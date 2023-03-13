В Україні стартувала посівна кампанія. Чи варто чекати на зростання цін на пальне

Ціни на пальне в Україні продовжують падати. Паливний ринок залишається профіцитним, а попит слабким. На минулому тижні(6-12 березня) аграрії на Одещині активізували закупівлі пального, але попри початок посівної в цьому регіоні також посилилась конкуренція.

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Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що ринок все ще чекає продовження "зернової угоди", котра внесе ясність в логістику відвантажень зерна. Тож аграрії поки не поспішають закуповувати пальне.

Разом з цим почали будівельники вже почали фрахтувати вантажівки для перевезення бітуму, що свідчить про активізацію будівельних і ремонтних робіт найближчим часом, а також пожвавлення перевезень інших будівельних товарів, таких як щебінь. Попри це ринок пального в Україні залишається профіцитним: палива багато, а попит слабкий.

"Ціни вже третій тиждень ситуативно падають через фактор контрабандного російського палива. Показова історія з танкером "Анна", котрий пропонував підозріле пальне в порту Рені. Цей танкер так і не зміг продати пальне і відчалив в напрямку Чорного моря. Пожвавити ринок може продовження "зернової угоди" коли стане зрозумілою логістика відвантаження зерна. Однак це не призведе до здорожчання палива, оскільки ринок настільки профіцитний, що зараз можна було б провести дві посівні", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що ситуація навряд чи зміниться найближчим часом, оскільки запаси пального в Європі доволі високі. А через те, що європейські трейдери отримують непогані премії від продажу палива в Україну, пропозиція з боку країн ЄС доволі висока.

"ЄС диверсифікували поставки пального. Зараз вони купують паливо в найбільших постачальників - Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та США. Диверсифікувати поставки палива було доволі легко, оскільки на відміну від газу там не потрібно будувати трубопроводи чи ще якусь складну інфраструктуру. Тож росіяни все одно втратили цей ринок на десятиліття, бо навіть у випадку якщо санкції з них знімуть їм буде важко конкурувати з ОАЕ чи США", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що ціни на минулому тижні продовжили падіння.

"Ціни на бензин та дизельне пальне продовжують падіння. Дизельне пальне на кордоні продається за 36 грн/л, а бензин за 30 грн/л. В Україні оптова ціна залежить від об'єму і при закупівлі можна виторгувати великі знижки. Тренд березня - динаміка зниження цін на українському ринку є вищим ніж на зовнішніх ринках. Це дуже нетипово для початку аграрного сезону", - говорить Сіренко.

Автогаз в Україні теж продовжує падати в ціні. Вартість цього пального коливається в залежності від регіону: на Волині вартість літра складає 19,99, на Донеччині 27,99, а в Києві можна заправитись за ціною 20,40.

Експерт зазначає, що у випадку продовження "зернової угоди" ціни на пальне зростати не будуть через значний профіцит пального на ринку. Близько 40% палива в Україну постачають бензовози, а темп та постійний підвіз ресурсу кінцевим споживачам виключають можливість підвищення цін на пальне за рахунок внутрішніх факторів.

"Ціни на паливо можуть вирости лише за рахунок зовнішніх факторів. А я нагадаю, що у Європі все ще великий запас палива, російським паливом також залиті турецькі порти. Ринок в ЄС є також профіцитним, тож найближчий час є дуже сприятливим для покупців. За нашими розрахунками у квітень ринок теж зайде в профіциті", - говорить Сіренко.