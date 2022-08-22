Николай Лавренко, Президент "ВС Групп Менеджмент": "Сейчас мы все делаем одно дело. Это должны понимать и власть, и бизнес"

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Энергетическая отрасль стратегическая и война особенно это проявляет. Без электроэнергии даже использование газа усложняется, поскольку котел без электричества не будет работать.

Как функционирует отрасль в условиях войны, как идет подготовка к непростому отопительному сезону, о бизнес-процессах, взаимодействии с регулятором, помощи армии и работе облэнерго в оккупации рассказал президент компании "ВС Групп Менеджмент" Николай Лавренко.

"ВС Групп Менеджмент" управляет группой из пяти предприятий – операторов систем распределения. В ее состав входят Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ровнооблэнерго, Херсоноблэнерго. На предприятиях группы трудятся более 11 тыс. сотрудников. "ВС Групп Менеджмент" является частью группы компаний VS Energy.

Акционерами группы компаний VS Energy являются граждане Евросоюза, активно участвующие в работе компании. А операционным управлением украинскими предприятиями занимается украинец Николай Лавренко. Именно он общается с председателями правлений пяти предприятий и занимается операционной деятельностью группы.

Каким был ваш день 24 февраля?

Для нас, людей бизнеса, война стала огромной неожиданностью. Многое можно было предсказать, но 24 февраля стало шокирующим событием для бизнеса в Украине.

В 5 часов меня разбудили звонком, рассказали о взрывах под Васильковом. Стало ясно, что началась война. В тот же день с женой решили: остаемся на месте, никуда не уезжаем.

В 7.30 я уже был на работе. В этот момент, несмотря на шоковую ситуацию, важно было успокоиться и максимально эффективно обеспечить жизнедеятельность компании, всех энергетических объектов. В некоторых регионах уже были повреждения.

Напомню, еще длилась зима, а электроэнергия – это связь, тепло и многие другие важные вещи. Все компании перешли на особенный режим работы. Это означало фактически почасовую связь со всеми управляющими нашими облэнерго, регулярное обновление информации о состоянии объектов.

В сверхкороткие сроки мы наладили особый режим работы в условиях военного положения. Сотрудники облэнерго сосредоточились на операционном исполнении – работе диспетчерских пунктов, районных подразделений облэнерго (распределительные электросети, РЭС).

И с 28 февраля я вошел в состав терробороны на Левом берегу Киева.

Кстати, один из акционеров группы VS Energy, Уиллис Дамбинс, 24 февраля тоже находился в Киеве. Он продолжает приезжать в Украину и сейчас вместе с другим нашим акционером – Валтсом Вигантсом.

Что происходило в марте? К тому времени "Херсоноблэнерго" уже было в оккупации?

Март действительно был очень напряженным. Во-первых, часть наших сотрудников, а это в основном мужчины, были призваны в ряды ВСУ, во-вторых, логистика обеспечения горючим вообще изменилась, и слишком сложная ситуация сложилась в Херсонской области. 26 февраля оккупанты уже были возле Херсона. Соответственно у нас была усложнена связь с подразделениями распределительных электросетей. Часть региона – как-то Геническ – в тот момент была блокирована врагом. А еще постоянно продолжались ракетные обстрелы Житомирщины, как и других регионов Украины.

Как долго удавалось контролировать "Херсоноблэнерго"?

С 26 февраля "Херсоноблэнерго" почти в течение месяца удавалось работать в контролируемом режиме, хотя город уже был оцеплен.

Но через месяц ситуация значительно ухудшилась, начались угрозы в сторону наших работников, разговоры о расчетах в рублях. И нам пришлось вывезти часть людей, включая руководящий состав. Еще мы перенесли систему управления, чтобы обезопасить людей и документацию. Для кафиров это создало огромные проблемы.

Какая сейчас ситуация с электричеством в регионе?

