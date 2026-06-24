Логістика дешевшає: в Україні впали тарифи на автомобільні перевезення зерна

На вітчизняному ринку автомобільних перевезень аграрної продукції зафіксовано зниження вартості логістичних послуг. На більшості популярних маршрутів тарифи скоротилися в середньому на 7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist з посиланням на "Укрвантаж АГРО"

За даними аналітиків, така динаміка безпосередньо пов’язана з поточним перерозподілом вантажного транспорту та суттєвою зміною структури попиту.

Єдиним винятком на ринку стали маршрути протяжністю від 201 до 300 кілометрів, де логістичні ставки, навпаки, продемонстрували зростання в середньому на 4%.

Локальне підвищення тарифів у цьому сегменті підтримав підвищений попит з боку аграріїв на перевезення саме на середні відстані.

При цьому основний потік зернових вантажів стабільно спрямовується до Одеської області, зокрема до портових вузлів Чорноморська, Південного, Одеси та Нових Білярів, які залишаються ключовими логістичними точками для українського експорту.

Паралельно ринок демонструє поступове пожвавлення перевезень між внутрішніми регіонами України, що свідчить про активне переміщення зерна до лінійних елеваторів, переробних підприємств та проміжних хабів перед подальшим відвантаженням.

Крім того, в "Укрвантаж АГРО" відзначають трансформацію структури культур. Після тривалого домінування кукурудзи лідерство за обсягами автомобільних перевезень упевнено перейшло до пшениці та сої, що відображає сезонну зміну пропозиції на ринку зернових вантажів.

Нагадаємо, протягом січня-квітня 2026 року обсяги транспортування товарів та сировини суттєво випередили показники минулого року, попри загальне просідання пасажирського сектору. Вантажні перевезення продемонстрували впевнене зростання за перші чотири місяці поточного року. За чотири місяці 2026 року перевезено понад 104 мільйони тонн вантажів.