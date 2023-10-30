Рынок горючего стабилизируется в преддверии сезона низкого потребления. Какими будут цены на АЗС

Рынок готовится к сезонному снижению потребления горючего по окончании полевых работ и начале зимнего сезона. Из-за задержек таможенного оформления на пограничных пересечениях поставки топлива автомобильным транспортом на прошлой неделе (23-29 октября) несколько снизились. В то же время импортеры нарастили поставки горючего железнодорожным транспортом. Несмотря на то, что ситуация на рынке остается напряженной, а спрос относительно высоким, рынок постепенно стабилизируется, а ожидать подорожания горючего на АЗС не стоит.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что ситуация на рынке остается напряженной из-за перебоев с поставками через южные границы Украины. Из-за этого возник определенный дефицит на рынке мелкой горючей группы и потребителям из бизнес-сегмента, таким как аграрии, пока достаточно сложно найти свободную партию топлива по хорошей цене.

В то же время крупные сети АЗС нарастили поставки топлива в страну, а более мелкие импортеры, у которых были проблемы с задержками партий горючего на границе, начинают постепенно переориентироваться по поставкам топлива из Болгарии, Молдовы и Румынии на Литву, Латвию и Польшу. Это позволяет сохранить определенную стабильность на топливном рынке.

"Ситуация стабилизируется в то время как упадет спрос на топливо и закончится сезон активного потребления. Сейчас колебания как раз из-за высокого потребления топлива. Спрос уже несколько упал из-за дождливой погоды, но очевидно еще несколько недель будет держаться осенняя погода. Поэтому спрос пока не будет переходить в осенне-зимний режим низкого потребления хоть и расти он уже не будет", - говорит Леушкин.

По его словам, на прошлой неделе горючее на АЗС "Укрнафты" подорожало на 1 гривну и это вероятно вызовет некоторое подорожание на АЗС небольших региональных сетей. В то же время Левкин говорит, что такие маркетмейкеры как ОККО и WOG с большой вероятностью не будут повышать цену горючего, поэтому возможное удорожание топлива на небольших АЗС может пройти незамеченным для большей части водителей.

Цены на бензин и дизтопливо в основном снижаются, а на автогаз растут

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо преимущественно уменьшались, из-за снижения цен на внешнем рынке в первой половине недели и поступления крупных партий ресурса приобретенных по меньшим котировкам. По состоянию на 27 октября, средняя цена дизтоплива со снабжением автотранспортом снизилась на 1,3% до 49,54 грн/л с 50,18 грн/л 20 октября.

Импорт дизтоплива в октябре увеличился на 8,8% по сравнению с сентябрем, а объем поступления автопартиями уменьшился на 12,7%. Доля снабжения ресурса автонормами оценивается в 32,1% против 40% в сентябре.

Рынок бензинов в пятницу, 27 октября, оставался условно стабильным. За прошедшую неделю средние цены в группе незначительно выросли. По состоянию на 27 октября средняя стоимость бензина А-92 повысилась на 0,07% по сравнению с 20 октября до 43,19 грн/л, а средняя А-95 – на 0,15% до 46,50 грн/л.

"В последние три дня октября темпы импорта бензинов несколько замедлились. Среднесуточный показатель импорта бензинов за 25 дней октября составил -7,2% по отношению к сентябрю. Доля поставки бензинов автонормами выросла до 36,1% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами за этот период составил +0,6% по отношению к сентябрю.В течение 25 дней октября абсолютным лидером импортером премиального бензина А-98/100 остается сеть UPG (72,1%), далее следуют – WOG и SOCAR (по 7,3%), KLO (3,9%), замыкает ТОП-5 Grand Petrol (2,9%)", - заметил Сиренко.

Эксперт отмечает, что 21-25 октября импорт автогаза снизился на 41% до 1,6 тыс. т в сутки. В то же время объем поставок сжиженного газа с 1 по 25 октября по оценкам импортеров составляет 64,6 тысяч тонн.

Нарушение ритмичности поставок во второй декаде октября вызвало стремительный рост цен на газ украинского производства на этой неделе. торгах от 18 октября. Соответственно, в течение недели наблюдалось значительное увеличение цен предложений от украинских торговых компаний. Средняя цена на условиях самовывоза выросла за неделю на 2 681 грн/тонна до 47 277 грн/тонна", - говорит Сиренко.

Сиренко отмечает, что 27 октября сеть "Укрнафта" увеличила стоимость горючего на своих АЗС на 1 грн/л. В то же время горючее подорожало на АЗС AVIA (+0,60 грн/л к ДТ), ZOG (+0,50 грн/л ко всем видам горючего) и Parallel (+1,00 грн/л как до А-95, так и к ГП).

Вместе с тем, ряд операторов снижали цены на своих АЗС. В частности, бензин А-95 одного из крупных игроков рынка Amic потерял в стоимости 0,07-1,30 грн/л в зависимости от региона, ДТ – подешевело в пределах 0,07-0,41 грн/л. На АЗС МОТТО в некоторых областях стоимость А-95 снизилась на 1,35-1,50 грн/л, стоимость ГП – на 0,40-1,10 грн/л. U.GO снизила на 0,10 грн/л стоимость всей линейки бензинов, "БРСМ-Нефть" – на 0,50 грн/л цену ГП в Одесской области. Таким образом, на 27 октября средняя цена бензина А-95 по Украине составила 55,24 грн/л, а средняя стоимость дизтоплива - 55,18 грн/л.

LPG на украинских АЗС за несколько дней на прошлой неделе подорожал еще на 53 коп/л до 27,44 грн/л. С начала месяца цена автогаза выросла на 1,78 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 25 октября составляет 49,7%.

В течение 26-27 октября на всех АЗС WOG газ подорожал на 1 грн/л почти до 29 гривен – 28,98 грн/т. Такую же цену пока только на Востоке и Юге страны, установила сеть ОККО. В других регионах газ стоит на 50 коп./л дешевле – 28,49 грн/л. Сеть U.GO за несколько дней увеличила цену на 80 коп./л до 27,75 грн/л, а средняя цена в сети Shell выросла на 70 коп./л до 27,46 грн/л.

На всех станциях UKRNAFTA газ подорожал на 50 коп./л до 26,90 грн/л. На 50 коп./л выросли средние показатели сетей "БРСМ-Нефть" и UPG – до 26,85-26,87 грн/т. На большинстве станций Avantage7 газ снова подорожал на 50 коп./л до 25,95 грн/л.