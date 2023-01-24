Топ менеджер мережі АЗК БРСМ-Нафта Олександр Мельничук: "Допомагаємо армії формою, пальним і технікою"

Повномасштабна війна завдала збитків усім галузям економіки, і паливній зокрема. З перших днів вторгнення ворожі ракети і безпілотники були націлені на нафтобази і бензовози, щоби зупинити постачання армії і спричинити колапс у тилу. Попри завдані збитки бізнес працює і підтримує армію. "БРСМ-Нафта" серед лідерів імпортерів зрідженого автомобільного газу, а від початку повномастабної війни — один з найбільших благодійників. Про допомогу армії, збитки і ситуацію на паливному ринку — в інтерв’ю з Олександром Мельничуком, ТОП менеджером мережі автозаправних комплексів БРСМ-Нафта.

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Олександре, якою БРСМ входить у 2023 рік?

— З втратами, як і всі. Шестеро наших співробітників загинули, захищаючи Україну. На сьогодні з 5154 колег — 289 воюють. Всі інші продовжують працювати, допомагати, заправляти. Стосовно активів — 6 наших автозаправних комплексів повністю зруйновані. В Київській області, селищах Мила і Бузова, орки повністю розбомбили наші АЗК. Так само повністю або частково зруйновані в Нікополі, Харкові, Дніпрі, Сумах, в Херсоні три комплекси повністю знищені, вкрадено пальне, пограбовані магазини.

Три російські ракети прилетіли у нафтобазу в Шепетівці. Окупанти розбомбили газове сховище у Вовчанську, з якого ми забезпечували мережу АЗК на півдні і сході. Разом із "Ретровілем" росіяни знищили "Тоскана бар", це наш проект який ми почали розвивати з метою популяризації італійських вин. Орієнтовно втрат на 27,5 млн грн. Це сукупні втрати — наші і наших партнерів, які були задіяні в постачанні, зберіганні пального.

Скільки АЗК БРСМ на тимчасово окупованих територіях?

— На сьогодні 5 комплексів під окупацією: Мелітополь – 2 АЗК; Бердянськ – 2 АЗК; Василівка – 1 АЗК.

Як БРСМ долає блекаут?

— Ситуація покращується з кожним днем. Близько 85% нашої мережі вже обладнано дизель-генераторами. Всі АЗК збираємося обладнати старлінками. На сьогодні 20 комплексів вже обладнані, ще 40 старлінків зараз у дорозі і будуть встановлені найближчі тижні. До блекаутів вже повністю готові. Перетворюємо комплекси на острівки незламності. Люди можуть спокійно приїздити, заряджати ноутбуки, смартфони, інші гаджети. Маємо навіть досвід, коли люди приїздять до нас і у вбиральнях сушать волосся, залюбки проводять час на АЗК, бо там завжди є світло, можна працювати, перекусити, випити гарячі напої. Такі пункти незламності облаштовані на 119 наших АЗК.

Попри втрати БРСМ продовжує інвестувати і розвивати власний благодійний фонд. Коли і як прийшла ідея його створити?

— Пам’ятаєте, в перші дні вторгнення більшість мереж АЗК почали зачинятися. Ми ж намагалися до останнього утримувати всі наші заправки, адже бачили, скільки людей хочуть виїхати, убезпечити свої сім’ї.

Паралельно налагодили комунікацію з військовими частинами, намагалися бути максимально корисними, — почали безкоштовно заправляти машини військових, тероборони, критичних служб за погодженням з військовими адміністраціями. В Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах, фактично по всій Україні. На цих людях тримається вся країна, тож ми поставили собі за мету бути опорою для них. Наблизити перемогу — основне завдання зараз, тому вкладаємо в це всі зусилля.

На сьогодні ми надали транспорту критичної інфраструктури, ТРО, ЗСУ безкоштовно пального на суму понад 28 млн. грн. Крім того, передали ЗСУ три тягачі DAF і три автоцистерни, один такий же тягач і цистерну відправили підрозділу ВМСУ

Стосовно благодійного фонду "Благо БРСМ" — це була ініціатива власника ТМ "БРСМ" Андрія Біби. Створили на початку жовтня, коли багато військових почали звертатися до нас, просили забезпечити їх якісним зимовим спорядженням — формою, перш за все. Враховуючи кількість комплектів і вартість, сума велика. Тому вирішили залучити армію наших клієнтів — а це більше 1,5 млн людей по всій Україні.

