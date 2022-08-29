Норвегія планує виділити Україні два мільярди крон на закупівлю газу

Уряд Норвегії пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон (близько180 тисяч доларів) для того, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду на тлі російської агресії.

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Про це повідомила прес-служба уряду Норвегії.

"Війна Росії проти України має драматичний вплив на енергетичну безпеку та економічну ситуацію в Україні. Уряд Норвегії пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон, щоб забезпечити українцям доступ до природного газу наступної зими", - йдеться в повідомленні.

Норвегія надаватиме підтримку закупівлі газу Україні через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Норвегія також закликала інші країни надати підтримку для закупівель газу через ЄБРР.

"Ще в березні Україна звернулася до банку з проханням про підтримку закупівлі газу, щоб компенсувати втрати власного природного та імпортованого газу внаслідок вторгнення Росії. Норвегія та інші донори допоможуть Україні купувати та зберігати газ", – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гюітфельдт.

За даними Світового банку, очікується, що ВВП України впаде на 30–50% у 2022 році, а податкові надходження – на 50–80%. Це створило величезну потребу у фінансовій підтримці.

Нагадаємо, що цієї зими споживання газу в Україні зменшиться на 40%.