Микола Лавренко, Президент "ВС Груп Менеджмент": "Зараз ми всі робимо одну справу. Це мають розуміти і влада, і бізнес"

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Енергетична галузь є стратегічною, і війна особливо це проявляє. Без електроенергії навіть використання газу ускладнюється, оскільки котел без електрики не працюватиме.

Як функціонує галузь в умовах війни, як триває підготовка до непростого опалювального сезону, про бізнес-процеси, взаємодію з регулятором, допомогу армії та роботу обленерго в окупації розповів президент компанії "ВС Груп Менеджмент" Микола Лавренко.

"ВС Груп Менеджмент" управляє групою з п’яти підприємств – операторів систем розподілу. До її складу входять Житомиробленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго, Херсонобленерго. На підприємствах групи працюють понад 11 тис. співробітників. "ВС Груп Менеджмент" є частиною групи компаній VS Energy.

Акціонерами групи компаній VS Energy є громадяни Євросоюзу, які беруть активну участь у роботі компанії. А операційним управлінням українськими підприємствами займається українець Микола Лавренко. Саме він спілкується з головами правлінь п’яти підприємств і опікується операційною діяльністю групи.

Яким був ваш день 24 лютого?

Для нас, людей бізнесу, війна стала величезною несподіванкою. Багато чого можна було передбачити, але 24 лютого стало шоковою подією для бізнесу в Україні.

О 5-й мене розбудили дзвінком, розповіли про вибухи під Васильковом. Стало зрозуміло, що розпочалась війна. Того ж дня з дружиною вирішили: залишаємось на місці, нікуди не їдемо.

О 7:30 я вже був на роботі. У той момент, попри шокову ситуацію, важливо було заспокоїтись і максимально ефективно забезпечити життєдіяльність компанії, всіх енергетичних об’єктів. У певних регіонах уже були пошкодження.

Нагадаю, ще тривала зима, а електроенергія – це зв'язок, тепло і багато інших важливих речей. Всі підприємства перейшли на особливий режим роботи. Це означало фактично погодинний зв’язок з усіма управляючими наших обленерго, регулярне оновлення інформації про стан об’єктів.

У надкороткий термін ми налагодили особливий режим роботи в умовах воєнного стану. Співробітники обленерго зосередилися на операційному виконанні – роботі диспетчерських пунктів, районних підрозділів обленерго (розподільчі електромережі, РЕМ).

І з 28 лютого я увійшов до складу тероборони на Лівому березі Києва.

До речі, один з акціонерів групи VS Energy, Віліс Дамбінс, 24 лютого теж знаходився в Києві. Він продовжує приїздити в Україну і зараз, разом з іншим нашим акціонером – Валтсом Вігантсом.

Що відбувалось у березні? На той час "Херсонобленерго" вже було в окупації?

Березень справді був дуже напруженим. По-перше, частина наших співробітників, а це здебільшого чоловіки, були призвані до лав ЗСУ, по-друге, логістика забезпечення пальним взагалі змінилася, і надто складна ситуація склалася на Херсонщині. 26 лютого окупанти вже були біля Херсона. Відповідно у нас був ускладнений зв’язок із підрозділами розподільчих електромереж. Частина регіону – як-то Генічеськ – на той момент була блокована ворогом. А ще постійно тривали ракетні обстріли Житомирщини, як й інших регіонів України

Як довго вдавалося контролювати "Херсонобленерго"?

З 26 лютого "Херсонобленерго" майже протягом місяця вдавалося працювати у контрольованому режимі, хоча місто вже було оточене.

Але за місяць ситуація значно погіршилась, почались погрози в бік наших працівників, розмови про розрахунки в рублях. І нам довелось вивезти частину людей, включно з керівним складом. Ще ми перенесли систему управління, аби убезпечити людей і документацію. Для окупантів це створило величезні проблеми.

Яка нині ситуація з електрикою в регіоні?

