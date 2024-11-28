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Энергетика
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Российские войска атакуют энергетику: применены экстренные отключения света

Россия массированно атакует энергообъекты по всей Украине, введены экстренные отключения света
Россия массированно атакует энергообъекты по всей Украине, введены экстренные отключения света

Утром четверга, 28 ноября, "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины из-за российских ударов по энергетике

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — подчеркнул он.

Он добавил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточняться последствия.

Фото 2 — Российские войска атакуют энергетику: применены экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донецкой области по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света.

По данным воздушных сил ВСУ, российские войска атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Луцке, Ровно и других городах, а Харьков оккупанты атаковали баллистикой.

Автор:
Светлана Манько