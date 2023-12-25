Паливний ринок увійшов у сезон святкового штилю. Що буде з цінами на АЗС

Ринок пального увійшов в сезон мінімального споживання на час різдвяно-новорічних свят. Особливої динаміки на цей період не передбачається, а повноцінне відновлення активності очікується на другий тиждень січня. Водночас нещодавній розворот цін на нафту дає підстави чекати на здорожчання пального після свят.

На минулому тижні(18-24 грудня) ціни на нафту продовжили зростати головним чином через напружену ситуацію на Червоному морі, викликану атаками пов'язаних з Іраном хуситів. Греція, чиї судновласники контролюють до 20% усіх комерційних суден у світі на минулому тижні порекомендувала компаніям уникати територіальних вод Ємену.

Водночас висхідний тренд обернувся падінням цін після новин про вихід Анголи з блоку країн-експортерів нафти ОПЕК. Таке рішення було прийняте владою Анголи після тривалих суперечок щодо квот на видобуток нафти країнами блоку. Останні пів року ОПЕК намагається утримати ціни на нафту високими, скорочуючи видобуток. І хоча Ангола не є великим експортером нафти та видобуває всього 1,1 млн барелів на добу, порівняно з 28 млн барелів на добу, що видобуває увесь блок ОПЕК та не матиме великого впливу на ринок, на думку експертів таке рішення ставить під сумнів єдність блоку.

В п'ятницю 22 грудня ціни почали відновлюватися і станом на кінець дня барель еталонної марки Brent коштував 78,89 долара, а американська нафта West Texas Intermediat(WTI) торгувалась за ціною 73,68 долара за барель.

Бензин та дизпаливо в гурті зростають

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок" за минулий тиждень гуртова ціна дизельного пального збільшилася на 2,4% або на 1,05 грн/л до 44,78 грн/л, що є найвищим показником з 7 грудня.

Подорожчання пального в гурті викликано відновлення зовнішнього ринку з 12 грудня в Європі. Від того дня спотова вартість ресурсу зросла на 9,3-10,2%, це 61-68 долари/тонна в залежності від базису відвантаження. Проте напередодні, вперше за останні сім котирувальних днів, ціну ДП знизилась на 0,9-1,1%: за північнозахідними напрямками зниження склало 8-9 доларів/тонна, близько 7-8 доларів/тонна – по Середземномор’ю, до 804-813 доларів/тонна і 789-809 доларів/тонна відповідно.

Імпорт дизпального у грудні зменшився на 13,7% порівняно з 1-20 листопада. Обсяги постачання ресурсу паливовозами за дві декади місяця впали на 38,7%. Частка імпорту ДП з постачанням автотранспортом оцінюється в 17,0% у грудні проти 24,0% місяцем раніше. Добовий імпорт пального у другій декаді грудня відновився на 14,8% щодо 1-10 грудня, проте залишався поблизу мінімального значення у 2023 році.

Середні ціни на бензин у п'ятницю 22 грудня продовжили зростати. У портах, як і днями напередодні, була обмежена кількість оголошених пропозицій А-95. Середня вартість А-92 збільшилась на 1,98% (+0,79 грн/л) порівняно з п’ятницею 15 грудня, до 40,63 грн/л, а середня А-95 – на 2,15% (+0,93 грн/л), до 44,26 грн/л.

Найнижчі пропозиції А-92 оголошені у столичному регіоні від 39,74 грн/л, зросли на 1,90%(+0,74 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 46,66 грн/л, збільшились на 8,51% (+3,66 грн/л). На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області – від 44,00 грн/л, зросли на 6,54% (+2,70 грн/л).

На західному кордоні, у Львівській області – від 42,70 грн/л, збільшились на 2,89% (1,20 грн/л). У столичному регіоні, найнижчі ціни встановлені від 42,00 грн/л, збільшились на 2,94% (+1,20 грн/л).

Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів пришвидшились, однак лишаються нижчими за показники листопада. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів протягом перших 20 днів грудня показав падіння на 1,8% щодо листопада.

Гуртовий ринок автогазу відштовхнувся від дна

За даними "НафтоРинка" динаміка імпорту скрапленого газу до України тримається на рівні 2,8,-2,9 тис. т на добу в середньому, або 57,4 тис. т протягом 1-20 грудня. Зокрема, у другій декаді грудня обсяг імпорту зріс на 3,3% до 29,2 тис. т. Водночас порівняно з середніми показниками листопада до країни зараз надходить на 1,9% більше LPG.

Від початку грудня постачання залізницею є вищим ніж автоімпорт – 42,3% та 33,5%, відповідно. Середня вартість надходжень залізничних партій становить 844 доларів/тонна на кордоні (42300 грн/тонна після розмитнення) протягом 1-20 грудня, автоімпорту – 812 доларів/тонна (40900 грн/тонна після розмитнення).

