Топливный рынок вошел в сезон праздничного штиля. Что будет с ценами на АЗС

Рынок горючего вошел в сезон минимального потребления на время рождественско-новогодних праздников. Особой динамики на этот период не предполагается, а полноценное возобновление активности ожидается на вторую неделю января. В то же время недавний разворот цен на нефть дает основания ожидать удорожания горючего после праздников.

На прошлой неделе (18-24 декабря) цены на нефть продолжили расти главным образом из-за напряженной ситуации на Красном море, вызванной атаками связанных с Ираном хуситов. Греция, чьи судовладельцы контролируют до 20% всех коммерческих судов в мире на прошлой неделе , порекомендовала компаниям избегать территориальных вод Йемена .

В то же время восходящий тренд обернулся падением цен после новостей о выходе Анголы из блока стран-экспортеров нефти ОПЕК. Такое решение было принято властями Анголы после продолжительных споров по квотам на добычу нефти странами блока. В последние полгода ОПЕК пытается удержать цены на нефть высокими, сокращая добычу. И хотя Ангола не является крупным экспортером нефти и добывает всего 1,1 млн баррелей в сутки, по сравнению с 28 млн баррелей в сутки, что добывает весь блок ОПЕК и не будет иметь большого влияния на рынок, по мнению экспертов, такое решение ставит под сомнение единство блока. .

В пятницу 22 декабря цены начали восстанавливаться и по состоянию на конец дня баррель эталонной марки Brent стоил 78,89 доллара, а американская нефть West Texas Intermediat (WTI) торговалась по цене 73,68 доллара за баррель.

Бензин и дизтопливо в опте растут

По данным закрытой аналитики профильного издания "НефтеРынок" за прошлую неделю оптовая цена дизельного горючего увеличилась на 2,4% или на 1,05 грн/л до 44,78 грн/л, что является самым высоким показателем с 7 декабря.

Удорожание горючего в опте вызвано возобновлением внешнего рынка с 12 декабря в Европе. С того дня спотовая стоимость ресурса выросла на 9,3-10,2%, это 61-68 долларов/тонна в зависимости от базиса отгрузки. Однако накануне, впервые за последние семь котировочных дней, цена ГП снизилась на 0,9-1,1%: по северо-западным направлениям снижение составило 8-9 долларов/тонна, около 7-8 долларов/тонна – по Средиземноморью, до 804 -813 долларов/тонна и 789-809 долларов/тонна соответственно.

Импорт дизтоплива в декабре уменьшился на 13,7% по сравнению с 1-20 ноября. Объемы снабжения ресурса топливовозами за две декады месяца упали на 38,7%. Доля импорта ГП со снабжением автотранспортом оценивается в 17,0% в декабре против 24,0% месяцем ранее. Суточный импорт горючего во второй декаде декабря возобновился на 14,8% по отношению к 1-10 декабря, однако оставался вблизи минимального значения в 2023 году.

Средние цены на бензин в пятницу, 22 декабря, продолжили расти. В портах, как и накануне , было ограничено количество объявленных предложений А-95. Средняя стоимость А-92 увеличилась на 1,98% (+0,79 грн/л) по сравнению с пятницей 15 декабря до 40,63 грн/л, а средняя А-95 – на 2,15% (+0 ,93 грн/л, до 44,26 грн/л.

Самые низкие предложения А-92 объявлены в столичном регионе от 39,74 грн/л, выросли на 1,90% (+0,74 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 46,66 грн/л, увеличились на 8,51% (+3,66 грн/л). На юго-западной границе в Черновицкой области – от 44,00 грн/л, выросли на 6,54% (+2,70 грн/л).

На западной границе во Львовской области – от 42,70 грн/л, увеличились на 2,89% (1,20 грн/л). В столичном регионе самые низкие цены установлены от 42,00 грн/л, увеличились на 2,94% (+1,20 грн/л).

В течение первой половины недели темпы импорта бензинов ускорились, однако остаются ниже показателей ноября. Среднесуточный объем импорта бензинов в течение первых 20 дней декабря показал падение на 1,8% по отношению к ноябрю.

Оптовый рынок автогаза оттолкнулся от дна

По данным "НефтеРынка" динамика импорта сжиженного газа в Украину держится на уровне 2,8,-2,9 тыс. т в сутки в среднем, или 57,4 тыс. т в течение 1-20 декабря. В частности, во второй декаде декабря объем импорта вырос на 3,3% до 29,2 тыс. т. Вместе с тем по сравнению со средними показателями ноября в страну сейчас поступает на 1,9% больше LPG.

С начала декабря снабжение железной дорогой выше автоимпорта – 42,3% и 33,5%, соответственно. Средняя стоимость поступлений железнодорожных партий составляет 844 долларов/тонна на границе (42300 грн/тонна после растаможки) в течение 1-20 декабря, автоимпорта – 812 долларов/тонна (40900 грн/тонна после растаможки).

