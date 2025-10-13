Нефть в мире подешевела до полугодового минимума: какими будут цены на украинских АЗС

Из-за очередного обострения напряжения между администрацией Белого дома и Китаем обрушились нефтяные котировки. Однако эксперты, которых опросил Delo.ua говорят, что это пока не отразится на украинских АЗС, поскольку сети на фоне падения спроса решили не снижать цены на бензин и дизтопливо. Газ на АЗС будет наоборот дорожать, догоняя оптовое удорожание предыдущих двух недель.

Мировые цены на нефть снизились из-за заявления президента США Дональда Трампа ввести повышенные пошлины против китайских товаров. Трамп выразил свое недовольство тем, что Китай усилил экспортный контроль над редкоземельными металлами, необходимыми для производства высокотехнологичной продукции.

По состоянию на вечер пятницы 10 октября по сравнению с предыдущим днем ноябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $2,49 за баррель или на 3,82% до $62,73 за баррель, а ноябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermedia4 $58,9 за баррель. Таким образом, котировки эталонных марок нефти приблизились к самому низкому показателю с 5 мая.

Помимо усиления торгового напряжения между Китаем и США на нефтяные котировки на прошлой неделе давили новости о подписании соглашения о прекращении огня между Хамасом и Израилем в рамках первого этапа плана Трампа по прекращению войны в секторе Газа. С 2023 года проиранская группировка йеменских хуситов в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа атаковала суда, следовавшие через Красное море. Через этот коридор направлялась значительная часть мирового нефтяного трафика, поэтому атаки усиливали риски на глобальных рынках нефти и поддерживали рост цен. Кроме этого трейдеры учитывают шатдаун в США, что может повлечь замедление экономики крупнейшего потребителя нефти в мире и дополнительно давит на цены.

Сети избегают конкуренции ценами, пытаясь расширить маржу перед зимой.

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе оптовые цены на дизельное топливо продолжили снижаться. По состоянию на 10 октября, по сравнению с 3 октября, средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 54 коп./л до 46,63 грн/л. По сравнению с 8 октября, средняя оптовая цена дизеля снизилась на 26 коп./л.

Котировки на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже к вечеру 10 октября с начала торгов снизились на $9,4/т (–1,4%) до $659,10/т. На валютном рынке курс гривны изменился равномерно: доллар по данным НБУ подорожал до 41,51 грн (+0,19 грн), тогда как евро – до 48,21 грн (+0,01 грн). Контракты на импорт дизтоплива в Украину заключают в долларах, в то время как акциз при растаможке платят в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе наоборот дорожал. По состоянию на вечер пятницы 10 октября, по сравнению с 3 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 24 коп./л до 48,85 грн/л. По сравнению с 8 октября цены выросли на 50 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах демонстрировали разностороннюю динамику накануне в четверг 9 октября: в портах северо-западной Европы котировки выросли на $1-16/т, до $713-750/т, а в Средиземноморье наоборот снизилась на $5-6/т, до $670-68.

На АЗС цены на бензин и дизель существенно не изменились: средняя цена бензина А-95 по состоянию на 10 октября, по сравнению с 3 октября, снизилась на 4 коп./л до 58,9 грн/л, а дизтопливо на АЗС в среднем подешевело на 3 коп./л до 55,86 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, падение нефтяных котировок может сказаться на стелах украинских АЗС не ранее, чем через две недели при условии, что котировки марки Brent будут держаться в текущем коридоре $60-65/баррель. Так что На этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут оставаться неизменными.

Глобальные тренды еще не докатились в Украину, снижать цену никто не хочет. В этом году мы наблюдаем уникальное явление, когда сети АЗС перестали конкурировать с клиентом ценой. Обычно осенью наблюдается осенний ценопад и акции, а сейчас все держат цены. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, основной причиной стало неопределенное финансовое состояние сетей АЗС, которые в этих условиях стремятся расширить маржинальность, чтобы удержать бизнес на плаву и найти ресурс для развития.

Запасы больших сетей сдержали удорожание газа на АЗС

По данным "Нафторинка", по состоянию на 10 октября по сравнению с 6 октября средняя оптовая цена LPG на условиях самовывоза выросла на 880 грн/т до 55 823 грн/т. Крупные трейдеры "Полтава Газтрейд", GTS, "Укревротрейд Оил", "Укрспецтрансгаз", "Ост газ групп" и LPG Progress подняли цены в своем прайсе на 267-2 000 грн/т в среднем в зависимости от области.

Пропан-бутан на условиях самовывоза вырос в среднем на 220 грн/т, достигнув 53755 грн/т. "Полтава Газтрейд" подняла цены в среднем на 250-1 900 грн/т в зависимости от области.

8 октября прошел аукцион на Украинской энергетической бирже, где было реализовано 2,2 тыс. т газа украинской добычи. Финальной ценой стала 55328 грн/т, что на 1787 грн/т больше, чем на тендере 1 октября. 9 октября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" было выставлено 90 т LPG. Финальная цена составила 56 100 грн/т, что на 1 600 грн/т больше, чем цена 115 т газа на предыдущих торгах 3 октября.

На АЗС цены на газ в конце прошлой недели пошли вверх. На станциях Ukrnafta цена увеличилась на 50 коп./л до 34,49 грн/л. Также рост был зафиксирован на станциях Shell (+50 коп./л), ManGo (60 коп./л), Chipo (+20-40 коп./л), Ovis (20 коп./л), "Катрал" (44 коп./л) и других местных операторов. Точечные повышения произошли на нескольких АЗС "БРСМ-Нефть", Amic, Motto, BVS. По состоянию на вечер пятницы 10 октября, по сравнению с 3 октября, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 7 коп./л до 34,11 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе автогаз в опте прекратит расти, поскольку импортерам удалось нарастить маржу. А вот розница будет догонять предыдущее двухнедельное оптовое подорожание.

Розничные цены пока сдерживали запасы крупных сетей, успевших закупить ресурс по старым ценам. Мелкие сети более чувствительны к резкому повышению цен в опте, но боятся повышать цену на стелах, чтобы не потерять клиента. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По словам бизнесмена, на этой неделе цена пропан-бутана на АЗС в среднем вырастет на 50 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.