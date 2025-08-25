- Категория
Нефтяные рынки отреагировали на отсутствие прогресса в мирных переговорах: какими будут цены на АЗС
Цены на нефть вернулись к росту, однако остаются относительно низкими. На фоне этого цены на горючее в Украине сохраняют потенциал к удешевлению. Хотя сети не спешат снижать цены на стеллах, они привлекают клиентов праздничными акциями со скидками. Эксперты рассказали Delo.ua, что операторы АЗС сохраняют высокую маржу, чтобы компенсировать потери за предыдущие периоды, а снижение цен на стелах стоит ожидать только осенью, когда потребление снизится и конкуренция усилится.
В конце прошлой недели мировые цены на нефть стабилизировались, зафиксировав недельный рост на фоне неопределенных перспектив мирного соглашения между Украиной и Россией. Аналитики ожидают, что снижение перспектив переговоров повышает шансы новых санкций США против российской нефтяной отрасли, что в перспективе снизит предложение на мировом рынке. Между тем удары украинских дронов по нефтепроводу "Дружба" могут приостановить поставки нефти в Словакию и Венгрию на 5 дней, что также будет давить на цены.
По состоянию на вечер пятницы 22 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,06 за баррель или на 0,09% до $67,73 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $63,66 за баррель. За неделю нефть Brent подорожала на 2,9%, а WTI на 1,4%.
Цены также росли на фоне снижения запасов сырой нефти в США, темпы которого превысили ожидания: Управление энергетической информации опубликовало данные, свидетельствовавшие о снижении на 6 млн баррелей в неделю (11-15 августа), хотя аналитики ожидали снижения на уровне 1,8 млн баррелей. Количество нефтяных и газовых буровых выш в США (индикатор будущего объема добычи) за неделю снизилось на одну до 538, что является самым низким показателем с середины июля.
Дизель и бензин не будут дешеветь до осенних дождей
По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели рынок дизтоплива демонстрировал значительное повышение цен после длительного снижения. По состоянию на вечер пятницы 22 августа, по сравнению с предыдущим днем, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 41 коп./л до 46,4 грн/л. По сравнению с 15 августа, средняя цена дизеля в опте выросла на 26 коп./л.
Между тем, котировки газойля (основное сырье для дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $5,00/т до $677,40/т (по состоянию на 16:33 по Киеву). Тем временем в портах Дуная наблюдались перебои со снабжением из-за больших очередей при прохождении Босфора, а также временного закрытия Сулинского устья вследствие ухудшения погодных условий.
Оперативные данные импорта свидетельствуют о существенном увеличении темпов поставок по сравнению с предыдущим месяцем. За 20 дней августа объемы импорта дизеля выросли на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом июня до 19,8 тыс. т в сутки.
Цены на бензин на прошлой неделе несколько выросли. По состоянию на вечер пятницы 22 августа, по сравнению с 15 августа, средняя цена бензина А-95 выросла на 10 коп./л до 47,9 грн/л.
За первые 20 дней августа среднесуточные поставки бензина всех марок были на 29,5% меньше, чем в июле. В течение второй декады августа цены на бензин А-95 на границе (по всем видам поставок) снижались по всем направлениям, кроме словацкого, в то время как на румынском остались без изменений.
В рамках акций ко Дню Независимости ряд сетей АЗС объявил скидки на горючее на период с 21 по 24 августа. В сети Ukrnafta акция продлилась с 21 по 24 августа, а скидки составили от 1 до 3 грн/л. Компания также объединила праздничные тарифы с другими программами, поэтому общая экономия для водителей могла достигать 10 грн/л.
Максимальную скидку за потолком предлагали ОККО и WOG: 5 грн/л на бензин и ДТ, 2 грн/л на премиальные виды горючего и 2,5 грн/л на автогаз с 22 по 24 августа. UPG запустила акцию с 11:00 22 августа по 24 августа, установив скидки на уровне 1-2 грн/л.
Также цены снизились на АЗС BRSM-Nafta, AMIC, ManGo, Chipo, Marshal, Neftek, VostokGaz, RLS и других операторов. SOCAR будет предлагать скидки до 5 грн/л, однако начиная с субботы. Только 24 августа акция действовала на станциях BVS – от 2 до 4 грн/л.
Из-за акционных цен за 21-22 августа за неделю средняя цена на АЗС бензина А-95 снизилась на 2,11 грн/л, до 56,94 грн/л, а дизтопливо подешевело на 1,89 грн/л, до 54,06 грн/л. Однако снижение цен было временным и уже с 25 августа цены на горючее вернулись к прежнему уровню.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными. В настоящее время маржа больших сетей АЗС остается достаточно высокой: наценка OKKO и WOG составляет 15 грн/л при нормативном значении 12-13%, поэтому есть потенциал для снижения цен на 2 грн/л. В то же время бизнесмен говорит, что цен снижать сети не будут, поскольку сейчас пиковый сезон продаж и очень хорошее потребление.
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что высокая наценка – это возможность для сетей компенсировать потери за предыдущие периоды, когда объемы продаж были низкими. К тому же, высокая наценка на одном виде топлива позволяет компенсировать низкую на другом.
В то же время, эксперт считает, что часть сетей может снизить цены на АЗС уже в понедельник 25 августа. Таким образом, на АЗС остается потенциал к снижению в 2 грн/л относительно бензина и дизтоплива, что может быть реализовано некоторыми сетями АЗС. В то же время по наиболее вероятному сценарию цены на бензин и дизель на этой неделе будут оставаться неизменными .
Рынок автогаза стабилизируется после дефицита
По данным "Нафторинка" за прошедшую неделю объемы импорта сжиженного газа в Украину сократились на 7,7 тыс. т по сравнению с предыдущей неделей до 10,7 тыс. т. Основное падение произошло вследствие сокращения морских поставок на 71%, до 2,9 тыс. т. автомобильным транспортом снизился меньше – на 8%, до 7,8 тыс. т. В результате сократилось количество предложений на рынке.
Средняя цена пропан-бутана в Украине на 22 августа по сравнению с предыдущим днем выросла на 163 грн/т до 55 256 грн/т в пятницу на условиях доставки. Однако на условиях самовывоза газ подешевел на 799 грн/т, до 52 987 грн/т из-за возврата предложений от ряда трейдеров, сделавших паузу в течение.
На АЗС пропан-бутан также дешевел главным образом из-за акций ко Дню независимости. Поэтому скидки на этот вид топлива могли составлять до 2,5 грн/л. По состоянию на 22 августа по сравнению с 18 августа средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 93 коп./л, до 33,23 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе пропан-бутан в группе может подешеветь в пределах 1 тыс. грн/т, поскольку рынок уже преодолел дефицит на прошлой неделе, что должен нивелировать предыдущий рост. А на АЗС цены на пропан-бутан будут неизменными .
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальное, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|58,99
|35,99
|WOG
|61,99
|58,99
|35,98
|Socar
|56,99
|53,99
|35,98
|Motto
|56,49
|52,49
|32,49
|БРСМ-Нефть
|53,99
|53,99
|32,49
Данные: приложения сетей АЗС.