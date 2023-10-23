Гуртові ціни на паливо зростають через затримки на кордонах та ситуацію на Близькому Сході. Як зміняться ціни на АЗС

Значні затримки митного оформлення палива, яке надходить в Україну через південні кордони, а також напружена ситуація на Близькому сході на минулому тижні(16-22 жовтня) привели до здорожчання пального в Україні в гуртовому сегменті. Через це вже на початку листопада ціни на АЗС можуть зрости ще на гривню.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що наприкінці минулого тижня ціна сирої нафти продовжила відновлюватися. У п'ятницю, 20 жовтня торги нафтою стартували зі збільшенням ціни на 0,9% до 93,23 доларів/барель, продовживши підвищення Brent з 17 жовтня. З 13 жовтня ф’ючерси сировини зросли на 1,6% до 92,38 доларів/барель 19 жовтня, що є найвищим значенням з 29 вересня.

"Збільшенню нафти сприяє посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході. За повідомленнями Пентагону, США спостерігають за посиленням атак безпілотників в Іраку і Сирії, а американський есмінець перехопив крилаті ракети, випущені в бік Ізраїлю повстанцями-хуситами в Ємені. Крім того, незабаром очікується наземне вторгнення Ізраїлем в Газу після повного розгортання і зосередження війська на кордоні. Зростання цін на нафту підтримується від початку терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що наприкінці другої декади жовтня гуртові ціни на дизпаливо також зростали. Станом на 20 жовтня, середня ціна дизпалива з постачанням автотранспортом збільшилась на 1,6% до 50,18 грн/л порівняно з 49,38 грн/л 13 жовтня.

Драйвером до зростання ціни пального Сіренко вважає обмеженість пропозиції через низку несприятливих постачанню чинників. Імпорт з Болгарії лишається ускладненими тривалістю оформлення ресурсу, надходження з Румунії супроводжується довгими чергами та очікуванням при завантаженні. Імпорт через польсько-український кордон суттєво уповільнений за рахунок тривалих черг при виїзді з України.

"Крім того, частина постачальників зіткнулася з проблемами відсутності необхідної документації після вступу в силу нововведень при імпорті з 17 жовтня. Через падіння рівня води в Дунаї майже на 2 м на Півдні країни, прохід обмежений, що порушує графік надходження суден до місцевих портів. Зрештою, продаж пального за винятком наявних залишків, зсувається у бік реалізації "з коліс" на умовах передзамовлення", - каже Сіренко.

Водночас експерт зауважує, що ринок у Європі на кінець минулого тижна показав зменшення на 1,9-2,9% у порівнянні з позаминулим тижнем. За північно-західними базисами відвантаження спотова ціна дизпалива знизилась на 25-28 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 18 доларів/тонна, до 922-930 доларів/тонна і 914-929 доларів/тонна відповідно. Попри це, поточна динаміка ринку говорить про високу ймовірність підвищення вартості нафтопродукту за результатами дня, що підштовхувало відпускні ціни ДП до зростання.

Імпорт дизпального виріс на 3,8% у жовтні порівняно з аналогічним періодом вересня. Частка постачання автопартіями оцінюється в 34,5% проти 39,6% місцем раніше. Добовий імпорт пального за неповну другу декаду жовтня утримується на одному з найнижчих показниках від початку липня цього року. Обсяги надходження ДП автонормами зменшились на 9,5% щодо 18 днів вересня.

Сіренко каже, що у п'ятницю 20 жовтня ОККО значно підвищила ціни бензини у гурті по усіх базисах – щонайменше на 1,00 грн/л (максимум – на 2,10 до 50,75 грн/л з доставкою в Запорізьку обл.). Однак, не всі гравці ринку підтримали цей крок. Загалом середня вартість бензину А-92 20 жовтня знизилась на 3,51% (–1,57 грн/л) порівняно з 13 жовтня, до 43,16 грн/л, а середня А-95 – на 1,02% (–0,48 грн/л), до 46,43 грн/л.

За словами Сіренка, протягом 18 днів жовтня темпи імпорту бензинів сповільнились. Середньодобовий показник імпорту бензинів за цей період склав –12,3% щодо вересня. Частка постачання бензинів автонормами зросла до 36,0% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами за цей період склав –5,2% щодо вересня.