Очень сложная. Многие населенные пункты совсем без электричества. В распределительных сетях Белозерского общества Херсонского района частично, а местами и полностью уже нет электросетей (РЭМ). Херсон держится практически на одной линии. Если будет авария или попадет в линию 330, Херсон останется без электроэнергии. Оккупанты это тоже знают. По некоторой информации, они обсуждают существовавший до 2014 года вариант возобновления электросети со стороны Крыма. Напомню, после аннексии Крыма мы официально и управляемо снесли соответствующие опоры. Но сейчас враги теоретически могут восстановить их.

Тем не менее, все это время мы поставляем электроэнергию на оккупированные территории. Пока это осуществляется ресурсом нашего облэнерго, но мы не можем этого не делать – там ведь осталось население! Сегодня в оккупации работают предприятия, но на кого не понятно. Они используют нашу электроэнергию и не платят за нее. Со всем этим еще придется разбираться.

Кто сейчас руководит "Херсоноблэнерго"?

Единственным законным руководителем "Херсоноблэнерго" является Председатель Правления Игорь Сафронов.

27 июня 2022 года представителями так называемой "Херсонской военно-гражданской администрации" при поддержке представителей ФСБ РФ были захвачены отдельные объекты "Херсоноблэнерго". Тогда же оккупанты представили так называемого нового "руководителя" Жахановича, ранее занимавшего второстепенный пост в компании. Он уже уволен, и все данные о нем переданы в соответствующие органы. Когда вернем город, будем обязательно разбираться, кто работал на врага.

На деоккупированных территориях проводят восстановительные работы?

Там, где еще продолжаются боевые действия, мы не проводим работы. Ведь работать невозможно – нет людей, техники, материалов. Отмечу, что в первую очередь оккупанты разворовали весь наш транспорт. Некоторые ремонтные работы люди делают самостоятельно, мы официально пока не проводим никаких работ.

Однако восстановление будет, все, что повреждено – отремонтируем и заменим, построим современное и инновационное! Главное – нужно освободить и Херсонщину, и всю Украину.

Как облэнерго сотрудничают с местными гражданско-военными администрациями?

Мы входим в местные штабы, в том числе по обеспечению безопасности наших предприятий. Также помогаем ВСУ и местным территориальным формированиям.

Наши европейские акционеры с первых дней широкомасштабной войны России против Украины являются инициаторами и активными участниками различных программ помощи Вооруженным Силам Украины и благотворительных и гуманитарных проектов. От них у нас есть безоговорочная поддержка Украины и украинцев.

Группа компаний VS Energy по решению акционеров и менеджмента уже направила на помощь украинской армии и гуманитарные инициативы более 60 млн грн. Кроме этого, в каждом районе Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Черновицкой области безвозмездно были электрифицированы оборонные объекты и блокпосты. На нужды армии было передано более 80 единиц авто- и спецтранспорта, бронированная одежда, амуниция, квадрокоптеры, тепловизоры, топливо и другое дополнительное оборудование. Сейчас мы очень активно сотрудничаем с местными органами власти и общинами.

Учитывая войну, как изменились платежи потребителей?

Здесь хочу искренне поблагодарить людей! Житомирщина, Ровенская, Кировоградская, Черновицкая область, несмотря на войну, дисциплинированно платят за электроэнергию. Мы получаем 90% платежей.

С предприятиями — другая ситуация, многие сегодня приостановили или совсем прекратили деятельность, поэтому финансовые поступления от бизнеса уменьшились.

Как выстраивается взаимодействие с регулирующими органами власти?

Мы все делаем одно дело. И это должно понимать и власть, и бизнес. Страна нуждается в надежной системе энергообеспечения. Это возвращает нас к вопросу подготовки к отопительному сезону. Зима будет непростой и мы вместе с властью должны готовиться к холодам с повышенной ответственностью.

Насколько упала стоимость активов группы компаний VS Energy из-за войны?

Финансовое состояние критически ухудшилось. Есть значительные потери в Херсонской области – там 30% энергетического имущества разрушены до основания. К примеру, подстанции стоимостью 10 млн долларов разбомблены, их нет.

Как повлияла война на возможность выполнения инвестиционных программ?

