Сеть АЗС "Авантаж-7" прекратила работу на Киевщине

Сеть АЗС "Авантаж-7" с 3 ноября прекратила работать в Киевской области из-за того, что налоговая столичного региона аннулировала компании лицензии. Как сообщили Delo.ua в "Авантаже-7" АЗС сети в других областях продолжают работать.

В компании отметили, что причиной остановки стало то, что 2 ноября Главное управление Государственной налоговой службы отменило 20 лицензий "Авантаж-7" на торговлю по формальной причине – не предоставление изменения юридического адреса.

"В налоговой сказали, что мы нарушили сроки подачи всех необходимых документов для изменения в лицензии в связи с изменением юридического адреса. Хотя наше ответственное лицо внесло все необходимые документы 16 октября, а предельный срок был 27 октября. Нам за три дня должно было быть предоставлен ответ, но сейчас за неимением кадров 19 октября мы не проконтролировали получение лицензий и дали возможность налоговой лишить нас лицензии", - сообщили Delo.ua в "Авантаж-7".

В компании отметили, что в настоящее время АЗС "Авантаж-7" в других областях продолжают работать. В общей сложности в сети 71 АЗС, из них 20 находится в Киеве и области. В сети отметили, что АЗС столичного региона являются наиболее прибыльными из-за большого количества клиентов. Компания планирует оспорить решение столичных налоговиков в суде.

Сеть АЗС "Авантаж-7" является крупным игроком на рынке сжиженного газа. По данным профильного издания "НефтеРынок" в октябре компания импортировала автомобильными 12% от всего объема сжиженного газа, поступившего в Украину автомобильными нормами.

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, такие действия налоговой могут быть связаны с низким уровнем налоговой нагрузки сети "Авантаж-7" и оптимизацией налогов. Согласно исследованиям Куюна, налоговая нагрузка сети во 2 квартале 2023 года составила -0,4 грн/л.

"Во втором квартале 2023-го этот оператор превзошел сам себя — за каждый проданный литр государство должно заплатить ему 42 копейки. В первом квартале "результат" составлял 44 коп./л… То есть на финише полугодия отдача от этого игрока где-то около нуля", – написал Куюн.

Цены на автогаз в Украине растут из-за борьбы с ввозом российского топлива

В начале октября силовики усилили борьбу с российским горючим, что завозилось в Украину под видом горючего из других стран. Поэтому по словам участников рынка растаможка топлива, которое поступало в Украину из-за южных границ почти остановилось. Больше всего пострадали импортеры, завозившие топливо из Молдовы, Болгарии и Румынии.

Уже в конце октября ситуация на границе стабилизировалась, а цены на бензин и дизтопливо стали идти вниз. При этом цены на LPG продолжают расти, а за октябрь это топливо подорожало на 1,78 грн/л.

Напомним, 2 ноября финансовый комитет Верховной Рады одобрил доработанную редакцию законопроекта №10016-д по возобновлению налоговых проверок. Документ будет предусматривать, что срок возврата документальных плановых налоговых проверок будет перенесен с 1 ноября на 1 декабря. В то же время, мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы сохраняется до декабря 2024 года.