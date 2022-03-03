РГК відновила газопостачання до більше ніж 2 000 домівок

Співробітники "Регіональної газової компанії" станом на 3 березня відновили газопостачання до більше ніж 2 000 домівок. Ще більше 25 000 споживачів залишаються без газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше домогосподарств без газопостачання у Харківській області. Лише за один день фахівцям АТ "Харківгаз" вдалося відновити подачу газу до 1600 осель – відремонтовані пошкоджені мережі в Чугуївському та Харківському районах.

Співробітники компанії також змогли перевести газопостачання Ізюмського району на іншу газорозподільну станцію, замість зруйнованої. Але ця ГРС не витримала навантаження. Поки без газопостачання залишається близько більше 12 000 споживачів району, в тому числі теплопостачальне підприємство.

Фахівцям АТ "Чернігівгаз" вдалося відновити газопровід - перехід через міст та повернути газ ще в 272 оселі. Внаслідок військових дій на території Чернігівської області зафіксовано 13 пошкоджень газорозподільних мереж та 18 систем газопостачання в багатоповерхівках. Наразі 6,8 тисяч споживачів області тимчасово залишаються без газопостачання.

В Запорізькій області ситуація залишається складною - через бойові дії російських окупантів без газопостачання залишається 1500 осель.

Значно краща ситуація в Сумській області, де було відновлене газопостачання для 145 будинків. Без газу в області зараз нараховується 414 осель.

Всі ремонтні роботи газовики проводять незважаючи на активні дії російських загарбників.