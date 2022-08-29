Норвегия планирует выделить Украине два миллиарда крон на закупку газа

Правительство Норвегии предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон (около 180 тысяч долларов), чтобы украинцы могли обеспечить себя газом для зимнего периода на фоне российской агрессии.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

"Война России против Украины оказывает драматическое влияние на энергетическую безопасность и экономическую ситуацию в Украине. Правительство Норвегии предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон, чтобы обеспечить украинцам доступ к природному газу следующей зимой", - говорится в сообщении.

Норвегия будет оказывать поддержку закупке газа в Украине через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Норвегия также призвала другие страны оказать поддержку закупкам газа через ЕБРР.

"Еще в марте Украина обратилась в банк с просьбой о поддержке закупки газа, чтобы компенсировать потери собственного природного и импортированного газа в результате вторжения России. Норвегия и другие доноры помогут Украине покупать и хранить газ", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Гюиттфельдт.

По данным Всемирного банка, ожидается, что ВВП Украины упадет на 30–50% в 2022 году, а налоговые поступления – на 50–80%. Это создало огромную потребность в финансовой поддержке.

Напомним, что этой зимой потребление газа в Украине снизится на 40%.