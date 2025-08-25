Нефтяные рынки отреагировали на отсутствие прогресса в мирных переговорах: какими будут цены на АЗС

Цены на нефть вернулись к росту, однако остаются относительно низкими. На фоне этого цены на горючее в Украине сохраняют потенциал к удешевлению. Хотя сети не спешат снижать цены на стеллах, они привлекают клиентов праздничными акциями со скидками. Эксперты рассказали Delo.ua, что операторы АЗС сохраняют высокую маржу, чтобы компенсировать потери за предыдущие периоды, а снижение цен на стелах стоит ожидать только осенью, когда потребление снизится и конкуренция усилится.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть стабилизировались, зафиксировав недельный рост на фоне неопределенных перспектив мирного соглашения между Украиной и Россией. Аналитики ожидают, что снижение перспектив переговоров повышает шансы новых санкций США против российской нефтяной отрасли, что в перспективе снизит предложение на мировом рынке. Между тем удары украинских дронов по нефтепроводу "Дружба" могут приостановить поставки нефти в Словакию и Венгрию на 5 дней, что также будет давить на цены.

По состоянию на вечер пятницы 22 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,06 за баррель или на 0,09% до $67,73 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $63,66 за баррель. За неделю нефть Brent подорожала на 2,9%, а WTI на 1,4%.

Цены также росли на фоне снижения запасов сырой нефти в США, темпы которого превысили ожидания: Управление энергетической информации опубликовало данные, свидетельствовавшие о снижении на 6 млн баррелей в неделю (11-15 августа), хотя аналитики ожидали снижения на уровне 1,8 млн баррелей. Количество нефтяных и газовых буровых выш в США (индикатор будущего объема добычи) за неделю снизилось на одну до 538, что является самым низким показателем с середины июля.

Дизель и бензин не будут дешеветь до осенних дождей

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели рынок дизтоплива демонстрировал значительное повышение цен после длительного снижения. По состоянию на вечер пятницы 22 августа, по сравнению с предыдущим днем, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 41 коп./л до 46,4 грн/л. По сравнению с 15 августа, средняя цена дизеля в опте выросла на 26 коп./л.

Между тем, котировки газойля (основное сырье для дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $5,00/т до $677,40/т (по состоянию на 16:33 по Киеву). Тем временем в портах Дуная наблюдались перебои со снабжением из-за больших очередей при прохождении Босфора, а также временного закрытия Сулинского устья вследствие ухудшения погодных условий.

Оперативные данные импорта свидетельствуют о существенном увеличении темпов поставок по сравнению с предыдущим месяцем. За 20 дней августа объемы импорта дизеля выросли на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом июня до 19,8 тыс. т в сутки.

Цены на бензин на прошлой неделе несколько выросли. По состоянию на вечер пятницы 22 августа, по сравнению с 15 августа, средняя цена бензина А-95 выросла на 10 коп./л до 47,9 грн/л.

За первые 20 дней августа среднесуточные поставки бензина всех марок были на 29,5% меньше, чем в июле. В течение второй декады августа цены на бензин А-95 на границе (по всем видам поставок) снижались по всем направлениям, кроме словацкого, в то время как на румынском остались без изменений.

В рамках акций ко Дню Независимости ряд сетей АЗС объявил скидки на горючее на период с 21 по 24 августа. В сети Ukrnafta акция продлилась с 21 по 24 августа, а скидки составили от 1 до 3 грн/л. Компания также объединила праздничные тарифы с другими программами, поэтому общая экономия для водителей могла достигать 10 грн/л. Максимальную скидку за потолком предлагали ОККО и WOG: 5 грн/л на бензин и ДТ, 2 грн/л на премиальные виды горючего и 2,5 грн/л на автогаз с 22 по 24 августа. UPG запустила акцию с 11:00 22 августа по 24 августа, установив скидки на уровне 1-2 грн/л. Также цены снизились на АЗС BRSM-Nafta, AMIC, ManGo, Chipo, Marshal, Neftek, VostokGaz, RLS и других операторов. SOCAR будет предлагать скидки до 5 грн/л, однако начиная с субботы. Только 24 августа акция действовала на станциях BVS – от 2 до 4 грн/л. Из-за акционных цен за 21-22 августа за неделю средняя цена на АЗС бензина А-95 снизилась на 2,11 грн/л, до 56,94 грн/л, а дизтопливо подешевело на 1,89 грн/л, до 54,06 грн/л. Однако снижение цен было временным и уже с 25 августа цены на горючее вернулись к прежнему уровню.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными. В настоящее время маржа больших сетей АЗС остается достаточно высокой: наценка OKKO и WOG составляет 15 грн/л при нормативном значении 12-13%, поэтому есть потенциал для снижения цен на 2 грн/л. В то же время бизнесмен говорит, что цен снижать сети не будут, поскольку сейчас пиковый сезон продаж и очень хорошее потребление.

Снижение цен на стелах начнется с осенними дождями, когда люди перестанут отдыхать на природе, а строительство приостановится. Тогда начнется борьба за клиента Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что высокая наценка – это возможность для сетей компенсировать потери за предыдущие периоды, когда объемы продаж были низкими. К тому же, высокая наценка на одном виде топлива позволяет компенсировать низкую на другом.

Мы видим, что на бензине действительно большая наценка. Но на дизтопливе она только на прошлой неделе вышла на нормативные показатели. Так что фактически бензиновая наценка дотировала дизельную. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

В то же время, эксперт считает, что часть сетей может снизить цены на АЗС уже в понедельник 25 августа. Таким образом, на АЗС остается потенциал к снижению в 2 грн/л относительно бензина и дизтоплива, что может быть реализовано некоторыми сетями АЗС. В то же время по наиболее вероятному сценарию цены на бензин и дизель на этой неделе будут оставаться неизменными .

Рынок автогаза стабилизируется после дефицита

По данным "Нафторинка" за прошедшую неделю объемы импорта сжиженного газа в Украину сократились на 7,7 тыс. т по сравнению с предыдущей неделей до 10,7 тыс. т. Основное падение произошло вследствие сокращения морских поставок на 71%, до 2,9 тыс. т. автомобильным транспортом снизился меньше – на 8%, до 7,8 тыс. т. В результате сократилось количество предложений на рынке.

Средняя цена пропан-бутана в Украине на 22 августа по сравнению с предыдущим днем выросла на 163 грн/т до 55 256 грн/т в пятницу на условиях доставки. Однако на условиях самовывоза газ подешевел на 799 грн/т, до 52 987 грн/т из-за возврата предложений от ряда трейдеров, сделавших паузу в течение.

На АЗС пропан-бутан также дешевел главным образом из-за акций ко Дню независимости. Поэтому скидки на этот вид топлива могли составлять до 2,5 грн/л. По состоянию на 22 августа по сравнению с 18 августа средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 93 коп./л, до 33,23 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе пропан-бутан в группе может подешеветь в пределах 1 тыс. грн/т, поскольку рынок уже преодолел дефицит на прошлой неделе, что должен нивелировать предыдущий рост. А на АЗС цены на пропан-бутан будут неизменными .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 56,99 53,99 35,98 Motto 56,49 52,49 32,49 БРСМ-Нефть 53,99 53,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.