ПЗГ працює, але незрозуміло як його підтримувати, - глава "Гарпоку" Пилипенко

Керівник державного підприємства “Гарантований покупець” Андрій Пилипенко зазначає, що хоча діюча модель спецзобов'язань на постачання електроенергії населення ще працює, не зовсім зрозуміло, як його підтримувати. Про це Пилипенко сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Воно(ПСО, — Delo.ua) працює, але незрозуміло, наскільки виробники зможуть його підтримувати. Бо треба збирати достатню суму грошей, щоб оплачувати ПСО. Але ми його обслуговуємо, виплати намагаємося проводити. Певну позитивну роль у цьому відіграв березневий наказ Міненерго №132, згідно з яким ми розподіляємо ПУП(постачальникам універсальних послуг) електроенергію, що збирається з виробників. Це як доповнення до ПСО", - сказав Пилипенко.

За його словами, зараз на ринку постачання електроенергії населенню спостерігається велика проблема: розрив у розрахунках між ПУП та виробниками е/е дуже великий.

ПУП беруть електроенергію з трьох джерел: базу вони, як і мають купують у "Енергоатому", піки до цієї бази добирають у "Гарпоку", а якщо не вистачає, то докуповують на ринку – або на РДН, якщо є вільні кошти, або на балансуючому . У цьому проблеми виникають етапі розрахунків.

"Енергоатом" заявляє про проблеми зі збором коштів від ПУП, а ПУП не готові платити першими, хоча деякі з них, наприклад, у західних регіонах збирають достатню кількість коштів. Вони не розуміють, коли кошти повернуться до них через оплату послуги із забезпечення е/е населення, тобто компенсації між тарифом для населення та ринковим. І цей ланцюжок – "Енергоатом", "ГарПок", ПУП – поки що не працює. Частина розрахунків закривається шляхом взаємозаліків. Це начебто і розрахунки з одного боку, хоч і не те ПЗГ, яке має бути в класиці", - зазначив керівник "ГарПоку".

Пилипенко зазначив, що бачить кілька вирішень цієї проблеми.

"Наприклад, влити гроші в систему, тому що їх немає, вони не збираються, відсоток розрахунків невеликий. Якщо прийдуть кошти ззовні, то це може вирівняти ситуацію. І ПСО у такому вигляді, як вона є, може існувати далі. Вихід другий – повернутися в товарний ПСО, його пропонував "Енергоатом". Не думаю, що це істотно покращить ситуацію, з розрахунками все одно будуть проблеми. І третій вихід - найкардинальніший - поміняти на час війни структуру функціонування ринку. і про єдиний центр розрахунків на ринку.Ця модель була представлена ​​учасникам ринку, її обговорювали, але ніхто не готовий на себе брати таку відповідальність.Для багатьох учасників це не прийнятно, вони втрачають певну роль і свободу на ринку, а їм цього не хотілося б", - зазначив топ-менеджер.

Нагадаємо, діюча модель ПСО на ринку електроенергії почала працювати наприкінці серпня 2021 року. Тоді, за рішенням уряду, ціна на електроенергію була знижена 1,68 грн до 1,44 грн/кВт·ч, для тих побутових споживачів, які використовують до 250 кВт·год на місяць. При цьому головними донорами зниження ціни на електрику стали державні підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго".