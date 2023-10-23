Оптовые цены на топливо растут из-за задержек на границах и ситуации на Ближнем Востоке. Как изменятся цены на АЗС

Значительные задержки таможенного оформления топлива, поступающего в Украину через южные границы, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке на прошлой неделе (16-22 октября) привели к удорожанию топлива в Украине в оптовом сегменте. Поэтому уже в начале ноября цены на АЗС могут вырасти еще на гривну.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце минувшей недели цена сырой нефти продолжила восстанавливаться. В пятницу, 20 октября, торги нефтью стартовали с увеличением цены на 0,9% до 93,23 долларов/баррель, продолжив повышение Brent с 17 октября. С 13 октября фьючерсы сырья выросли на 1,6% до 92,38 долларов/баррель 19 октября, что является самым высоким с 29 сентября.

"Увеличению нефти способствует усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям Пентагона, США наблюдают за усилением атак беспилотников в Ираке и Сирии, а американский эсминец перехватил крылатые ракеты, выпущенные в сторону Израиля повстанцами-хуситами в Йемене". Израилем в Газу после полного развертывания и сосредоточения войск на границе. Рост цен на нефть поддерживается с начала террористической атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что в конце второй декады октября оптовые цены на дизтопливо также росли. По состоянию на 20 октября средняя цена дизтоплива со снабжением автотранспортом увеличилась на 1,6% до 50,18 грн/л по сравнению с 49,38 грн/л 13 октября.

Драйвером к росту цены горючего Сиренко считает ограниченность предложения из-за ряда неблагоприятных поставок факторов. Импорт из Болгарии остается усложненными продолжительностью оформления ресурса, поступление из Румынии сопровождается длинными очередями и ожиданием при загрузке. Импорт через польско-украинскую границу существенно замедлен за счет длительных очередей при выезде из Украины.

Кроме того, часть поставщиков столкнулась с проблемами отсутствия необходимой документации после вступления в силу нововведений при импорте с 17 октября. Из-за падения уровня воды в Дунае почти на 2 м на Юге страны, проход ограничен, что нарушает график поступления судов в местные порты., продажа горючего за исключением имеющихся остатков сдвигается в сторону реализации "с колес" на условиях предзаказа", - говорит Сиренко.

В то же время эксперт отмечает, что рынок в Европе на конец прошлой недели показал уменьшение на 1,9-2,9% по сравнению с позапрошлой неделей. По северо-западным базисам отгрузки спотовая цена дизтоплива снизилась на 25-28 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 18 долларов/тонна, до 922-930 долларов/тонна и 914-929 долларов/тонна соответственно. Тем не менее, текущая динамика рынка говорит о высокой вероятности повышения стоимости нефтепродукта по результатам дня, что подталкивало отпускные цены ГП к росту.

Импорт дизтоплива вырос на 3,8% в октябре по сравнению с аналогичным периодом сентября. Доля снабжения автопартиями оценивается в 34,5% по сравнению с 39,6% местом ранее. Суточный импорт горючего за неполную вторую декаду октября удерживается на одном из самых низких показателей с начала июля этого года. Объемы поступления ГП автонормами уменьшились на 9,5% по отношению к 18 дням сентября.

Сиренко говорит, что в пятницу 20 октября ОККО значительно повысила цены на бензины по всем базисам – по меньшей мере на 1,00 грн/л (максимум – на 2,10 до 50,75 грн/л с доставкой в Запорожскую обл.). Однако не все игроки рынка поддержали этот шаг. В целом средняя стоимость бензина А-92 20 октября снизилась на 3,51% (–1,57 грн/л) по сравнению с 13 октября до 43,16 грн/л, а средняя А-95 – на 1,02% (– 0,48 грн/л, до 46,43 грн/л.

По словам Сиренко, в течение 18 дней октября темпы импорта бензинов замедлились. Среднесуточный показатель импорта бензинов за этот период составил –12,3% по отношению к сентябрю. Доля поставок бензинов автонормами выросла до 36,0% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами за этот период составил –5,2% по отношению к сентябрю.

