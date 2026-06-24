Вітропарк в Україні отримає фінансування IFC та міжнародних партнерів

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) затвердила рішення про надання €42 млн довгострокового кредиту для будівництва та експлуатації вітроелектростанції потужністю 189 МВт в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалах банку.

Міжнародна фінансова корпорація IFC ухвалила рішення про надання довгострокового кредиту в розмірі €42 млн компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які перебувають під мажоритарним контролем VI.AN Holding, що входить до групи OKKO. Кошти спрямують на будівництво та подальшу експлуатацію вітроелектростанції потужністю 189 МВт в Україні.

Згідно з матеріалами IFC, загальна орієнтовна вартість проєкту становить близько €290 млн.

Передбачається, що фінансування проєкту також буде підтримане міжнародними партнерами, зокрема Європейською комісією в межах Української інвестиційної програми (EC-UIF) та Програми дій щодо підвищення економічної стійкості України (ERA). Серед партнерів - Норвезьке агентство з питань співпраці в галузі розвитку (NORAD).

В IFC зазначають, що корпорація відіграє як фінансову, так і нефінансову роль у реалізації проєкту. Зокрема, у фінансовій частині йдеться про структурування довгострокового пакету фінансування, який може включати кредитування за рахунок власних ресурсів, пільгове фінансування, гарантії покриття перших збитків та залучення паралельних позик.

У нефінансовому сегменті IFC сприятиме підвищенню фінансової стійкості проєкту, зокрема через оцінку ринку електроенергії. Також корпорація надаватиме технічну підтримку на етапі підготовки інвестицій та сприятиме впровадженню стандартів управління екологічними й соціальними ризиками відповідно до вимог IFC.

Деталі

Фінансування IFC є частиною ширшого боргового пакета за участю також Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Зокрема, ЄБРР 17 червня затвердив рішення про надання до €50 млн довгострокового кредиту тим самим компаніям для будівництва та експлуатації зазначеної вітроелектростанції.

Згідно з даними, OKKO Group об’єднує понад десять бізнес-напрямів у сферах виробництва, торгівлі, будівництва, страхування та сервісних послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує мережею автозаправних комплексів ОККО, що налічує близько 400 АЗК в Україні.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником групи є Віталій Антонов.