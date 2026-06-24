Логистика дешевеет: в Украине упали тарифы на автомобильные перевозки зерна

На отечественном рынке автомобильных перевозок аграрной продукции зафиксировано снижение стоимости логистических услуг. На большинстве популярных маршрутов тарифы сократились в среднем на 7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist со ссылкой на "Укргруз АГРО"

По данным аналитиков, такая динамика напрямую связана с текущим перераспределением грузового транспорта и существенным изменением структуры спроса.

Единственным исключением на рынке стали маршруты протяженностью от 201 до 300 километров, где логистические ставки, напротив, продемонстрировали рост в среднем на 4%.

Локальное повышение тарифов в этом сегменте поддержало повышенный спрос со стороны аграриев на перевозку именно на средние расстояния.

При этом основной поток зерновых грузов стабильно устремляется в Одесскую область, в частности портовые узлов Черноморска, Южного, Одессы и Новых Беляров, которые остаются ключевыми логистическими точками для украинского экспорта.

Параллельно рынок демонстрирует постепенное оживление перевозок между внутренними регионами Украины, что свидетельствует об активном перемещении зерна в линейные элеваторы, перерабатывающие предприятия и промежуточные хабы перед последующей отгрузкой.

Кроме того, в "Укргрузе АГРО" отмечают трансформацию структуры культур. После продолжительного доминирования кукурузы лидерство по объемам автомобильных перевозок уверенно перешло к пшенице и сое, что отражает сезонную смену предложения на рынке зерновых грузов.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года объемы транспортировки товаров и сырья существенно опередили показатели прошлого года, несмотря на всеобщее проседание пассажирского сектора. Грузовые перевозки продемонстрировали уверенный рост за первые четыре месяца этого года. За четыре месяца 2026 года перевезено более 104 миллионов тонн грузов.