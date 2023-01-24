Топ менеджер сети АЗК БРСМ-Нефть Александр Мельничук: "Помогаем армии формой, горючим и техникой"

Полномасштабная война нанесла ущерб всем отраслям экономики и топливной в том числе. С первых дней вторжения вражеские ракеты и беспилотники были нацелены на нефтебазы и бензовозы, чтобы остановить поставки армии и вызвать коллапс в тылу. Несмотря на нанесенный ущерб, бизнес работает и поддерживает армию. "БРСМ-Нефть" среди лидеров импортеров сжиженного автомобильного газа, а с начала полномасштабной войны - один из крупнейших благотворителей. О помощи армии, убытках и ситуации на топливном рынке — в интервью с Александром Мельничуком, ТОП-менеджером сети автозаправочных комплексов БРСМ-Нефть.

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Александр, какой БРСМ входит в 2023 год?

– С потерями, как и все. Шесть наших сотрудников погибли, защищая Украину. На сегодняшний день из 5154 коллег — 289 воюют. Все остальные продолжают работать, помогать, заправлять. Что касается активов, то шесть наших автозаправочных комплексов полностью разрушены. В Киевской области, поселках Мила и Бузова, орки полностью разбомбили наши АЗК. Так же полностью или частично разрушены АЗК в Никополе, Харькове, Днепре, Сумах, в Херсоне три комплекса полностью уничтожены, украдено горючее, ограблены магазины.

Три российские ракеты прилетели в нефтебазу в Шепетовке. Оккупанты разбомбили газовое хранилище в Волчанске, из которого мы обеспечивали сеть АЗК на юге и востоке. Вместе с "Ретровилем" россияне уничтожили "Тоскана бар", это наш проект, который мы начали развивать с целью популяризации итальянских вин. Ориентировочно потери на 27,5 млн грн. Это совокупные потери – наши и наших партнеров, которые были задействованы в снабжении, хранении горючего.

Сколько АЗК БРСМ на временно оккупированных территориях?

— На сегодняшний день 5 комплексов под оккупацией: Мелитополь – 2 АЗК; Бердянск – 2 АЗК; Васильевка – 1 АЗК.

Как БРСМ преодолевает блекаут?

— Ситуация улучшается с каждым днем. Около 85% нашей сети уже оборудованы дизель-генераторами. Все АЗК собираемся оборудовать старлинками. На сегодняшний день 20 комплексов уже оборудованы, еще 40 старлинков сейчас в пути и будут установлены ближайшие недели. К блекаутам уже полностью готовы. Превращаем комплексы в островки несокрушимости. Люди могут спокойно приезжать, заряжать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты. Есть даже опыт, когда люди приезжают к нам и в туалетах сушат волосы, охотно проводят время на АЗК, потому что там всегда есть свет, можно работать, перекусить, выпить горячие напитки. Такие пункты несокрушимости обустроены на 119 наших АЗК.

Несмотря на потери БРСМ, продолжает инвестировать и развивать собственный благотворительный фонд. Когда и как пришла мысль его сделать?

— Помните, в первые дни вторжения многие сети АЗК стали закрываться. Мы же пытались до последнего содержать все наши заправки, ведь видели, сколько людей хотят уехать, обезопасить свои семьи.

Параллельно наладили коммуникацию с воинскими частями, пытались быть максимально полезными — начали бесплатно заправлять машины военных, терробороны, критические службы по согласованию с военными администрациями. В Харькове, Днепре, Одессе, Сумах фактически по всей Украине. На этих людях держится вся страна, поэтому мы задались целью быть опорой для них. Приблизить победу – основная задача сейчас, поэтому вкладываем в это все усилия.

На сегодняшний день мы предоставили транспорту критической инфраструктуры, ТРО, ВСУ бесплатно горючего на сумму более 28 млн. грн. Кроме того, передали ВСУ три тягача DAF и три автоцистерны, один такой же тягач и цистерну отправили подразделению ВМСУ.

Относительно благотворительного фонда "Благо БРСМ" - это была инициатива владельца ТМ "БРСМ" Андрея Бибы. Создали в начале октября, когда многие военные стали обращаться к нам, просили обеспечить их качественным зимним снаряжением — формой, прежде всего. Учитывая количество комплектов и стоимость, сумма велика. Поэтому решили привлечь армию наших клиентов, а это более 1,5 млн человек по всей Украине.

