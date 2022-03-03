РГК возобновила газоснабжение более чем к 2 000 домам.

Сотрудники "Региональной газовой компании" по состоянию на 3 марта возобновили газоснабжение более чем 2 000 домов. Еще более 25 тысяч потребителей остаются без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше домохозяйств без газоснабжения в Харьковской области. Только за один день специалистам АО "Харьковгаз" удалось возобновить подачу газа до 1600 домов - отремонтированы поврежденные сети в Чугуевском и Харьковском районах.

Сотрудники компании также смогли перевести газоснабжение Изюмского района на другую газораспределительную станцию, вместо разрушенной. Но эта ГРС не выдержала нагрузки. Пока без газоснабжения остается более 12 000 потребителей района, в том числе теплоснабжающее предприятие.

Специалистам АО "Черниговгаз" удалось восстановить газопровод - переход через мост и вернуть газ еще в 272 дома. В результате военных действий на территории Черниговской области зафиксировано 13 повреждений газораспределительных сетей и 18 систем газоснабжения в многоэтажках. В настоящее время 6,8 тысячи потребителей области временно остаются без газоснабжения.

В Запорожской области ситуация остается сложной – из-за боевых действий российских оккупантов без газоснабжения остается 1500 домов.

Значительно лучше ситуация в Сумской области, где было восстановлено газоснабжение для 145 домов. Без газа в области сейчас насчитывается 414 домов.

Все ремонтные работы газовщики производят несмотря на активные действия российских захватчиков.