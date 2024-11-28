Російські війська атакують енергетику: застосовані екстрені відключення світла

Уранці четверга, 28 листопада, “Укренерго” запровадило екстрені відключення електроенергії у низці областей України через російські удари по енергетиці

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Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії", - наголосив він.

Він додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнюватись наслідки.

Як повідомили в ДТЕК, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакують Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Луцьку, Рівному та інших містах, а Харків окупанти атакували балістикою.