Імпорт LPG автомобільними партіями з терміналів Польщі, Литви та Латвії збільшився до 31-32 газовози в середньому на добу протягом 11-20 грудня, порівняно з 25-26 автопартіями в першій декаді місяця. Автоімпорт LPG з Румунії тримається на рівні 19-20 автопартії на добу в середньому, обсяги надходжень ресурсу через західний кордон зі сховищ Молдови, Угорщини та Словаччини – на рівні шести автопартій на добу в середньому.

Середній показник вартості надходжень з Румунії на кордоні України зріс на 10 доларів/тонна до 845 доларів/тонна протягом 11-20 грудня. У Литві вартість автопартій придбаних за прямими контрактами з Orlen на Мажейкяйському НПЗ з початку місяця коливається в межах 630-650 доларів/тонна. Середня ціна газу відвантаженого за угодами з локальними балтійськими продавцями зменшилася на 10 доларів/тонна до 650 доларів/тонна на умовах FCA газонасосних станцій Литви, в Латвії – збільшився на 8 доларів/тонна до 638 доларів/тонна.

На внутрішньому ринку продавці відкоригувати ціни після відновлення цін газу українського виробництва – на 13,7% до 40514 грн/т, порівняно з 35627 грн/т ($699/т без податків) на торгах від 12 грудня. Діапазон пропозицій на умовах самовивозу у прикордонних західних областях за минулий тиждень тиждень звузився до 40 000-44 000 грн/т, порівняно з 38500-44 500 грн/т порівняно з тижнем раніше(11-17 грудня).

Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан каже, що минулого тижня український гуртовий ринок автогазу відштовхнувся від дна через різке зростання курсу валют.

"Роздріб дешевшав як це і було прогнозовано раніше через здешевлення гуртового сегмента. Передноворічний тиждень ніяких різких змін не передбачає. В гурті скоріше всього будуть незначні коливання то на зниження то на підвищення ціни, ну а роздріб і далі дешевшатиме", - каже Шубан.

Пальне на АЗС переважно дешевшає

Наприкінці минулого тижня вартість пального на АЗС більшості мереж продовжила зменшуватись. За даними "НафтоРинку", на окремих станціях мереж ANP та “Авіас” пальне подешевшало на 1,01-2,50 грн/л. На більшості станцій Shell подешевшав бензин – на 0,50 грн/л до 53,99 грн/л. На АЗС "Укр-Петроль" бензин і дизпальне втратили у вартості відповідно 1,00 грн/л і 0,50 грн/л до 49,00 грн/л і 49,50 грн/л, Mango – 0,50 грн/л в деяких областях. Водночас на АЗС Prime вартість ДП навпаки зросла – на 1,00 грн/л до 51,00 грн/л.

Станом на 22 грудня середня ціна бензину А-95 по Україні зменшилася на 0,34 грн/л (–0,66%) щодо середи 20 грудня та складає 51,44 грн/л. Середня ціна ДП зменшилася на 0,24 грн/л (–0,46%) та складає 51,60 грн/л.

Також до низу йшли й ціни на автогаз. Протягом 21-22 грудня середня ціна цього виду палива на АЗС здешевшала на 77 коп./л до 31,04 грн/л ($1146-1189/т без податків).

В мережах AVIAS та ANP середня ціна скрапленого газу зменшилася на 1,79 грн/л до 32,47 грн/л. На станціях U.GO середня ціна зменшилася на 60 коп./л, до 31,95 грн/л. На 1 грн/л за два дні зменшилася ціна на АЗС OKKO та WOG – до 31,48-31,49 грн/л, SOCAR – до 31,99 грн/л. Середня ціна на Shell зменшилася на 1,36 грн/л до 30,53 грн/л. На UPG середня ціна зменшилася на 53 коп./л до 29,57 грн/л, «БРСМ-Нафта» – на 31 коп./л до 29,40 грн/л. Також, ціни знизили багато локальних та регіональних мереж. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 60,3%.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна за два тижні свят з 25 грудня по 8 січня на ринку очікується спад та мінімальне споживання пального. З 8 січня Льоушкін очікує здорожчання пального головним чином через зростання цін на нафту та здорожчання долара напередодні свят. Крім цього на період зими мережі АЗС збільшують маржу, що пов'язано зі зниженням споживання пального та здорожчанням утримання АЗС.

"Взимку у всіх падають проливи, а вартість утримання заправок зростає через збільшення споживання електроенергії та опалення, а також фізичні властивості нафтопродуктів стискатися на холоді що призводять до їх нестачі. Через це треба або накручувати колонки або збільшувати маржу. Це не дуже багато, але на так вже й мало. Тому в будь-якому випадку завжди всі мережі АЗС збільшують свою маржу, хто на 50 копійок, хто на гривню залежно від проливів. Це стандартна процедура на кожну зиму. Потім весною вона йде, при переході на літній ресурс. З урахуванням фактору нафти та курсу нацвалюти я очікую зростання на 1-2 гривні залежно від виду пального. Звісно за умови, що поточна економічна ситуація не зміниться", - каже Льоушкін.