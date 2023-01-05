UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

Группа компаний UPG заключила соглашение о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczn в портовом городе Щецин. Таким образом, UPG будет владеть морским терминалом для перевалки и хранения нефтепродуктов для поставок на украинский рынок.

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Об этом сообщил пресс-офис UPG .

В компании отмечают, что адаптировали бизнес к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Соответственно, все виды топлива, реализуемые национальной сетью АЗК UPG , поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту.

"Компания заботится, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК является объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер страны, а часто – человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий обеспечивая бесперебойную поставку горючего в страну. Поддерживая экономику и друг друга мы приближаем победу", - отметили в UPG.

В компании напомнили, что с первых дней широкомасштабной войны UPG сразу разорвала партнерские отношения с белорусским производителем горючего, полностью отказавшись от их продукции.

Также с начала агрессии Российской Федерации в 2014 году и оккупации АР Крым и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей компанией не было закуплено и реализовано ни одной тонны российских нефтепродуктов. Это принципиальная позиция компании - не сотрудничать со страной-агрессором, отмечают в UPG .