"Основна частина імпорту бензинів надійшла румунського (44,8%), литовського (25,4%) та грецького (12,4%) виробництва. За напрямками імпорту протягом неповної другої декади жовтня найнижча середня ціна ресурсу виявилась на кордоні з Румунією, зменшилась на 14,0% порівняно з першою декадою жовтня, до 924 долари/тонна. На кордоні з Молдовою середня ціна імпорту бензину знизилась на 9,4%, до 967 доларів/тонна", - каже експерт.

Сіренко зазначає що на минулому тижні на українських АЗС продовжилася тенденція різноспрямованих цінових змін.

"Цього разу зниження цін здійснив один з крупних гравців ринку Amic: бензин А-95 мережі втратив у вартості 0,08-0,84 грн/л в залежності від регіону, дизпальне – здешевшало у межах 0,05-0,20 грн/л. На столичних АЗС MOTTO середня ціна А-95 зменшилася на 0,33 грн/л, ціна дизпалива – на 0,37 грн/л. Вниз пішов і черкаський оператор Юг-2000, зменшивши ціну на всі види бензину на 2,00 грн/л", - говорить експерт.

Водночас він зауважує, що на АЗС не припиняються і зростання цін. Так на АЗС KLO вартість дизельного пального збільшилася на 0,20 грн/л до 56,59 грн/л, Mango додала 1,00 грн/л до ціни дизпалива у Дніпропетровській та Донецькій областях, Chipo (+0,10 грн/л до дизпалива), Petromol (+1,00 грн/л до усіх видів пального), RLS (+0,50 грн/л до А-95), Перон (+1,00 грн/л до дизпалива), БРСМ (+0,20 грн/л до дизпалива на Івано-Франківщині та Львівщині), Бізнес Оіл Груп (+0,50 грн/л до усіх видів пального), Neon (+0,50 грн/л до А-95 та +1,00 грн/л до дизпалива), AVIA(+0,25 грн/до дизпального).

Таким чином, станом на 20 жовтня середня ціна бензину А-95 по Україні становить 55,12 грн/л, а середня ціна дизпалива становить 55,03 грн/л.

Сіренко каже, що ціни на автогаз на АЗС пішли догори після стрімкого зростання гуртових цін 17-18 жовтня. Так, 20 жовтня OKKO та WOG збільшили ціну на всіх АЗС на 50 коп./л до 27,48-27,49 грн/л. В мережах "Укрнафта" та Avantage7 газ також подорожчав на 50 коп/л: до 25,90 грн/л та 24,95 грн/л, відповідно. Середня ціна в мережі AMIC зросла на 91 коп./л до 26,83 грн/л, U.GO – на 26 коп./л до 26,26 грн/л, BVS – на 34 коп./л до 26,22 грн/л.

На Сході країни на 0,5-1,0 грн/л ціни зросли на АЗС мереж ОВІС, Rodnik та Parallel – до 26,99 грн/л. Також зростання зафіксовано на багатьох АЗС локальних та регіональних мереж.

Середня ціна LPG на АЗС в Україні протягом 19-20 жовтня зросла ще на 34 коп./л до 26,39 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 47,9%.

Ціни пального на АЗС можуть вирости ще на гривню за літр

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна ситуація на ринку пального залишається напруженою через затримки палива на кордоні. Він зазначає, що ринок виявився не готовим до посилених перевірок на митниці за ініціативою СБУ та РНБО. Через це за словами бізнесмена поставки палива з Румунії та Молдови фактично паралізовані.

Водночас великі гравці ринку налагодили поставки палива залізничним транспортом, а також хоч і не без проблем працює польський напрямок поставок палива. Крім цього литовські, румунські та польскі трейдери підвищують премії на поставки палива до України.

"Чи призведе це до зростання цін? Так, але я не впевнений що це станеться цього тижня. Я очікую найближчим часом ще плюс гривню до роздрібних цін, але це десь орієнтовно на початку листопада. Хоча якщо будуть різкі підвищення ціни на нафту, то можливо підвищення цін на АЗС відбудеться і на цьому тижні", - говорить Льоушкін.

За словами бізнесмена, споживання палива залишається досить активним, через продовження польових робіт в аграріїв, а також активні вантажні перевезення.