фоні оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї та побоювань, що недостатній об'єм інвестицій може скоротити обсяг постачання у майбутньому. Про це пише Reuters.

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Нафта марки Brent подорожчала на 70 центів, або 0,8%, до 83,70 долара за барель. Березнева нафта марки West Texas Intermediate (WTI), термін придатності якої спливає у вівторок, коштувала 76,89 долара за барель, що на 55 центів або 0,7% більше. Активніший квітневий контракт зріс на 0,8% до $77,14.

У п'ятницю індекси знизилися на 2 долари за барель, а минулого тижня закрилися зниженням приблизно на 4% після того, як США повідомили про зростання запасів нафти та бензину.

"Сьогодні вранці ціни на нафту марки Brent і WTI трохи зросли після розпродажу на тлі недавнього коментаря ФРС після сильніших, ніж очікувалося, даних щодо індексу споживчих цін та індексу цін виробників, опублікованих у США", - сказав Reuters Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів у Національному банку Австралії.

У той час як оголошення минулого тижня про те, що США продадуть 26 мільйонів барелів сирої нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, чинить певний знижувальний тиск на ринок, світова пропозиція, схоже, залишиться «без змін» порівняно з попереднім відповідним періодом з урахуванням скорочення видобутку Росією. та ОПЕК+, додав Мур.

Він мав на увазі угоду між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, групою, відомою як ОПЕК+, у жовтні минулого року про скорочення цільових показників видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу (барелів на добу) до кінця 2023 року .

Росія планує скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку, у березні після того, як Захід запровадив цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти.

"У цьому контексті ми, як і раніше, спостерігаємо повторне відкриття Китаю, а також відновлення в Китаї та світового попиту на літаки, що підвищує ризик зростання цін", - сказав Мур. Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти.

Аналітики очікують, що імпорт нафти до Китаю досягне рекордно високого рівня у 2023 році через збільшення попиту на транспортне паливо та введення в дію нових нафтопереробних заводів.

Китай разом із Індією стали найбільшими покупцями російської нафти після ембарго Європейського Союзу.

У той же час, майбутня нестача нафти, ймовірно, підштовхне ціни до 100 доларів за барель до кінця року, заявили аналітики Goldman Sachs у записці від 19 лютого.

Ціни зростатимуть, "оскільки ринок повертається до дефіциту через недоінвестування, обмеження на сланцеву промисловість та дисципліну ОПЕК, яка гарантує, що пропозиція не відповідає попиту", — написали вони.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.