Мы продолжаем выполнять инвестиционные программы, кроме территории Херсона, согласованы с регулятором НКРЭКУ. Прогнозируемо они будут недовыполнены на 20-25% от запланированного. На это оказывает влияние колебание курса гривны, логистика, возможности подрядчиков.

Вашу компанию обвиняли в "русском следе". Акционерами группы компаний VS Energy по официальной информации являются граждане Евросоюза: Валтс Вигантс, Виллис Дамбинс, Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман, Марина Ярославская (Германия). Но некоторые медиа заявляют, что реальными бенефициарами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане России Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Как на самом деле?

К сожалению, эта история не отпускает нас с 2014 года. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что есть Антимонопольный комитет, другие государственные органы, которые проверяют абсолютно все.

Евгений Гинер перестал быть акционером группы компаний еще в 2014 году как юридически, так и фактически. С тех пор он не имеет связи с группой или ее сотрудниками. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина – они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy.

Нынешние акционеры неоднократно заявляли о своей однозначной позиции по осуждению военной агрессии России и о поддержке Украины. Они открыты к диалогу по стратегическим вопросам. Виллис Дамбинс и Валтс Вигантс системно приезжают в Украину и участвуют в координации управленческих решений в условиях военного времени.

В мои обязанности входит операционная деятельность. И отмечу, что наша компания платит 100% налогов, среди них только налог на прибыль более полумиллиарда гривен в год.

В группе компаний VS Energy работают украинцы, патриоты. Эти люди отдают все возможное для победы, помогают ВСУ, служат в ТРО. Мы действуем как одна команда и наша цель – только победа Украины.

Однако г-н Гинер до сих пор является акционером PIN банка, в котором обслуживается VS Energy. Сколько процентов операционной деятельности сегодня приходится на этот банк?

Сейчас это 1%. Все наши проекты и активы выведены оттуда. У нас уже практически нет полноценного сотрудничества с PIN банком как с банковским учреждением.

Возвращаясь к теме энергетики. Насколько энергосистема Украины независима от российской?

Еще в феврале 2022 года, в канун войны, энергосистему Украины отключили от российской. Украина до этого шла несколько лет, чтобы войти в Единую Европейскую энергосистему.

Вы отметили, что только в Херсонской области 30% энергетического имущества разрушены. Планируете ли подавать судебный иск в Россию из-за нанесенного ущерба?

Для этого нам нужно уволить Херсонщину и оценить масштабы убытков. Когда будет проведена оценка с регулятором, и мы поймем объемы нужных инвестиций на восстановление, тогда будем вместе с государством обсуждать, откуда и как их привлекать. Судебные иски обязательно будут. Юристы уже готовят соответствующую документацию.

Как готовитесь к отопительному сезону зимой?

Уже сейчас ясно, что будет большая нагрузка на энергосети. Прежде всего, проводим работу с местными органами власти, чтобы предусмотреть, чего ожидать. Если все "сядут на розетку", это будет огромной проблемой, особенно при отсутствии ряда генерирующих мощностей, включая Запорожскую АЭС.

Ваш прогноз, как Украина переживет эту зиму?

Трудный вопрос, на который ответа никто не даст. Но нам предстоит серьезная ситуация. Если ресурсов не будет хватать, будут ограничения и в первую очередь они коснутся бизнеса и предприятий, потому что ни в коем случае не можем "заморозить" население. Поэтому вопрос относительно зимы открыт. И еще одна важная вещь – платежеспособность. О ней нужно думать и предполагать риски.

Мы фокусируем внимание на проверке состояния электрооборудования. При необходимости проводим регламентные работы, ремонт и подготовку к отопительному сезону, конечно, кроме оккупированных территорий.

Хочу подчеркнуть, что энергетики сейчас – еще одна из линий защиты Украины. Каждый сотрудник наших компаний, входящих в группу компаний VS Energy, это хорошо понимает. И мы поступаем так, чтобы на энергетическом фронте ситуация была контролируемой. Для нашей общей украинской победы!