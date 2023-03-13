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В Украине стартовала посевная. Стоит ли ждать роста цен на горючее
Цены на горючее в Украине продолжают падать. Топливный рынок остается профицитным, а спрос слабым. На прошлой неделе (6-12 марта) аграрии в Одесской области активизировали закупки горючего, но несмотря на начало посевной в этом регионе также усилилась конкуренция.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что рынок все еще ожидает продолжения "зернового соглашения", которое внесет ясность в логистику отгрузок зерна. Аграрии пока не спешат закупать горючее.
Вместе с этим начали строители уже начали фрахтовать грузовики для перевозки битума, что свидетельствует об активизации строительных и ремонтных работ в ближайшее время, а также оживлении перевозок других строительных товаров, таких как щебень. Несмотря на это, рынок горючего в Украине остается профицитным: топлива много, а спрос слабый.
"Цены уже третью неделю ситуативно падают из-за фактора контрабандного российского топлива. Показательная история с танкером "Анна", предлагавшим подозрительное горючее в порту Рени. Этот танкер так и не смог продать горючее и отчалил в направлении Черного моря. Оживить рынок может продолжение "зерновой" сделки "когда станет понятна логистика отгрузки зерна. Однако это не приведет к удорожанию топлива, поскольку рынок настолько профицитен, что сейчас можно было бы провести две посевные", - говорит Леушкин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бизнесмен отмечает, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поскольку запасы топлива в Европе достаточно высоки. А так как европейские трейдеры получают неплохие премии от продажи топлива в Украине, предложение со стороны стран ЕС достаточно высоко.
"ЕС диверсифицировали поставки топлива. Сейчас они покупают топливо у крупнейших поставщиков - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Диверсифицировать поставки топлива было довольно легко, поскольку в отличие от газа там не нужно строить трубопроводы или еще какую-нибудь сложную инфраструктуру. Поэтому россияне все равно потеряли этот рынок на десятилетие, потому что даже в случае если санкции с них снимут, им будет трудно конкурировать с ОАЭ или США", - говорит Леушкин.
Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что цены на прошлой неделе продолжили падение.
"Цены на бензин и дизельное топливо продолжают падение. Дизельное топливо на границе продается за 36 грн/л, а бензин за 30 грн/л. В Украине оптовая цена зависит от объема и при закупке можно выторговать большие скидки. Тренд марта – динамика снижение цен на украинском рынке выше, чем на внешних рынках. Это очень нетипично для начала аграрного сезона", - говорит Сиренко.
Автогаз в Украине тоже продолжает падать в цене. Стоимость этого горючего колеблется в зависимости от региона: на Волыни стоимость литра составляет 19,99, в Донецкой области 27,99, а в Киеве можно заправиться по цене 20,40.
Эксперт отмечает, что в случае продления "зернового соглашения" цены на топливо расти не будут из-за значительного профицита топлива на рынке. Около 40% топлива в Украину поставляется бензовозом, а темп и постоянный подвоз ресурса конечным потребителям исключают возможность повышения цен на топливо за счет внутренних факторов.
"Цены на топливо могут вырасти только за счет внешних факторов. А я напомню, что в Европе все еще большой запас топлива, российским топливом также залиты турецкие порты. Рынок в ЕС также профицитен, поэтому в ближайшее время очень благоприятен для покупателей. По нашим расчетам в апреле рынок тоже зайдет в профиците", - говорит Сиренко.
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо грн/л
|Цена на автогаз грн/л
|OKKO
|48,99
|51
|23,99
|WOG
|48,99
|51
|23,73
|Socar
|48,99
|50,99
|-
|Motto
|44,98
|46,98
|-
|БРСМ-Нефть
|44,99
|46,79
|21,09