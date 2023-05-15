Споживання палива в Україні поступово відновлюється. Ринок очікує стабілізації цін після тривалого падіння

На минулому тижні, 8-14 травня, такі оператори АЗС як ОККО та WOG знизили ціни після падіння цін на нафту. Споживання пального поступово відновлюється за рахунок зростання споживання перевізниками. На цьому тижні, 15-21 травня, можливе коригування цін такими мережами "Авіас" та "Укрнафта", разом з цим ринок очікує стабілізації цін на пальне принаймні до початку червня.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідає, що на минулому тижні оптові ціни на пальне не витримували єдиної тенденції на фоні впливу волатильності зовнішнього ринку, через внутрішні проблеми імпортерів з перетином польського кордону. Водночас на південь країни надходили суттєві обсяги палива, які в умовах конкуренції також стали суттєвим фактором що вплинув на ціну. Таким чином станом на 12 травня порівняно з 5 травня, середня ціна дизельного пального на кордоні бензовозними нормами знизилась до 33,79 грн/л(893 долари за тонну без податків).

Разом з цим Сіренко зазначає, що деякі з учасників ринку підтримували настрої до зростання цін, причому не тільки наприкінці тижня, а в країнах ЄС на спотовому ринку дизельні котирування завершили минулий тиждень зростанням.

Так, 11 травня ціна дизельного пального за північно-західними базисами відвантаження зросла на 13-16 доларів за тонну, а по Середземномор’ю – на 17 доларів за тонну, до 688-696 доларів за тонну і 682-694 долари за тонну. В п'ятницю 12 травня тренд до підвищення цін зберігся.

"За першу декаду травня частка імпорту дизпалива автомобільним транспортом становить 39,1% проти 48,7% за аналогічний період квітня 2023 року. Водночас добовий імпорт ДП зменшився на 0,3 тис. т порівняно з 10 днями минулого місяця та становить 6,3 тис. т. Середньодобова вартість автоімпорту ДП на кордоні протягом першої декади зменшувалася від початку травня й лише наприкінці позначила збільшення до 839 доларів за тонну", - говорить Сіренко.

За його словами, ціновий коридор становить від 809-854 доларів за тонну, а середній показник оцінюється в 835 доларів за тонну. На Півдні країни ціни на ДП розпочинались від 30,70-31,30 грн/л, з підвищенням до 31,50-31,60 грн/л. Пропозиції ДП з відтермінуванням завантаження опускалися до 30,50-30,60 грн/л (793-796 доларів за тонну).

Зокрема на Одещині середня ціна станом на п'ятницю 12 травня становила 31,77 грн/л проти 31,86 грн/л тижнем раніше.

За південно-західним напрямком ціни оголошували від 31,45-32,00 грн/л, до 32,50-32,75 грн/л, водночас окремі пропозиції зросли до 33,50-34,00 грн/л.

На Заході певні пропозиції знаходилися у проміжку 32,50-33,00 грн/л, проте частина ринку пішла на свідоме збільшення ціни до 33,50-34,00 грн/л. Зрештою, середній показник ціни на ДП в прикордонних областях становить 32,33-34,07 грн/л.

Сіренко розповідає, що 11-12 травня понад 10 мереж АЗС знизили вартість бензинів та ДП. Зокрема ОККО та WOG вже другий поспіль раз зробили крок – 1,0 грн/л на бензині та — 1,5 грн/л на ДП.

"Перспектива нових обмежень та логістичні проблеми імпорту вже відобразились на роздрібних цінах. На 15 коп./л, до 21,40 грн/л зросла ціна на LPG в мережі U.GO під управлінням "Нафтогаз Ойл Трейдингу". На 50 коп./л до 20,50 грн/л збільшив ціну волинський оператор AVETRA. На Чернігівщині на станціях T&T Neft ціна зросла на 80 коп./л, до 20,10 грн/л", - каже експерт.

Він зазначає, що діапазон вартості на АЗС в Україні становить від 18,99 грн/л на Волині до 24,50 грн/л на Донеччині. Станом на 12 травня середня ціна на LPG на АЗС склала 21,67 грн/л, співвідношення середньої ціни літра газу до середньої ціни А-95-47,4%.

В свою чергу засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що після зниження цін на паливо найбільшими національними операторами, котрі торгують в преміум-сегменті, варто очікувати подальші кроки від операторами, що працюють в середньому сегменті та лоукостерів.

"Наприклад на АЗС "Авіас" пальне знову торгується за високими цінами. На ОККО дизпаливо коштує 45 грн/л, а на "Авіас" 47 грн/л. Тому логічно буде очікувати що на цьому тижні "приватівці" знову зроблять крок до зниження на 3-4 гривні. Також таких кроків можна чекати від державної мережі "Укрнафта". Тобто деякі мережі знижуючи ціни просто займуть свій сегмент", - каже Льоушкін.

На його думку, після такої корекції на паливному ринку варто буде очікувати стабілізацію цін до початку липня. А з 1 липня ринок рухатиметься до зростання цін в очікування на зростання податків на пальне.

"Нам обіцяють підвищити ПДВ з 7% до 20% з 1 липня. Тобто вже з 1 липня ми додатково повинні будемо платити державі ще 13% від усього того що у нас є в резервуарах на АЗС. Ніхто ці 13% за свій рахунок платити не буде. Тому логічно припустити, що ці податки просто додадуть до цін. Крім того, в середині літа можливе зростання попиту на фоні очікування жнив. Загалом я прогнозую, що преміум-сегмент продаватиме дизпаливо за 53-55 грн/л, а лоукост за 47-48 грн/л", - говорить Льоушкін.

За його словами, споживання палива на АЗС у відносно мирних регіонах України зараз відновилося до того рівня який був до повномасштабної війни. Головним чином споживання зросло через активізацію перевізників.