Потребление топлива в Украине постепенно восстанавливается. Рынок ожидает стабилизации цен после продолжительного падения

На прошлой неделе, 8-14 мая, такие операторы АЗС, как ОККО и WOG, снизили цены после падения цен на нефть. Потребление горючего постепенно восстанавливается за счет роста потребления перевозчиками. На этой неделе, 15-21 мая, возможна корректировка цен такими сетями "Авиас" и "Укрнафта", вместе с этим рынок ожидает стабилизации цен на горючее по крайней мере до начала июня.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что на прошлой неделе оптовые цены на топливо не выдерживали единой тенденции на фоне влияния волатильности внешнего рынка из-за внутренних проблем импортеров с пересечением польской границы. В то же время на юг страны поступали существенные объемы топлива, которые в условиях конкуренции также стали существенным фактором, повлиявшим на цену. Таким образом, по состоянию на 12 мая по сравнению с 5 мая средняя цена дизельного горючего на границе бензовозными нормами снизилась до 33,79 грн/л (893 доллара за тонну без налогов).

При этом Сиренко отмечает, что некоторые из участников рынка поддерживали настроения к росту цен, причем не только в конце недели, а в странах ЕС на спотовом рынке дизельные котировки завершили прошедшую неделю ростом.

Так, 11 мая цена дизельного горючего по северо-западным базисам отгрузки выросла на 13-16 долларов за тонну, а по Средиземноморью – на 17 долларов за тонну, до 688-696 долларов за тонну и 682-694 доллара за тонну. В пятницу 12 мая тренд к повышению цен сохранился.

"За первую декаду мая доля импорта дизтоплива автомобильным транспортом составляет 39,1% против 48,7% за аналогичный период апреля 2023 года. В то же время, суточный импорт ДТ уменьшился на 0,3 тыс. т по сравнению с 10 днями прошлого месяца и составляет 6,3 тыс. т. Среднесуточная стоимость автоимпорта ГП на границе в течение первой декады уменьшалась с начала мая и только в конце обозначила увеличение до 839 долларов за тонну», – говорит Сиренко.

По его словам, ценовой коридор составляет от 809-854 долларов за тонну, а средний показатель оценивается в 835 долларов за тонну. На Юге страны цены на ГП начинались с 30,70-31,30 грн/л, с повышением до 31,50-31,60 грн/л. Предложения ГП с отсрочкой погрузки опускались до 30,50-30,60 грн/л (793-796 долларов за тонну).

В частности, на Одесщине средняя цена по состоянию на пятницу 12 мая составляла 31,77 грн/л против 31,86 грн/л неделей раньше.

По юго-западному направлению цены объявляли от 31,45-32,00 грн/л, до 32,50-32,75 грн/л, в то же время отдельные предложения выросли до 33,50-34,00 грн/л .

На Западе некоторые предложения находились в промежутке 32,50-33,00 грн/л, однако часть рынка пошла на сознательное увеличение цены до 33,50-34,00 грн/л. Наконец, средний показатель цены на ГП в приграничных областях составляет 32,33-34,07 грн/л.

Сиренко говорит, что 11-12 мая более 10 сетей АЗС снизили стоимость бензинов и ГП. В частности, ОККО и WOG уже второй раз сделали шаг – 1,0 грн/л на бензине и — 1,5 грн/л на ГП.

"Перспектива новых ограничений и логистические проблемы импорта уже отразились на розничных ценах. На 15 коп./л, до 21,40 грн/л выросла цена на LPG в сети U.GO под управлением "Нефтегаз Ойл Трейдинга". На 50 коп./л. л до 20,50 грн/л увеличил цену волынский оператор AVETRA.В Черниговской области на станциях T&T Neft цена выросла на 80 коп./л, до 20,10 грн/л", - говорит эксперт.

Он отмечает, что диапазон стоимости на АЗС в Украине составляет от 18,99 грн/л на Волыни до 24,50 грн/л в Донецкой области . По состоянию на 12 мая средняя цена на LPG на АЗС составила 21,67 грн/л, соотношение средней цены литра газа к средней цене А-95-47,4%.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что после снижения цен на топливо крупнейшими национальными операторами, торгующими в премиум-сегменте, следует ожидать дальнейшие шаги от операторов, работающих в среднем сегменте и лоукостеров.

"Например на АЗС "Авиас" горючее снова торгуется по высоким ценам. На ОККО дизтопливо стоит 45 грн/л, а на "Авиас" 47 грн/л. Поэтому логично будет ожидать, что на этой неделе "приватовцы" снова сделают шаг к снижению на 3-4 гривны. Также таких шагов можно ожидать от государственной сети "Укрнафта". То есть некоторые сети, снижая цены, просто займут свой сегмент", - говорит Леушкин.

По его мнению, после такой коррекции на топливном рынке следует ожидать стабилизацию цен до начала июля. А с 1 июля рынок будет двигаться к росту цен в ожидании роста налогов на топливо.

"Нам обещают повысить НДС с 7% до 20% с 1 июля. То есть уже с 1 июля мы дополнительно должны будем платить государству еще 13% от всего того, что у нас есть в резервуарах на АЗС. Никто эти 13% за свой счет платить не будет, поэтому логично предположить, что эти налоги просто прибавят к ценам.Кроме того, в середине лета возможен рост спроса на фоне ожидания жатвы.В целом я прогнозирую, что премиум-сегмент будет продавать дизтопливо за 53-55 грн/л, а лоукост за 47 -48 грн/л", - говорит Лешкин.

По его словам, потребление топлива на АЗС в относительно мирных регионах Украины сейчас возобновилось до того уровня, который был до полномасштабной войны. Главным образом потребление выросло из-за активизации перевозчиков.