Опалювальний сезон: у Києві розпочали підключати житлові будинки до тепла

У понеділок, 16 жовтня, у Києві розпочали підключення до тепла житлових будинків, щоб запобігти перевантаженню системи електропостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що вже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.

"Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснює Кличко.

Він додав, що усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, з понеділка у місті також розпочинають опалювальний сезон через зниження температури повітря.

Зауважимо, всупереч значній заборгованості перед “Нафтогазом”, а також багатомільярдними боргами держави перед підприємствами теплокомуненерго, тепловикам вдалося накопичити запас критичного обладнання перед опалювальним сезоном. Про це читайте в статті “Між мораторієм та монополією. Чому Україна знову входить в опалювальний сезон з багатомільярдними боргами в тепловій галузі” на Delo.ua.

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