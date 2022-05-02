ПСО работает, но непонятно, как его поддерживать, - глава "Гарпока" Пилипенко

Руководитель государственного предприятия “Гарантированный покупатель” Андрей Пилипенко отмечает, что хотя действующая модель спецобязательств на поставку электроэнергии населению еще работает, не совсем понятно, как его поддерживать. Об этом Пилипенко сказал в интервью изданию “Интерфакс-Украина”.

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"Оно (ПСО, — Delo.ua) работает, но непонятно, насколько производители смогут его поддерживать. Ибо нужно собирать достаточную сумму денег, чтобы оплачивать ПСО. Но мы его обслуживаем, выплаты стараемся проводить. Определенную положительную роль в этом сыграл мартовский приказ Минэнерго №132, согласно которому мы распределяем ПУУ (поставщикам универсальных услуг) электроэнергию, собираемую с производителей. Это как дополнение к ПСО", — сказал Пилипенко.

По его словам, сейчас на рынке поставок электроэнергии населению наблюдается большая проблема: разрыв в расчетах между ПУП и производителями э/э очень большой.

ПУУ берут электроэнергию из трех источников: базу они, как и должны, покупают у "Энергоатома", пики к этой базе добирают у "Гарпока", а если не хватает, то докупают на рынке – либо на РДН, если есть свободные средства, либо на балансирующем. При этом проблемы появляются на этапе расчетов.

"Энергоатом" заявляет о проблемах со сбором средств от ПУУ, а ПУУ не готовы платить первыми, хотя некоторые из них, например, в западных регионах, собирают достаточное количество средств. Они не понимают, когда средства вернутся к ним посредством оплаты услуги по обеспечению э/э населения, то есть компенсации между тарифом для населения и рыночным. И эта цепочка – "Энергоатом", "Гарпок", ПУУ – пока не работает. Часть расчетов закрывается путём взаимозачетов. Это вроде бы и расчеты с одной стороны, хотя и не то ПСО, которое должно быть в классике", - отметил руководитель "Гарпока".

Пилипенко отметил, что видит несколько решений данной проблемы.

"Например, влить деньги в систему, потому что их нет, они не собираются, процент расчетов невелик. Если придут средства извне, то это может выровнять ситуацию. И ПСО в таком виде, в каком она есть, может существовать дальше. Выход второй – вернуться в товарный ПСО, его предлагал "Энергоатом". Не думаю, что это существенно улучшит ситуацию, с расчетами все равно будут проблемы. И третий выход – самый кардинальный – поменять на время войны структуру функционирования рынка. Речь идет о едином покупателе е/е и о едином центре расчетов на рынке. Эта модель была представлена ​​участникам рынка, ее обсуждали, но никто не готов на себя брать такую ​​ответственность. Для многих участников это не приемлемо, они теряют определенную роль и свободу на рынке, а им этого не хотелось бы", — отметил топ-менеджер.

Напомним, действующая модель ПСО на рынке электроэнергии начала работать в конце августа 2021 года. Тогда по решению правительства цена на электроэнергию была снижена 1,68 грн до 1,44 грн/кВт⋅ч, для тех бытовых потребителей, которые используют до 250 кВт⋅ч в месяц. При этом главными донорами снижения цены на электричество стали государственные предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".