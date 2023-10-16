Отопительный сезон: в Киеве начали подключать жилые дома к теплу

В понедельник, 16 октября, в Киеве начали подключение к теплу жилых домов, чтобы предотвратить перегрузку системы электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней.

"Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - объясняет Кличко.

Он добавил, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, с понедельника в городе также начинают отопительный сезон из-за понижения температуры воздуха.

Заметим, что вопреки значительной задолженности перед "Нафтогазом", а также многомиллиардными долгами государства перед предприятиями теплокоммунэнерго, тепловикам удалось накопить запас критического оборудования перед отопительным сезоном. Об этом читайте в статье Между мораторием и монополией. Почему Украина снова входит в отопительный сезон с многомиллиардными долгами в тепловой отрасли на Delo.ua.