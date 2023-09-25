Shell представляє новий та покращений SHELL V-POWER

Новий та покращений Shell V-Power розробляли п’ять років, і на сьогодні це найкраще пальне компанії.

Компанія Shell в Україні запустила оновлене пальне Shell V-Power, і це найвища продуктивність нашого пального. Новий та покращений Shell V-Power (бензин А 95 і дизельне пальне) відтепер допомагає очистити до 100% найважливіші частини двигуна для повного відновлення його продуктивності. Дослідження також показали, що постійне використання Shell V-Power допомагає запобігти подальшому накопиченню різноманітних відкладень на критично важливих частинах двигуна.

За допомогою нового та покращеного Shell V-Power клієнти можуть поліпшити видалення відкладень із ключових компонентів паливної системи. Відкладення, що знижують продуктивність, можуть виникати в усіх типах двигунів і врешті впливати на продуктивність транспортного засобу. Особливо це стосується сучасних технологій двигунів, де більш високі тиски й робочі температури можуть призвести до утворення відкладень у критичних частинах двигуна, як-от паливні форсунки. Видалення цих відкладень може допомогти відновити до 100 % продуктивності двигуна.

Глобальний виконавчий віцепрезидент Shell Mobility Іштван Капітані (István Kapitány) прокоментував подію так: «Пальне Shell V-Power уперше представили понад 20 років тому, і зараз воно одне з найбільш продаваних й продуктивних видів пального на ринку: йому надають перевагу 20 % наших клієнтів у всьому світі. Хоча зарядка електромобілів та альтернативні види пального нині теж стрімко зростаюча частина нашого бізнесу, однак бензинові й дизельні транспортні засоби їздитимуть ще тривалий час. Із нашим новим пальним Shell V-Power як старіші, так і нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння можуть працювати краще, ніж із будь-яким пальним, яке ми розробляли досі».

Розширені випробування показали, що систематичне використання нового й покращеного пального Shell V-Power може допомогти відновити продуктивність двигуна й покращити економне споживання пального. Shell також подбала, щоб усі нові хімічні речовини в цих новітніх формулах були розроблені для ефективної роботи з пальним із вищим рівнем біоконтенту.

Shell V-Power — це єдине пальне, якому довіряють і яке рекомендують світові лідери автоіндустрії, як-от команда Scuderia Ferrari, BMW M і Ducati.

Про Shell в Україні

Shell Mobility увійшла на український ринок 2007 року та входить до кластеру Центральної та Східної Європи Shell Mobility. Нині в компанії працює близько 1 600 осіб. Мережа АЗС Shell нараховує 131 станцію у 20 областях України, пропонуючи клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, свіжу їжу й напої.

Щоб відповідати потребам українських власників електромобілів, кількість яких постійно збільшується, на понад 14% мережі Shell установлені електрозарядні модулі.

Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 90 000 працівників. Компанія Shell, яка має більш ніж сторічний досвід у виробництві пального, нині використовує найсучасніші технології та інновації для забезпечення сталого майбутнього. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них – удосконалене біопальне й водень).

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