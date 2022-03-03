Украина просит закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами

Украина просит Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма, которым является факт захвата войсками Российской Федерации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Об этом сказано в совместном обращении к МАГАТЭ, сообщает Энергореформа.

"В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения в правовое поле, настаиваем на совершении неотложных решительных действий по (…) обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", – сказано в обращении к МАГАТЭ.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Согласно тексту обращения, представители Украины также настаивают на действиях со стороны МАГАТЭ по немедленному прекращению огня и недопущению приближения оккупационных войск на расстояние ближе 30 км от АЭС, а также активизации штаба при ЦИАС МАГАТЭ (Центр по инцидентам и аварийным ситуациям) по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и гуманитарной и психологической помощи ее персоналу.

"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и ее персоналу военными формированиями РФ", – отмечается в обращении.

Его авторы подчеркнули, что персонал ЧАЭС, уже седьмой день удерживаемый российскими военными без ротации, испытывает психологическое давление и моральное истощение и как следствие имеет ограниченные возможности для общения, передвижения и осуществления в полном объеме регламентных и ремонтных работ, что приводит к нарушению радиационного режима и представляет опасность для его жизни и здоровья.

"Информируя МАГАТЭ о состоянии безопасности ядерных объектов в условиях военных действий, мы ожидаем конкретные совместные действия со стороны МАГАТЭ в виде "давления равных", обычно используемого странами-членами организации к сторонам, уклоняющимся от соблюдения приоритета безопасности", – подчеркивается в обращении.

Вместе с тем авторы обращения акцентируют внимание на том, что Российская Федерация полностью игнорирует принципы мира, безопасности и единения, ради которых создавалось МАГАТЭ в структуре ООН, и в этой связи предлагают исключить ее доступ к интеллектуальным и техническим ресурсам агентства с одновременным усилением контроля над использованием ядерного материала в этой стране.

Кроме того, они настаивают на расторжении всех отношений со всеми ответственными за атомную энергетику гражданами РФ, трудоустроенными во всех структурах ООН.

"Совместное пребывание в международных организациях в существующем формате с такими странами-членами неприемлемо для Украины и, надеемся, для других стран-членов также", – выразили надежду авторы обращения.

Они также подчеркнули, что военная агрессия РФ как ядерного государства против Украины под циничным названием "специальная операция с принуждением к миру" разрушила фундаментальные основы системы международной безопасности, сформированной после Второй мировой войны.

Отметим, российские оккупационные войска, вторгшиеся на территорию Чернобыльской АЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее радиационное облучение.