Импорт LPG автомобильными партиями из терминалов Польши, Литвы и Латвии увеличился до 31-32 газовоза в среднем в сутки в течение 11-20 декабря по сравнению с 25-26 автопартиями в первой декаде месяца. Автоимпорт LPG из Румынии держится на уровне 19-20 автопартий в сутки в среднем, объемы поступлений ресурса через западную границу из хранилищ Молдовы, Венгрии и Словакии – на уровне шести автопартий в сутки в среднем.

Средний показатель стоимости поступлений из Румынии на границе Украины вырос на 10 долларов/тонна до 845 долларов/тонна в течение 11-20 декабря. В Литве стоимость автопартий, приобретенных по прямым контрактам с Orlen на Мажейкяйском НПЗ, с начала месяца колеблется в пределах 630-650 долларов/тонна. Средняя цена газа отгруженного по сделкам с локальными балтийскими продавцами уменьшилась на 10 долларов/тонна до 650 долларов/тонна на условиях FCA газонасосных станций Литвы, в Латвии – увеличилась на 8 долларов/тонна до 638 долларов/тонна.

На внутреннем рынке продавцы откорректировали цены после восстановления цен газа украинского производства – на 13,7% до 40514 грн/т по сравнению с 35627 грн/т ($699/т без налогов) на торгах от 12 декабря. Диапазон предложений на условиях самовывоза в приграничных западных областях за прошедшую неделю неделю сузился до 40 000-44 000 грн/т по сравнению с 38 500-44 500 грн/т по сравнению с неделей ранее (11-17 декабря).

Основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG" Михаил Шубан говорит, что на прошлой неделе украинский оптовый рынок автогаза оттолкнулся от дна из-за резкого роста курса валют.

" Розница дешевела как это и было прогнозировано ранее из-за удешевления оптового сегмента. Предновогодняя неделя никаких резких изменений не предусматривает. В опте скорее всего будут незначительные колебания то на снижение то на повышение цены, ну а розница и дальше будет дешеветь", - говорит Шубан.

Горючее на АЗС преимущественно дешевеет

В конце прошлой недели стоимость горючего на АЗС большинства сетей продолжила уменьшаться. По данным "НефтеРынка", на отдельных станциях сетей ANP и "Авиас" топливо подешевело на 1,01-2,50 грн/л. На большинстве станций Shell подешевел бензин – на 0,50 грн/л до 53,99 грн/л. На АЗС "Укр-Петроль" бензин и дизтопливо потеряли в стоимости соответственно 1,00 грн/л и 0,50 грн/л до 49,00 грн/л и 49,50 грн/л, Mango – 0,50 грн/л в некоторых областях. В то же время, на АЗС Prime стоимость ДТ наоборот выросла – на 1,00 грн/л до 51,00 грн/л.

По состоянию на 22 декабря средняя цена бензина А-95 по Украине уменьшилась на 0,34 грн/л (–0,66%) по отношению к среде 20 декабря и составляет 51,44 грн/л. Средняя цена ДТ уменьшилась на 0,24 грн/л (–0,46%) и составляет 51,60 грн/л .

Также вниз шли и цены на автогаз. В течение 21-22 декабря средняя цена этого вида топлива на АЗС подешевела на 77 коп./л до 31,04 грн/л ($1146-1189/т без налогов).

В сетях AVIAS и ANP средняя цена сжиженного газа снизилась на 1,79 грн/л до 32,47 грн/л. На станциях U.GO средняя цена снизилась на 60 коп./л, до 31,95 грн/л. На 1 грн/л за два дня снизилась цена на АЗС OKKO и WOG – до 31,48-31,49 грн/л, SOCAR – до 31,99 грн/л. Средняя цена на Shell снизилась на 1,36 грн/л до 30,53 грн/л. На UPG средняя цена снизилась на 53 коп./л до 29,57 грн/л, «БРСМ-Нефть» – на 31 коп./л до 29,40 грн/л. Также цены снизили многие локальные и региональные сети. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 60,3%.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, за две недели праздников с 25 декабря по 8 января на рынке ожидается спад и минимальное потребление горючего. С 8 января Леушкин ожидает подорожание горючего главным образом из-за роста цен на нефть и подорожания доллара в канун праздников. Кроме этого, на период зимы сети АЗС увеличивают маржу, что связано со снижением потребления горючего и удорожанием содержания АЗС.

"Зимой у всех падают проливы, а стоимость содержания заправок растет из-за увеличения потребления электроэнергии и отопления, а также физические свойства нефтепродуктов сжиматься на холоде, приводящие к их нехватке. Поэтому надо либо накручивать колонки или увеличивать маржу. Это не очень много, но на так уж мало.Поэтому в любом случае всегда все сети АЗС увеличивают свою маржу, кто на 50 копеек, кто на гривну в зависимости от проливов.Это стандартная процедура на каждую зиму.Потом весной она идет, при переходе на летний ресурс. учетом фактора нефти и курса нацвалюты я ожидаю роста на 1-2 гривны в зависимости от вида горючего. Конечно, при условии, что текущая экономическая ситуация не изменится", - говорит Леушкин.