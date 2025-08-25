Нафтові ринки відреагували на відсутність прогресу в мирних переговорах: якими будуть ціни на АЗС

Ціни на нафту повернулись до зростання, проте залишаються відносно низькими. На тлі цього ціни на пальне в Україні зберігають потенціал до здешевшання. Хоча мережі не поспішають знижувати ціни на стелах, вони приваблюють клієнтів святковими акціями зі знижками. Експерти розповіли Delo.ua, що оператори АЗС зберігають високу маржу, щоб компенсувати втрати за попередні періоди, а зниження цін на стелах варто чекати лише восени, коли споживання знизиться і конкуренція посилиться.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту стабілізувались, зафіксувавши тижневе зростання на фоні непевних перспектив мирної угоди між Україною та Росією. Аналітики очікують, що зниження перспектив перемовин підвищує шанси нових санкцій США проти російської нафтової галузі що в перспективі знизить пропозицію на світовому ринку. Тим часом удари українських дронів по нафтопроводу "Дружба" можуть призупинити постачання нафти до Словаччини та Угорщини на 5 днів, що також тиснутиме на ціни.

Станом на вечір п'ятниці 22 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,06 за барель або на 0,09% до $67,73 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $0,14 або на 0,22% до $63,66 за барель.За тиждень нафта Brent здорожчала на 2,9%, а WTI на 1,4%.

Ціни також росли на фоні зниження запасів сирої нафти у США, темпи якого перевищили очікування: Управління енергетичної інформації опублікувало дані, які свідчили про зниження на 6 млн барелів за тиждень (11-15 серпня), хоча аналітики очікували зниження на рівні 1,8 млн барелів. Кількість нафтових та газових бурових вишок в США (індикатор майбутнього обсягу видобутку) за тиждень знизилось на одну до 538, що є найнижчим показником з середини липня.

Дизель та бензин не будуть дешевшати до осінніх дощів

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня ринок дизпалива демонстрував значне підвищення цін після тривалого зниження. Станом на вечір п'ятниці 22 серпня порівняно з попереднім днем середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 41 коп./л до 46,4 грн/л. Порівняно з 15 серпня середня ціна дизелю в гурті зросла на 26 коп./л.

Тим часом котирування газойлю (основна сировина для дизпалива) на Лондонській біржі знизилися на $5,00/т до $677,40/т (станом на 16:33 за Києвом). Тим часом у портах Дунаю спостерігались перебої з постачанням через великі черги при проходженні Босфору, а також тимчасового закриття Сулинського гирла внаслідок погіршення погодних умов.

Оперативні дані імпорту свідчать про суттєве збільшення темпів постачання порівняно з попереднім місяцем. За 20 днів серпня обсяги імпорту дизеля зросли на 31,9%, як порівняти з аналогічним періодом червня, до 19,8 тис. т на добу.

Ціни на бензин на минулому тижні дещо зросли. Станом на вечір п'ятниці 22 серпня порівняно з 15 серпня середня ціна бензину А-95 зросла на 10 коп./л до 47,9 грн/л.

За перші 20 дні серпня середньодобові постачання бензину всіх марок були на 29,5% меншими, ніж у липні. Протягом другої декади серпня ціни на бензин А‑95 на кордоні (за всіма видами постачання) знижувалися на всіх напрямках, окрім словацького, тоді як на румунському залишилися без змін.

В рамках акцій до Дня Незалежності низка мереж АЗС оголосила знижки на пальне на період з 21 по 24 серпня. У мережі Ukrnafta акція тривала з 21 по 24 серпня, а знижки склали від 1 до 3 грн/л. Компанія також поєднала святкові тарифи з іншими програмами, тож загальна економія для водіїв могла сягати до 10 грн/л. Максимальну знижку за стелою пропонували ОККО та WOG: 5 грн/л на бензин і ДП, 2 грн/л на преміальні види пального та 2,5 грн/л на автогаз з 22 по 24 серпня. UPG запустила акцію з 11:00 22 серпня до 24 серпня, встановивши знижки на рівні 1-2 грн/л. Також ціни зменшилися на АЗС BRSM-Nafta, AMIC, ManGo, Chipo, Marshal, Neftek, VostokGaz, RLS та інших операторів. SOCAR пропонуватиме знижки до 5 грн/л, однак починаючи з суботи. Лише 24 серпня акція діяла на станціях BVS — від 2 до 4 грн/л. Через акційні ціни за 21-22 серпня за тиждень середня ціна на АЗС бензину А‑95 знизилась на 2,11 грн/л, до 56,94 грн/л, а дизпальне подешевшало на 1,89 грн/л, до 54,06 грн/л. Проте зниження цін було тимчасовим і вже з 25 серпня ціни на пальне повернулися до попереднього рівня.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС будуть переважно незмінними. Наразі маржа великих мереж АЗС залишається досить високою: націнка OKKO та WOG складає 15 грн/л при нормативному значенні 12-13%, тож є потенціал для зниження цін на 2 грн/л. Водночас бізнесмен каже, що цін знижувати мережі не будуть оскільки зараз піковий сезон продажів та дуже хороше споживання.

Зниження цін на стелах почнеться з осінніми дощами, коли люди перестануть відпочивати на природі, а будівництво призупиниться. Тоді почнеться боротьба за клієнта Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн каже, що висока націнка це можливість для мереж компенсувати втрати за попередні періоди, коли обсяги продажів були низькими. До того ж висока націнка на одному виді палива дозволяє компенсувати низьку на іншому.

Ми бачимо що на бензині дійсно більша націнка. Але на дизпаливі вона лише на минулому тижні вийшла на нормативні показники. Тож фактично бензинова націнка дотувала дизельну Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Водночас експерт вважає, що частина мереж може знизити ціни на АЗС вже в понеділок 25 серпня. Таким чином наразі на АЗС залишається потенціал до зниження у 2 грн/л щодо бензину та дизпалива, що може бути реалізовано деякими мережами АЗС. Водночас за найбільш ймовірним сценарієм ціни на бензин та дизель на цьому тижні залишатимуться незмінними .

Ринок автогазу стабілізується після дефіциту

За даними "Нафторинку" за минулий тиждень обсяги імпорту скрапленого газу в Україну скоротився на 7,7 тис. т порівняно з попереднім тижнем до 10,7 тис. т. Основне падіння відбулося внаслідок скорочення морських постачань на 71%, до 2,9 тис. т. Поставки LPG залізницею зменшилися на 44%, досягнувши 2,3 тис. т., а імпорт автомобільним транспортом знизився найменше – на 8%, до 7,8 тис. т. Внаслідок цього скоротилася кількість пропозицій на ринку.

Середня ціна пропан-бутану в Україні станом на 22 серпня порівняно з попереднім днем зросла на 163 грн/т до 55 256 грн/т у п’ятницю на умовах доставки. Проте на умовах самовивозу газ подешевшав на 799 грн/т, до 52 987 грн/т через повернення пропозицій від низки трейдерів які зробили паузу протягом.

На АЗС пропан-бутан також дешевшав головним чином через акції до Дня незалежності. Через це знижки на цей вид палива могли складати до 2,5 грн/л. Загалом станом на 22 серпня порівняно з 18 серпня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 93 коп./л, до 33,23 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні пропан-бутан в гурті може здешевшати в межах 1 тис. грн/т, оскільки ринок вже подолав дефіцит минулого тижня, що має нівелювати попереднє зростання. А на АЗС ціни на пропан-бутан будуть незмінними .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 56,99 53,99 35,98 Motto 56,49 52,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 53,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.