Дуже складна. Чимало населених пунктів зовсім без електрики. В розподільчих мережах Білозерської громади Херсонського району частково, а місцями і повністю вже немає електромереж (РЕМ). Херсон тримається фактично на одній лінії. Якщо буде аварія або поцілять у лінію 330, Херсон залишиться без електроенергії. Окупанти це теж знають. За деякою інформацією, вони обговорюють варіант поновлення електромережі з боку Криму, який існував до 2014 року. Нагадаю, після анексії Криму ми офіційно та керовано знесли відповідні опори. Але зараз вороги теоретично можуть їх поновити.

Тим не менш, увесь цей час ми постачаємо електроенергію на окуповані території. Наразі це здійснюється ресурсом нашого обленерго, але ми не можемо цього не робити – адже там залишилось населення! Сьогодні в окупації працюють підприємства, але на кого – не зрозуміло. Вони використовують нашу електроенергію і не сплачують за неї. З усім цим ще доведеться розбиратись.

Хто зараз керує "Херсонобленерго"?

Єдиним законним керівником "Херсонобленерго" є Голова Правління Ігор Сафронов.

27 червня 2022 року представниками так званої "Херсонської військової-цивільної адміністрації" за підтримки представників ФСБ РФ були захоплені окремі об’єкти "Херсонобленерго". Тоді ж окупанти представили так званого нового «керівника» Жахановича, який раніше обіймав другорядну посаду в компанії. Наразі цю особу вже звільнено, і всі дані про цього колаборанта передано до відповідних органів. Коли повернемо місто, обов’язково розбиратимемося, хто працював на ворога.

На деокупованих територіях проводять відновлювальні роботи?

Там, де ще тривають бойові дії, ми не проводимо роботи. Адже працювати неможливо — немає людей, техніки, матеріалів. Зазначу, що в першу чергу окупанти розікрали весь наш транспорт. Певні ремонтні роботи люди роблять самостійно, ми офіційно поки що не проводимо жодних робіт.

Проте відновлення буде, все, що пошкоджено, – відремонтуємо і замінимо, побудуємо сучасне та інноваційне! Головне – потрібно звільнити Херсонщину та всю Україну.

Як обленерго співпрацюють з місцевими цивільно-військовими адміністраціями?

Ми входимо до місцевих штабів, у тому числі із забезпечення безпеки наших підприємств. Також допомагаємо ЗСУ і місцевим територіальним формуванням.

Наші європейські акціонери з перших днів широкомасштабної війни росії проти України є ініціаторами та активними учасниками різних програм допомоги Збройним Силам України та благодійних та гуманітарних проектів. Від них ми маємо беззаперечну підтримку України та українців.

Група компаній VS Energy за рішенням акціонерів та менеджменту вже спрямувала на допомогу українській армії та на гуманітарні ініціативи понад 60 млн грн. Окрім цього, в кожному районі Житомирщини, Рівненщини, Кіровоградщини, Чернівецької області безоплатно було електрифіковано оборонні об’єкти й блокпости. На потреби армії було передано більше як 80 одиниць авто- і спецтранспорту, броньований одяг, амуніцію, квадрокоптери, тепловізори, паливо та інше додаткове обладнання. Зараз ми дуже потужно співпрацюємо з місцевими органами влади й громадами.

З огляду на війну, як змінились платежі споживачів?

Тут хочу щиро подякувати людям! Житомирщина, Рівненщина, Кіровоградщина, Чернівецька область, незважаючи на війну, дисципліновано платять за електроенергію. Ми отримуємо 90% платежів.

З підприємствами — інша ситуація, багато з них сьогодні призупинили або зовсім припинили діяльність, тож фінансові надходження від бізнесу зменшились.

Як вибудовується взаємодія з регулюючими органами влади?

Ми всі робимо одну справу. І це мають розуміти і влада, і бізнес. Країна потребує надійної системи енергозабезпечення. Це повертає нас до питання підготовки до опалювального сезону. Зима буде непростою, і ми разом із владою повинні готуватися до холодів з підвищеною відповідальністю.

Наскільки впала вартість активів групи компаній VS Energy через війну?

Фінансовий стан критично погіршився. Маємо значні втрати в Херсонській області – там 30% енергетичного майна зруйновано вщент. Наприклад, підстанції вартістю 10 млн доларів розбомблені, їх немає.

Як вплинула війна на можливість виконання інвестиційних програм?