Как поощряете донатить?

- Выбрали интересную механику сбора средств. Мы понимали, что каждый украинец сейчас, независимо от того, в какой части Украины проживает, уже донатит фондам, поддерживает сборы. Карманы не бездонные. Потому мы предложили делиться скидкой. То есть каждый заправляемый в нашей сети клиент, у кого есть мобильное приложение BRSM PLUS или карта лояльности, имеет скидку на горючее — от 90 копеек до 2 грн. Клиент может определить процент скидки, который будет перечисляться в фонд, а дальше – на нужды армии. Добавлять собственные средства не нужно.

Сколько собрали и какое актуальное собрание сейчас?

— Наша цель неизменна — все усилия направляем на обеспечение воинов качественной зимней одеждой. Они в ужасающих условиях находятся, форма очень быстро изнашивается. Один комплект работает неделю-две. Потому что дожди, снег, морось, грязь под ногами. Там негде ее постирать, высушить.

В общей сложности мы закупили уже 252 комплекта на сумму 900 тыс. грн. Спасибо Monobank за коллаборацию и "банку" фонда.

Сбор продолжается. Из необходимых 4,5 млн грн уже почти 3 млн грн. Когда бюджет фонда составил 1,5 млн грн – Андрей Биба, владелец торговой марки "БРСМ-Нефть", удвоил эту сумму.

На сайте фонда, как и в мобильном приложении, можно в онлайн-режиме отслеживать сумму на счете. На сайте постоянно публикуем отчеты – счета, фотоотчеты передачи формы.

Какая сейчас ситуация с горючим? Достаточно ли его ввиду повышенного спроса в связи с массовым использованием генераторов?

— Горючего достаточно. С июля мы сняли лимиты, начали снова заливать полный бак и в канистры. Потребности возвращать ограничения пока нет. Прежде всего, благодаря новой цепи поставок. Она надежна и стабильна. Этот вопрос мы сняли, так что клиентам не о чем беспокоиться.

Откуда БРСМ сейчас импортирует горючее?

— Заключили новые контракты с международными импортерами, хабами и портами стран Европы, перевозчиками и экспедиторами. Автомобильными нормами топливо импортируется из Польши, Литвы, Латвии, Молдовы, Румынии, Болгарии. Железной дорогой — из Польши, Румынии, Болгарии. Морским и речным транспортом – из Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Италии, Нидерландов, Алжира.

В среднем 6700 тонн нефтепродуктов с корабля мы перегружаем на 280 бензовозов в течение 3 дней. Учитывая все условия, это достаточно высокий скоростной показатель.

В последние дни цена на горючее снижается. С чем это связано и какова тенденция на ближайшие недели?

— С начала января цены несколько пошли вниз. Ближайшую неделю точно эта тенденция будет сохраняться, потому что сейчас рынок перенасыщен. Все понимают, что с 5 февраля начнет действовать эмбарго на российские нефтепродукты, так что в Европе максимально заполнили хранилища и склады. Также в порты пришел ресурс, которого ждали еще в декабре, но из-за погодных условий этот ресурс задержался и не выгружался. Накопилось много барж в портах. Это и привело к снижению цен — все снижают стоимость, спешат горючее распродать, поскольку у баржи есть 3-7 суток на выгрузку, далее штрафные санкции. Это отображается на стелах всех сетей. Поэтому в ближайшую неделю цены будут снижаться. По дизелю, думаю, копеек на 50, по газу до гривны.

Вы упомянули об эмбарго. Как оно скажется на нашем рынке?

— На сегодняшний день этот вопрос номер один и в Украине, и в Европе. Европейские трейдеры пока не могут достоверно ответить на него. Для всех это загадка. Но уже нарабатываются маршруты поставок дизельного топлива и бензинов из стран Азии и Ближнего востока. Эти два региона реально могут помочь преодолеть этот топливный кризис. Также в первом квартале текущего года уже должны быть построены расширенные мощности производства горючего в Саудовской Аравии, Нигерии, Кувейте. Сейчас весь мир понимает, что конъюнктура изменилась полностью, изменяются все пути поставки топлива и в Украину и в страны ЕС. Вся надежда на Азию и Ближний Восток.