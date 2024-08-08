Після підвищення тарифів на електроенергію для населення "Енергоатом" вперше за час війни планує завершити рік з прибутком

НАЕК "Енергоатом" вперше за час повномасштабної війни планує завершити рік з прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%.

Про це заявив віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, пише Forbes.

"Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни – щодо прайскепів, ПСО. Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", – зауважив Хартмут.

Як пише видання, перший квартал 2024-го року "Енергоатом" завершив зі збитком 5,5 млрд грн.

Збитки від окупації ЗАЕС "Енергоатом" оцінює у щонайменше 36 млрд грн. Встановлення повної суми збитків стане можливим лише після деокупації і незалежної оцінки.

За словами Хартмута, окупація, пошкодження, руйнування активів "Енергоатома" спричинили недовиробництво 87 мільйонів МВт⋅год,

Він додав, що через скорочення обсягів виробництва недоотримана вигода компанії становить 243 млрд грн.

Попереднім прибутковим роком для "Енергоатома" був 2021-й – тоді компанія заробила 5,9 млрд грн.

За час повномасштабної війни "Енергоатом" накопичив мільярдні борги в рамках покладання спеціальних обов’язків (ПСО). Стабілізацію фінансового стану компанії називали однією з причин, чому уряд підвищив для населення тарифи на електрику в червні 2023-го.

Натомість раніше НАЕК "Енергоатом" спростував інформацію щодо отримання додаткового доходу у звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію для населення.

Як пояснив голова "Енергоатом"у Петро Котін в інтерв’ю Delo.ua, теза про те, що компанія отримає додаткові гроші від підняття тарифів не відповідає дійсності. Зараз "Енергоатом" виконує ПСО відповідно до вимоги уряду. У 2023 році компанія перерахувала державному підприємству "Енергоринок" 128 млрд гривень зі свого доходу для компенсації низького тарифу для населення. У 2024 році після підняття тарифів “Енергоатом” перерахує 108 млрд гривень. Тож мова не йде про отримання додаткових коштів.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.