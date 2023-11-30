Переход к возобновляемой энергетике под угрозой из-за отсутствия гибкого подхода – исследования REA, Eaton и Foresight Group

Новое исследование REA, Eaton и Foresight Group предупреждает, что отсутствие гибкого подхода, слишком жесткие сроки и дедлайн могут замедлить переход к новым формам энергетики в Европе. Правительствам необходимо ввести политику для привлечения частных инвестиций. Увеличение гибкости является ключевым фактором стабилизации энергосистемы, особенно с высоким уровнем возобновляемой энергии.

Индекс готовности к энергетическому переходу 2023 показывает, что к 2030 году наибольшие проблемы с гибкостью подхода ожидаются в Германии, Великобритании, Дании, Греции, Ирландии, Нидерландах и Испании. Норвегия, Финляндия и Швеция выглядят менее уязвимыми благодаря развитым рынкам и гидроэнергетике.

Франция и Италия испытывают меньшие проблемы, но должны больше инвестировать. В исследовании много хороших новостей для Европы, например, то, что повышение уровня поддержки новейших технологий, инфраструктуры для зарядки электромобилей и внедрение «умных» счетчиков, является одним из способов повышения гибкости стран.

Германия и Великобритания оказались наиболее привлекательными для инвесторов, что свидетельствует о потенциале преодоления проблем с гибкостью энергетического перехода и развития высокоэнергетических сетей. Однако для успеха необходимо усовершенствовать политическую среду и поддерживать новые технологии и инфраструктуру для увеличения гибкости.

Сирил Бриссон, вице-президент по продажам и маркетингу в Европе, Ближнем Востоке и Африке компании Eaton, отметил: «Энтузиазм бизнеса по энергетическому переходу растет, стимулируется вредом выбросов углерода, стремлением к энергетической безопасности и колебаниями цен. Правительства должны реагировать на это политикой, которая обеспечит справедливые, прозрачные и доступные рынки, необходимые для привлечения частных инвестиций в гибкость спроса, а также сделает энергетический переход доступным для всех. Стабильность и предсказуемость повысят доверие инвесторов к проектам, часто имеющим длительный период окупаемости».