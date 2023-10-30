Ринок пального стабілізується напередодні сезону низького споживання. Якими будуть ціни на АЗС

Ринок готується до сезонного зниження споживання пального після закінчення польових робіт та початку зимового сезону. Через затримки митного оформлення на прикордонних перетинах поставки палива автомобільним транспортом на минулому тижні(23-29 жовтня) дещо знизилися. Водночас імпортери наростили поставки пального залізничним транспортом. Попри те, що ситуація на ринку залишається напружною, а попит відносно високим, ринок поступово стабілізується, а очікувати на здорожчання пального на АЗС не варто.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що ситуація на ринку залишається напруженою через перебої з поставками через південні кордони України. Через це виник певний дефіцит на ринку дрібного гурту пального і споживачам з бізнес-сегмента, таким як аграрії, наразі досить складно знайти вільну партію палива по хорошій ціні.

Водночас великі мережі АЗС наростили поставки палива в країну, а дрібніші імпортери в яких були проблеми з затримками партій пального на кордоні починають поступово переорієнтовуватися з поставок палива з Болгарії, Молдови та Румунії на Литву, Латвію та Польщу. Це дає змогу зберегти певну стабільність на паливному ринку.

"Ситуація стабілізується тоді як впаде попит на пальне та закінчиться сезон активного споживання. Зараз коливання якраз через високе споживання палива. Попит вже дещо впав через дощову погоду, але очевидно ще кілька тижнів буде триматися осіння погода. Тому попит поки не переходитиме в осінньо-зимовий режим низького споживання хоча й рости він вже не буде", - каже Льоушкін.

За його словами на минулому тижні пальне на АЗС "Укрнафти" здорожчало на 1 гривню і це ймовірно викличе деяке здорожчання на АЗС невеликих регіональних мереж. Водночас Льоушкін каже, що такі маркетмейкери як ОККО та WOG з великою ймовірністю не підвищуватимуть ціну пального тому можливе здорожчання палива на невеликих АЗС може пройти непоміченим для більшої частини водіїв.

Ціни на бензин та дизпальне переважно знижуються, а на автогаз ростуть

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпальне переважно зменшувалися, через зниження цін на зовнішньому ринку у першій половині тижня і надходження крупних партій ресурсу придбаних за меншими котируваннями. Станом на 27 жовтня, середня ціна дизпального з постачанням автотранспортом знизилась на 1,3% до 49,54 грн/л з 50,18 грн/л 20 жовтня.

Імпорт дизпалива в жовтня збільшився на 8,8% порівняно з вереснем, а обсяги надходження автопартіями зменшились на 12,7%. Частка постачання ресурсу автонормами оцінюється в 32,1% проти 40% у вересні.

Ринок бензинів в п'ятницю 27 жовтня залишався умовно стабільним. Протягом минулого тижня середні ціни в гурті незначно зросли. Станом на 27 жовтня середня вартість бензину А-92 підвищилась на 0,07% порівняно з 20 жовтня до 43,19 грн/л, а середня А-95 – на 0,15%, до 46,50 грн/л.

"Протягом останніх трьох днів жовтня темпи імпорту бензинів дещо сповільнились. Середньодобовий показник імпорту бензинів за 25 днів жовтня склав –7,2% щодо вересня. Частка постачання бензинів автонормами зросла до 36,1% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами за цей період склав +0,6% щодо вересня. Протягом 25 днів жовтня абсолютним лідером імпортером преміального бензину А-98/100 залишається мережа UPG (72,1%), далі йдуть – WOG та SOCAR (по 7,3%), KLO (3,9%), замикає ТОП-5 Grand Petrol (2,9%)", - зауважив Сіренко.

Експерт зазначає, що 21-25 жовтня імпорт автогазу знизився на 41% до 1,6 тис. т на добу. Водночас обсяг поставок скрапленого газу з 1 по 25 жовтня за оцінками імпортерів становить 64,6 тисячі тонн.

"Порушення ритмічності постачання в другій декаді жовтня викликало стрімке зростання цін на газ українського виробництва цього тижня. На аукціонах з продажу газу українського виробництва від 25 жовтня середня ціна зросла на 3469 грн/тонна до 48411 грн/тонна, порівняно з 44492 грн/тонна на торгах від 18 жовтня. Відповідно протягом тижня спостерігалося значне збільшення цін пропозицій від українських торговельних компаній. Середня ціна на умовах самовивозу зросла за тиждень на 2 681 грн/тонна до 47 277 грн/тонна", - говорить Сіренко.

Сіренко зазначає, що 27 жовтня мережа "Укрнафта" збільшила вартість пального на своїх АЗС на 1 грн/л. Водночас пальне здорожчало на АЗС AVIA (+0,60 грн/л до ДП), ZOG (+0,50 грн/л до усіх видів пального) та Parallel (+1,00 грн/л як до А-95, так і до ДП).

Разом з тим, низка операторів знижувала ціни на своїх АЗС. Зокрема, бензин А-95 одного з крупних гравців ринку Amic втратив у вартості 0,07-1,30 грн/л в залежності від регіону, ДП – подешевшало у межах 0,07-0,41 грн/л. На АЗС МОТТО в деяких областях вартість А-95 зменшилася на 1,35-1,50 грн/л, вартість ДП – на 0,40-1,10 грн/л. U.GO знизила на 0,10 грн/л вартість усієї лінійки бензинів, "БРСМ-Нафта" – на 0,50 грн/л ціну ДП на Одещині. Таким чином, станом на 27 жовтня середня ціна бензину А-95 по Україні становила 55,24 грн/л, а середня вартість дизпалива - 55,18 грн/л.

LPG на українських АЗС за кілька днів минулого тижня подорожчав ще на 53 коп./л до 27,44 грн/л. З початку місяця ціна автогазу зросла на 1,78 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 25 жовтня становить 49,7%.

Протягом 26-27 жовтня на всіх АЗС WOG газ подорожчав на 1 грн/л до майже 29 гривень – 28,98 грн/т. Таку ж ціну, поки тільки на Сході та Півдні країни, встановила мережа ОККО. В інших регіонах газ коштує на 50 коп./л дешевше – 28,49 грн/л. Мережа U.GO за декілька днів збільшила ціну на 80 коп./л до 27,75 грн/л, а середня ціна в мережі Shell зросла на 70 коп./л, до 27,46 грн/л.

На всіх станціях UKRNAFTA газ подорожчав на 50 коп./л до 26,90 грн/л. На 50 коп./л зросли середні показники мереж "БРСМ-Нафта" та UPG – до 26,85-26,87 грн/т. На більшості станцій Avantage7 газ знову подорожчав на 50 коп./л до 25,95 грн/л.