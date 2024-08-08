- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
После повышения тарифов на электроэнергию для населения "Энергоатом" впервые за время войны планирует завершить год с прибылью
НАЭК "Энергоатом" впервые за время полномасштабной войны планирует завершить год с прибылью. Улучшение финансовых результатов компания ожидает после того, как в июне Кабмин повысил тарифы на электроэнергию для населения на 64%.
Об этом заявил вице-президент компании Якоб Хартмут, пишет Forbes.
"Представляем новый финансовый план до конца года, поскольку были изменения — по прайскепам, ПСО. Надеемся быть прибыльными. Видим условия, которые позволят нам работать без убытков", — отметил Хартмут.
Как пишет издание, первый квартал 2024 года "Энергоатом" завершил с убытком 5,5 млрд грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ущерб от оккупации ЗАЭС "Энергоатом" оценивает по меньшей мере 36 млрд грн. Установление полной суммы ущерба станет возможным только после деоккупации и независимой оценки.
По словам Хартмута, оккупация, повреждение, разрушение активов "Энергоатома" повлекли за собой недопроизводство 87 миллионов МВт⋅год,
Он добавил, что из-за сокращения объемов производства недополученная выгода компании составляет 243 млрд. грн.
Предыдущим прибыльным годом для "Энергоатома" был 2021-й – тогда компания заработала 5,9 млрд грн.
За время полномасштабной войны "Энергоатом" накопил миллиардные долги в рамках возложения специальных обязанностей (ПСО). Стабилизацию финансового состояния компании называли одной из причин, почему правительство повысило для населения тарифы на электричество в июне 2023-го.
Ранее НАЭК "Энергоатом" опроверг информацию о получении дополнительного дохода в связи с повышением тарифов на электроэнергию для населения.
Как пояснил глава "Энергоатома" у Петра Котина в интервью Delo.ua, тезис о том, что компания получит дополнительные деньги от поднятия тарифов не соответствует действительности. Сейчас "Энергоатом" выполняет ПСО в соответствии с требованием правительства. В 2023 году компания перечислила государственному предприятию "Энергорынок" 128 млрд. гривен со своего дохода для компенсации низкого тарифа для населения. В 2024 году после поднятия тарифов "Энергоатом" перечислит 108 млрд гривен. Так что речь не идет о получении дополнительных средств.
Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать
В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.
При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.
Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.