"Основная часть импорта бензинов поступила румынского (44,8%), литовского (25,4%) и греческого (12,4%) производства. По направлениям импорта в течение неполной второй декады октября низкая средняя цена ресурса оказалась на границе с Румынией, уменьшилась " на 14,0% по сравнению с первой декадой октября, до 924 долларов/тонна. На границе с Молдовой средняя цена импорта бензина снизилась на 9,4%, до 967 долларов/тонна", - говорит эксперт.

Сиренко отмечает, что на прошлой неделе на украинских АЗС продолжилась тенденция разнонаправленных ценовых изменений.

"На этот раз снижение цен совершил один из крупных игроков рынка Amic: бензин А-95 сети потерял в стоимости 0,08-0,84 грн/л в зависимости от региона, дизтопливо - подешевело в пределах 0,05-0,20 грн/ л На столичных АЗС MOTTO средняя цена А-95 уменьшилась на 0,33 грн/л, цена дизтоплива – на 0,37 грн/л Вниз пошел и черкасский оператор Юг-2000, снизив цену на все виды бензина на 2,00 грн/л", - говорит эксперт.

В то же время он отмечает, что на АЗС не прекращаются и рост цен. Так, на АЗС KLO стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,20 грн/л до 56,59 грн/л, Mango прибавила 1,00 грн/л к цене дизтоплива в Днепропетровской и Донецкой областях, Chipo (+0,10 грн/л до дизтоплива), Petromol (+1,00 грн/л ко всем видам горючего), RLS (+0,50 грн/л до А-95), Перрон (+1,00 грн/л до дизтоплива), БРСМ (+0 ,20 грн/л в дизтопливо в Ивано-Франковской и Львовской области, Бизнес Оил Групп (+0,50 грн/л ко всем видам горючего), Neon (+0,50 грн/л до А-95 и +1,00 грн/л в дизтопливо), AVIA (+0,25 грн/ в дизтопливо).

Таким образом, на 20 октября средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 55,12 грн/л, а средняя цена дизтоплива составляет 55,03 грн/л.

Сиренко говорит, что цены на автогаз на АЗС пошли вверх после стремительного роста оптовых цен 17-18 октября. 20 октября OKKO и WOG увеличили цену на всех АЗС на 50 коп./л до 27,48-27,49 грн/л. В сетях "Укрнафта" и Avantage7 газ также подорожал на 50 коп/л: до 25,90 грн/л и 24,95 грн/л соответственно. Средняя цена в сети AMIC выросла на 91 коп/л до 26,83 грн/л, U.GO – на 26 коп/л до 26,26 грн/л, BVS – на 34 коп/л до 26,22 грн/л.

На Востоке страны на 0,5-1,0 грн/л цены выросли на АЗС сетей ОВИС, Rodnik и Parallel – до 26,99 грн/л. Также рост был зафиксирован на многих АЗС локальных и региональных сетей.

Средняя цена LPG на АЗС в Украине за 19-20 октября выросла еще на 34 коп./л до 26,39 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 47,9%.

Цены горючего на АЗС могут вырасти еще на гривну за литр

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина ситуация на рынке горючего остается напряженной из-за задержек топлива на границе. Он отмечает, что рынок оказался не готов к усиленным проверкам на таможне по инициативе СБУ и СНБО. Поэтому по словам бизнесмена поставки топлива из Румынии и Молдовы фактически парализованы.

В то же время, крупные игроки рынка наладили поставки топлива железнодорожным транспортом, а также хоть и не без проблем работает польское направление поставок топлива. Кроме этого, литовские, румынские и польские трейдеры повышают премии на поставки топлива в Украину.

"Приведет ли это к росту цен? Да, но я не уверен, что это произойдет на этой неделе. Я ожидаю в ближайшее время еще плюс гривну к розничным ценам, но это где-то ориентировочно в начале ноября. Хотя если будут резкие повышения цены на нефть, то возможно повышение цен на АЗС произойдет и на этой неделе", – говорит Леушкин.

По словам бизнесмена, потребление топлива остается достаточно активным, из-за продолжения полевых работ у аграриев, а также активных грузовых перевозок.