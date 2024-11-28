Российские войска атакуют энергетику: применены экстренные отключения света

Утром четверга, 28 ноября, "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины из-за российских ударов по энергетике

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — подчеркнул он.

Он добавил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточняться последствия.

Как сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донецкой области по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света.

По данным воздушных сил ВСУ, российские войска атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Луцке, Ровно и других городах, а Харьков оккупанты атаковали баллистикой.