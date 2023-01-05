UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів

Група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn в портовому місті Щецин. Таким чином, UPG володітиме морським терміналом для перевалки і зберіганню нафтопродуктів для поставок на український ринок.

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Про це повідомив пресофіс UPG.

У компанії зазначають, що адаптували бізнес до викликів сьогодення та у найкоротші терміни налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з такими європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Відповідно, всі види пального, яке реалізовує національна мережа АЗК UPG, поставляються з Європи та відповідають п’ятому екологічному стандарту.

"Компанія дбає, щоб навіть під час війни українські водії не відчували дефіциту пального. Адже АЗК є об’єктами критичної інфраструктури, від ефективної роботи яких залежить функціонування багатьох сфер країни, а часто – людські життя. Тож сьогодні мережа UPG докладає максимум зусиль забезпечуючи безперебійну поставку пального в країну. Підтримуючи економіку та один одного ми наближаємо перемогу", - зазначили у UPG.

В компанії нагадали, що з перших днів широкомасштабної війни UPG одразу розірвала партнерські відносини із білоруським виробником пального, цілковито відмовившись від їх продукції.

Також ще від початку агресії Російської Федерації у 2014 році та окупації АР Крим і окремих територій Донецької та Луганської областей компанією не було закуплено та реалізовано жодної тонни російських нафтопродуктів. Це принципова позиція компанії не співпрацювати із країною-агресором, зазначають в UPG.