Як заохочуєте донатити?

— Обрали цікаву механіку збору коштів. Ми розуміли, що кожен українець зараз, незалежно від того, в якій частині України мешкає, вже донатить фондам, підтримує збори. Кишені небездонні. Тому ми запропонували ділитися знижкою. Тобто кожен клієнт, який заправляється в нашій мережі, в кого є мобільний додаток BRSM PLUS або карта лояльності, має знижку на пальне — від 90 копійок до 2 грн. Клієнт може визначити відсоток знижки, який буде перераховуватися у фонд, а далі — на потреби армії. Додавати власні кошти не потрібно.

Скільки зібрали і які актуальні збори зараз?

— Наша мета незмінна — усі зусилля направляємо на забезпечення воїнів якісним зимовим одягом. Вони в жахливих умовах перебувають, форма дуже швидко зношується. Один комплект працює тиждень-два. Бо дощі, сніг, мряка, бруд під ногами. Там нема де її випрати, висушити.

Загалом ми закупили вже 252 комплекти на суму 900 тис. грн. Дякую Monobank за колаборацію і "банку" фонду.

Збір триває. З необхідних 4,5 млн грн вже є майже 3 млн грн. Коли бюджет фонду становив 1,5 млн грн – Андрій Біба, власник торгової марки "БРСМ-Нафта", подвоїв цю суму.

На сайті фонду, як і в мобільному додатку, можна в онлайн-режимі відстежувати суму на рахунку. На сайті постійно публікуємо звіти — рахунки, фотозвіти передачі форми.

Яка зараз ситуація з пальним? Чи достатньо його з огляду на підвищений попит у зв’язку з масовим використанням генераторів?

— Пального вдосталь. З липня ми зняли ліміти, почали знову заливати повний бак і в каністри. Потреби повертати обмеження наразі немає. Перш за все, завдяки новому ланцюгу поставок. Він надійний і стабільний. Це питання ми зняли, тож клієнтам немає про що турбуватися.

Звідки БРСМ зараз імпортує пальне?

— Уклали нові контракти із міжнародними імпортерами, з хабами та портами країн Європи, перевізниками та експедиторами. Автомобільними нормами пальне імпортується з Польщі, Литви, Латвії, Молдови, Румунії, Болгарії. Залізницею — з Польщі, Румунії, Болгарії. Морським та річковим транспортом — з Румунії, Болгарії, Туреччини, Греції, Італії, Нідерландів, Алжиру.

В середньому 6700 тонн нафтопродуктів з корабля ми перевантажуємо на 280 бензовозів протягом 3 днів. Зважаючи на всі умови, це доволі високий швидкісний показник.

Останні дні ціна на пальне знижується. З чим це пов’язано і яка тенденція на найближчі тижні?

— З початку січня ціни дещо пішли вниз. Найближчий тиждень точно ця тенденція зберігатиметься, бо зараз ринок перенасичений. Всі розуміють, що з 5 лютого почне діяти ембарго на російські нафтопродукти, тож в Європі максимально заповнили сховища і склади. Також в порти прийшов ресурс, на який чекали ще в грудні, але через погодні умови цей ресурс затримався і не вивантажувався. Накопичилося багато барж в портах. Це і спричинило зниження цін — всі знижують вартість, поспішають пальне розпродати, оскільки в баржі є 3-7 діб на вивантаження, далі штрафні санкції. Це відображається на стелах усіх мереж. Тому найближчий тиждень ціни знижуватимуться. По дизелю, думаю, копійок на 50, по газу — до гривні.

Ви згадали про ембарго. Як воно позначиться на нашому ринку?

— На сьогодні це питання номер один і в Україні, і в Європі. Європейські трейдери поки не можуть достовірно на нього відповісти. Для всіх це загадка. Але вже напрацьовуються маршрути постачання дизельного пального і бензинів з країн Азії та Близького сходу. Ці два регіони реально можуть допомогти подолати цю паливну кризу. Також в першому кварталі поточного року мають вже бути побудовані розширені потужності виробництва пального в Саудівській Аравії, Нігерії, Кувейті. Зараз весь світ розуміє, що кон’юнктура змінилася повністю, змінюються усі шляхи постачання пального і до України і до країн ЄС. Вся надія на Азію і Близький схід.