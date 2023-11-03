Мережа АЗС "Авантаж-7" припинила працювати на Київщині

Мережа АЗС “Авантаж-7” з 3 листопада припинила працювати в Київській області через те, що податкова столичного регіону анулювала компанії ліцензії. Як повідомили Delo.ua в “Авантаж-7” АЗС мережі в інших областях продовжують працювати.

В компанії зауважили, що причиною зупинки стало те, що 2 листопада Головне управління Державної податкової служби скасувало 20 ліцензій "Авантаж-7" на торгівлю через формальну причину - не подання зміни юридичної адреси.

"В податковій сказали, що ми порушили терміни подання всіх необхідних документів для зміни до ліцензій у зв'язку зі зміною юридичної адреси. Хоча наша відповідальна особа занесла всі необхідні документи 16 жовтня, а граничний термін був 27 жовтня. Нам за три дні мала бути надана відповідь, але зараз через брак кадрів 19 жовтня ми не проконтролювали отримання ліцензій і дали можливість податковій позбавити нас ліцензії", - повідомили Delo.ua в "Авантаж-7".

В компанії зауважили, що наразі АЗС "Авантаж-7" в інших областях наразі продовжують працювати. Загалом в мережі 71 АЗС, з них 20 знаходиться в Києві та області. В мережі зауважили, що АЗС столичного регіону є найбільш прибутковими через велику кількість клієнтів. Компанія планує оскаржити рішення столичних податківців у суді.

Мережа АЗС "Авантаж-7" є великим гравцем на ринку скрапленого газу. За данними профільного видання "НафтоРинок" у жовтні компанія імпортувала автомобільними 12% від усього обсягу скрапленого газу, що надійшов в Україну автомобільними нормами.

На думку директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, такі дії податкової можуть бути пов'язані з низьким рівнем податкового навантаження мережі "Авантаж-7" та оптимізацією податків. Згідно з дослідженнями Куюна податкове навантаження мережі у 2 кварталі 2023 року склало -0,4 грн/л.

"У другому кварталі 2023-го цей оператор перевершив сам себе — за кожен проданий літр держава має заплатити йому 42 копійки. У першому кварталі "результат" становив 44 коп./л… Тобто на фініші півріччя віддача від цього гравця — десь близько нуля", - написав Куюн.

Ціни на автогаз в Україні ростуть через боротьбу з ввозом російського пального

На початку жовтня силовики посилили боротьбу з російським пальним, що завозилося в Україну під виглядом пального з інших країн. Через це за словами учасників ринку розмитнення палива, котре надходило в Україну через південні кордони майже зупинилося. Найбільше постраждали імпортери, які завозили паливо з Молдови, Болгарії та Румунії.

Вже наприкінці жовтня ситуація на кордоні стабілізувалася, а ціни на бензин та дизпаливо почали йти вниз. Разом з цим ціни на LPG продовжують зростати, а за жовтень це пальне здорожчало на 1,78 грн/л.

Нагадаємо, 2 листопада фінансовий комітет Верховної Ради схвалив доопрацьовану редакцію законопроєкту №10016-д щодо відновлення податкових перевірок. Документ передбачатиме, що термін повернення документальних планових податкових перевірок буде перенесено з 1 листопада на 1 грудня. Водночас мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи зберігається до грудня 2024 року.