Shell представляет новый и улучшенный SHELL V-POWER

Новый и улучшенный Shell V-Power разрабатывали пять лет, и на сегодняшний день это лучшее горючее компании.

Компания Shell в Украине запустила обновленное топливо Shell V-Power, и это самая высокая производительность топлива. Новый и улучшенный Shell V-Power (бензин А 95 и дизельное горючее) теперь помогает очистить до 100% важнейшие части двигателя для полного восстановления его производительности. Исследования также показали, что постоянное использование Shell V-Power помогает предотвратить дальнейшее накопление разнообразных отложений на критически важных частях двигателя.

С помощью нового и улучшенного Shell V-Power клиенты могут улучшить удаление отложений из ключевых компонентов топливной системы. Отложения, снижающие производительность, могут возникать во всех типах двигателей и, наконец, влиять на производительность транспортного средства. Особенно это касается современных технологий двигателей, где более высокие давления и рабочие температуры могут привести к образованию отложений в критических частях двигателя, таких как топливные форсунки. Удаление этих отложений может помочь восстановить до 100% производительности двигателя.

Глобальный исполнительный вице-президент Shell Mobility Иштван Капитани (István Kapitány) прокомментировал событие так: «Горючее Shell V-Power впервые представили более 20 лет назад, и сейчас он один из самых продаваемых и производительных видов горючего на рынке: ему предпочитают 20 % наших клиентов по всему миру. Хотя зарядка электромобилей и альтернативные виды горючего сейчас тоже стремительно растущая часть нашего бизнеса, однако бензиновые и дизельные транспортные средства будут ездить еще долго. С нашим новым горючим Shell V-Power как более старые, так и новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут работать лучше, чем с любым топливом, которое мы разрабатывали до сих пор».

Расширенные испытания показали, что систематическое использование нового и улучшенного горючего Shell V-Power может помочь восстановить производительность двигателя и улучшить экономное потребление горючего. Shell также позаботилась о том, чтобы все новые химические вещества в этих новейших формулах были разработаны для эффективной работы с горючим с более высоким уровнем биоконтента.

Shell V-Power – это единственное топливо, которому доверяют и которое рекомендуют мировые лидеры автоиндустрии, например команда Scuderia Ferrari, BMW M и Ducati.

О Shell в Украине

Shell Mobility вошла на украинский рынок в 2007 году и входит в кластер Центральной и Восточной Европы Shell Mobility. В настоящее время в компании работает около 1600 человек. Сеть АЗС Shell насчитывает 131 станцию в 20 областях Украины, предлагая клиентам высококачественные нефтепродукты, включая горючий Shell V-Power, дизельный горючий и сжиженный углеводородный газ (СУГ), а также широкий ассортимент сопутствующих товаров, свежую еду и напитки.

Чтобы соответствовать потребностям украинских владельцев электромобилей, количество которых постоянно увеличивается, более 14% сети Shell установлены электрозарядные модули.

Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, действующая более чем в 70 странах, а общий штат составляет 90 000 работников. Компания Shell, имеющая более чем старинный опыт в производстве горючего, в настоящее время использует самые современные технологии и инновации для обеспечения устойчивого будущего. Компания также инвестирует в развитие энергетики (в частности низкоуглеродистой, а также в ветровую и солнечную) и новые виды горючего для транспорта (в том числе усовершенствованное биотопливо и водород).

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