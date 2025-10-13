Нафта у світі здешевшала до піврічного мінімуму: якими будуть ціни на українських АЗС

Через чергове загострення напруги між адміністрацією Білого дому та Китаєм нафтові котирування обвалились. Проте експерти, яких опитало Delo.ua кажуть, що це не поки не позначиться на українських АЗС, оскільки мережі на тлі падіння попиту вирішили не знижувати ціни на бензин та дизпаливо. Газ на АЗС навпаки дорожчатиме, наздоганяючи гуртове здорожчання попередніх двох тижнів.

Світові ціни на нафту знизились через заяву президента США Дональда Трампа ввести підвищені мита проти китайських товарів. Трамп висловив своє незадоволення тим, що Китай посилив експортний контроль над рідкоземельними металами, які необхідні для виробництва високотехнологічної продукції.

Станом на вечір п'ятниці 10 жовтня порівняно з попереднім днем листопадові ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $2,49 за барель або на 3,82% до $62,73 за барель, а листопадові ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $2,61 або на 4,24% до $58,9 за барель. Таким чином котирування еталонних марок нафти наблизилось до найнижчого показника з 5 травня.

Крім посилення торгової напруги між Китаєм та США на нафтові котирування минулого тижня тиснули новини про підписання угоди про припинення вогню між Хамас та Ізраїлем в рамках першого етапу плану Трампа щодо припинення війни в секторі Газа. З 2023 року проіранське угруповання єменських хуситів в знак солідарності з палестинцями в секторі Газа, атакувало судна, що прямували через Червоне море. Через цей коридор прямувала значна частина світового нафтового трафіку, тож атаки посилювали ризики на глобальних ринках нафти та підтримували зростання цін. Крім цього трейдери зважають на шатдаун в США, що може спричинити сповільнення економіки найбільшого споживача нафти у світі та додатково тисне на ціни.

Мережі уникають конкуренції цінами, намагаючись розширити маржу перед зимою

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" на минулому тижні гуртові ціни на дизельне пальне продовжили знижуватися. Станом на 10 жовтня порівняно з 3 жовтня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 54 коп./л до 46,63 грн/л. Порівняно з 8 жовтня середня гуртова ціна дизелю знизилась на 26 коп./л.

Котирування на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі станом на вечір 10 жовтня від початку торгів знизились на $9,4/т (–1,4%) до $659,10/т. На валютному ринку курс гривні змінився рівномірно: долар за даними НБУ подорожчав до 41,51 грн (+0,19 грн), тоді як євро – до 48,21 грн (+0,01 грн). Контракти на імпорт дизпалива в Україну укладають в доларах, тоді як акциз при розмитненні сплачують в євро.

Бензин в гурті на минулому тижні навпаки дорожчав. Станом на вечір п'ятниці 10 жовтня порівняно з 3 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 24 коп./л до 48,85 грн/л. Порівняно з 8 жовтня ціни зросли на 50 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах демонстрували різносторонню динаміку напередодні в четвер 9 жовтня: в портах північно-західної Європи котирування зросли на $1-16/т, до $713-750/т, а в Середземномор’ї навпаки знизилася на $5-6/т, до $670-682/т.

На АЗС ціни на бензин та дизель суттєво не змінились: середня ціна бензину А-95 станом на 10 жовтня порівняно з 3 жовтня знизилась на 4 коп./л до 58,9 грн/л, а дизпаливо на АЗС в середньому здешевшало на 3 коп./л до 55,86 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна падіння нафтових котирувань може позначитись на стелах українських АЗС не раніше, як через два тижні за умови що котирування марки Brent триматимуться в поточному коридорі $60-65/барель. Тож на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС залишатимуться незмінними.

Глобальні тренди ще не докотилися до України, знижувати ціну ніхто не хоче. В цьому році ми спостерігаємо унікальне явище, коли мережі АЗС перестали конкурувати за клієнта ціною. Зазвичай восени спостерігається осінній цінопад та акції, а зараз всі тримають ціни Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, основною причиною цього став непевний фінансовий стан мереж АЗС, які в цих умовах прагнуть розширити маржинальність, щоб втримати бізнес на плаву та знайти ресурс для розвитку.

Запаси великих мереж стримали здорожчання газу на АЗС

За даними "Нафторинку" станом на 10 жовтня порівняно з 6 жовтня середня гуртова ціна LPG на умовах самовивозу зросла на 880 грн/т до 55 823 грн/т. Великі трейдери "Полтава Газтрейд", GTS, "Укрєвротрейд Оіл", "Укрспецтрансгаз", "Ост газ груп" та LPG Progress підняли ціни у своєму прайсі на 267-2 000 грн/т в середньому, залежно від області.

Пропан-бутан на умовах самовивозу зріс у середньому на 220 грн/т, досягнувши 53 755 грн/т. "Полтава Газтрейд" підняла ціни в середньому на 250-1 900 грн/т, залежно від області.

8 жовтня відбувся аукціон на Українській енергетичній біржі, де було реалізовано 2,2 тис. т газу українського видобутку. Фінальною ціною стала 55 328 грн/т, що на 1 787 грн/т більше, ніж на тендері 1 жовтня. 9 жовтня на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" було виставлено 90 т LPG. Фінальна ціна склала 56 100 грн/т, що на 1 600 грн/т більше, ніж ціна за 115 т газу на попередніх торгах 3 жовтня.

На АЗС ціни на газ наприкінці минулого тижня пішли догори. На станціях Ukrnafta ціна збільшилася на 50 коп./л, до 34,49 грн/л. Також було зростання зафіксовано на станціях Shell (+50 коп./л), ManGo (60 коп./л), Chipo (+20-40 коп./л), Ovis (20 коп./л), "Катрал" (44 коп./л) та інших місцевих операторів. Точкові підвищення відбулися на кількох АЗС "БРСМ-Нафта", Amic, Motto, BVS. Станом на вечір п'ятниці 10 жовтня порівняно з 3 жовтня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 7 коп./л до 34,11 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні автогаз в гурті припинить рости, оскільки імпортерам вдалося наростити маржу. А от роздріб буде наздоганяти попереднє двотижневе гуртове здорожчання.

Роздрібні ціни поки що стримували запаси великих мереж, які встигли закупити ресурс за старими цінами. Дрібні мережі більш чутливі до різкого підвищення цін в гурті, але вони бояться підвищувати ціну на стелах, щоб не втратити клієнта Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За словами бізнесмена, на цьому тижні ціна пропан-бутану на АЗС в середньому зросте на 50 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.