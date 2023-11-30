Перехід до відновлювальної енергетики під загрозою через відсутність гнучкого підходу – дослідження REA, Eaton та Foresight Group

Нове дослідження REA, Eaton та Foresight Group попереджає, що відсутність гнучкого підходу, занадто жорсткі терміни та дедлайни можуть сповільнити перехід до нових форм енергетики в Європі. Урядам необхідно впровадити політику для залучення приватних інвестицій. Збільшення гнучкості є ключовим фактором для стабілізації енергосистеми, особливо з високим рівнем відновлюваної енергії.

Індекс готовності до енергетичного переходу 2023 року показує, що до 2030 року найбільші проблеми з гнучкістю підходу очікуються в Німеччині, Великобританії, Данії, Греції, Ірландії, Нідерландах та Іспанії. Норвегія, Фінляндія та Швеція виглядають менш вразливими, завдяки розвиненим ринкам та гідроенергетиці.

Франція та Італія мають менші проблеми, але повинні більше інвестувати. У дослідженні є багато хороших новин для Європи, наприклад, те, що підвищення рівня підтримки новітніх технологій, інфраструктури для зарядки електромобілів та впровадження «розумних» лічильників, є одним зі способів підвищення гнучкості країн.

Німеччина та Велика Британія виявилися найбільш привабливими для інвесторів, що свідчить про потенціал подолання проблем із гнучкістю енергетичного переходу та розвитку високоенергетичних мереж. Однак для успіху необхідно вдосконалити політичне середовище та підтримувати нові технології та інфраструктуру для збільшення гнучкості.

Сиріл Бріссон, віцепрезидент з продажу та маркетингу в Європі, Близькому Сході та Африці компанії Eaton, зазначив: «Ентузіазм бізнесу щодо енергетичного переходу зростає, стимулюється шкодою викидів вуглецю, прагненням енергетичної безпеки та коливаннями цін. Уряди повинні реагувати на це політикою, яка забезпечить справедливі, прозорі та легкодоступні ринки, необхідні для залучення приватних інвестицій у гнучкість попиту, а також зробить енергетичний перехід доступним для всіх. Стабільність і передбачуваність підвищать довіру інвесторів до проєктів, які часто мають тривалий період окупності».