Ми продовжуємо виконувати інвестиційні програми, окрім території Херсонщини, узгоджені з регулятором НКРЕКП. Прогнозовано вони будуть недовиконані на 20-25% від запланованого. На це впливає коливання курсу гривні, логістика, можливості підрядників.

Вашу компанію звинувачували у "російському сліді". Акціонерами групи компаній VS Energy за офіційною інформацією є громадяни Євросоюзу: Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман, Марина Ярославська (Німеччина). Але деякі медіа заявляють, що реальними бенефіціарами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни рф Олександр Бабаков, Євгеній Гінер і Михайло Воєводін. Як є насправді?

На жаль, ця історія не відпускає нас із 2014 року. Та я вкотре хочу наголосити, що є Антимонопольний комітет, інші державні органи, які перевіряють абсолютно все.

Євгеній Гінер перестав бути акціонером групи компаній ще у 2014 році як юридично, так і фактично. Відтоді він не має жодного зв’язку з групою чи її співробітниками. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна – вони ніколи не володіли акціями групи компаній VS Energy.

Нинішні акціонери неодноразово заявляли про свою однозначну позицію щодо засудження військової агресії росії та про підтримку України. Вони відкриті до діалогу щодо стратегічних питань. Віліс Дамбінс та Валтс Вігантс системно приїздять в Україні та беруть участь в координації управлінських рішень в умовах воєнного часу.

В мої обов’язки входить операційна діяльність. І зазначу, що наша компанія сплачує 100% податків, серед них тільки податку на прибуток більше як півмільярда гривень на рік.

У групі компаній VS Energy працюють українці, патріоти. Ці люди віддають все можливе для перемоги, допомагають ЗСУ, служать у ТРО. Ми діємо як одна команда і наша мета – тільки перемога України.

Однак пан Гінер досі є акціонером PIN банку, в якому обслуговується VS Energy. Скільки відсотків операційної діяльності сьогодні припадає на цей банк?і

Зараз це 1%. Всі наші проєкти й активи звідти виведені. У нас уже фактично немає повноцінної співпраці PIN банком як із банківською установою.

Повертаючись до теми енергетики. Наскільки енергосистема України незалежна від російської?

Ще в лютому 2022 року, напередодні війни, енергосистему України відключили від російської. Україна до цього йшла протягом декількох років, щоб увійти в Єдину Європейську енергосистему.

Ви зазначили, що тільки на Херсонщині 30% енергетичного майна зруйновано. Чи плануєте подавати судовий позов до Росії через завдані збитки?

Для цього нам треба звільнити Херсонщину й оцінити масштаби збитків. Коли буде проведена оцінка з регулятором і ми зрозуміємо об’єми потрібних інвестицій на відбудову, тоді будемо разом із державою обговорювати, звідки та як їх залучати. Судові позови неодмінно будуть. Юристи вже готують відповідну документацію.

Як готуєтесь до опалювального сезону взимку?

Вже зараз зрозуміло, що буде велике навантаження на енергомережі. Насамперед проводимо роботу з місцевими органами влади, аби передбачити, на що очікувати. Бо якщо всі "сядуть на розетку", це буде величезною проблемою, особливо за відсутності низки генеруючих потужностей, включаючи Запорізьку АЕС.

Ваш прогноз, як Україна переживе цю зиму?

Важке питання, на яке наразі відповіді ніхто не дасть. Але нас чекає серйозна ситуація. Якщо ресурсів не вистачатиме, будуть обмеження і в першу чергу вони зачеплять бізнес та підприємства, бо в жодному разі не можемо "заморозити" населення. Тож питання щодо зими є відкритим. І ще одна важлива річ — платоспроможність. Про неї потрібно думати і передбачати ризики.

Ми фокусуємо увагу на перевірці стану електрообладнання. За необхідності проводимо регламентні роботи, ремонт та підготовку до опалювального сезону, звісно, крім окупованих територій.

Хочу наголосити, що енергетики зараз – ще одна із ліній захисту України. Кожен співробітник наших компаній, що входять до групи компаній VS Energy, добре розуміє це. І ми діємо так, щоб на енергетичному фронті ситуація була контрольованою. Для нашої спільної української перемоги!